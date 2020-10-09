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Румыния - Украина онлайн трансляция матча

Евро U-21 - 24 июня 2023, 19:00 . Трансляция: Суспільне: Херсон
Рейтинг матча:
Румыния
0 - 0
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18'
Украина
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Ход матча
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Румыния
15%
Ничья
13%
Украина
72%
Личные встречи
Румыния
0
Побед
1
Игр
1
Побед
Украина
Молодежная сборная 2021
09.10.2020 - 18:30 Украина 1 - 0 Завершен Румыния
Последние матчи - Румыния
Евро U-21 2023/2024
21.06.2023 - 21:45 Румыния 0 - 3 Завершен Испания П
Молодежная сборная 2021
09.10.2020 - 18:30 Украина 1 - 0 Завершен Румыния П
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Последние матчи - Украина
Евро U-21 2023/2024
21.06.2023 - 19:00 Украина 2 - 0 Завершен Хорватия В
Молодежная сборная 2023/2024
16.06.2023 - 19:00 Украина 2 - 2 Завершен Ирландия Н
Молодежная сборная 2024
13.06.2023 - 19:00 Украина 2 - 0 Завершен Кувейт В
Юношеская сборная 2024
28.03.2023 - 19:00 Испания 4 - 0 Завершен Украина П
Молодежная сборная 2024
27.03.2023 - 21:03 Украина 1 - 3 Завершен Италия П
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Новости команд
Кто победит?
46 Пользователей сделало свой выбор
Румыния
15%
Ничья
13%
Украина
72%
LIVE
Трансляция матча Румыния - Украина
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В эфире
Суспільне: Херсон
Трансляция
14'
Дриблинг Бондаренко... Обстукался с партнером, но без обострений
11'
Опасный момент
Классно прошел пас на Кащука от Бражко, хзаброс, но удар не получился... А выход был - конфетка! Первый реальный моменту нас!
8'
Наши пару раз огрызалась, с выходами, но не очень опасно
6'
Опасный момент
Еще момент у румын после обрезки Батагова - после обрезки удар выше! Тяжело начинают наши!
4'
Опасный момент
Ох, момент не для нас... Батагов пропустил пас, но игрок хозяев дал с угла штрафной выше! А вывалился на удар классно!
3'
Относительно спокойное начало у нас
1'
Свисток
Матч начался!
Выходят команды на поле
Румыния: Тирновану, Борза, Дикан, Раковицан, Пантья, Александру, Ишфа, Скрециу, Мунтяну, Петрила, Маркович
Инфо
Украина: Трубин, Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко, Бражко, Бондаренко, Кащук, Судаков, Крыськив, Сикан Запасные: Нещерет, Фесюн, Сирота, Салюк, Лях, Брагару, Желизко, Очеретько, Назаренко, Мудрик, Вьюнник, Ванат
Важнейший матч для обеих команд
В первом туре Украина обыграла Хорватию 2:0, а от румыны проиграли испанцам 0:3.
Инфо
Судить игру будет датчанин Мортен Крог
Инфо
Румыны - хозяева турнира. Матч пройдет в Бухаресте и начнется в 19:00
Добрый вечер! Сегодня в рамках группового раунда молодежного Евро-2023 сборная Украины сыграет с Румынией
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Комментарии(3)
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Wboliwalnyk1 (Луцьк)
24.06.2023 в 19:02
Україна переможе
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Vlad21 (Украина)
24.06.2023 в 19:04
Дай Боже щоби перемогла.
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0
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Vlad21 (Украина)
24.06.2023 в 18:56
Удачи нашей сборной с Румынами.
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0
0

Последние матчи
Завершен 21:45 - 22.06.2023 Франция Франция 2 Италия Италия 1 Завершен 19:00 - 22.06.2023 Чехия Чехия 0 Англия Англия 2 Завершен 19:00 - 22.06.2023 Норвегия Норвегия 1 Швейцария Швейцария 2 Завершен 19:00 - 22.06.2023 Германия Германия 1 Израиль Израиль 1 Завершен 05:30 - 22.06.2023 Портленд Тимберс Портленд Тимберс 1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2

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Анонс матча Румыния - Украина 24.06.2023, Евро U-21

Матч между командой Румыния и командой Украина будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро U-21 2023/2024.

Дата проведения матча: 24.06.2023
Время начала матча: 19:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Румыния и командой Украина:

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Украина, тогда как команда Румыния осталась с поражением. Столкновение Украина и Румыния в предыдущем футбольном матче 09.10.2020 закончилось с таким счетом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Румыния - Украина можно посмотреть 24.06.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро U-21. Текстовую трансляцию матча Румыния - Украина, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Румыния
Страна: Румыния

Прошедший матч команды Румыния был сыгран против Испания - 21.06.2023, в рамках турнира Евро U-21 2023/2024 и закончился победой команды Испания.

Команда гостей

Название: Украина
Страна: Украина

Прошедший матч команды Украина был сыгран против Хорватия - 21.06.2023, в рамках турнира Евро U-21 2023/2024 и закончился победой команды Украина.

Следите за результатами матча Румыния - Украина онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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