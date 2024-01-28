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В Венгрии заявили о претензиях на Закарпатье в случае потери Украиной государственности. Это давняя позиция венгров

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И это глава партии

В Венгрии заявили о претензиях на Закарпатье в случае потери Украиной государственности. Это давняя позиция венгров

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Глава венгерской ультраправой партии “Mi Hazank” Ласло Тороцкои на годовой партийной конференции в столице Будапеште заявил о претензиях на украинское Закарпатье.

Также, по его мнению, именно давление "международных финансистов" привело к войне в Украине. Он заявил, что "Украину купил BlackRock" – это крупнейший в мире инвестиционный фонд, располагающий более 10 триллионов долларов.

Тороцкои сообщил, что если государственность Украины в результате войны против России прекратит существование, то “Mi Hazank” будет претендовать на Закарпатье.

Риторика лидера партии за год не изменилась, ведь на предыдущей конференции он заявлял, что Украина будет продана иностранным инвесторам. А в 2022 году по случаю Дня независимости Польши он пожелал официальной Варшаве в Twitter снова иметь общую границу с Венгрией.

Также ранее Тороцкои выступал против вступления Финляндии и Швеции в НАТО, ведь, по его мнению, такие шаги увеличат шансы на войну блока с Россией.

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Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
28.01.2024 в 11:01
Тю, так это лягушки с одного болота ле пен и немецкой афд. Фашики короче.
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
28.01.2024 в 11:01
Тю, так это лягушки с одного болота ле пен и немецкой афд. Фашики короче.
Ответить
0
0

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