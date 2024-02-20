В Венгрии разыскивают тренера, который развращал несовершеннолетних в футбольной академии. Он родом из Украины

Очередной скандал, связанный с развращением несовершеннолетних, возник в Венгрии. Напомним, что страна еще полностью не оправилась от предыдущего такового, который закончился отставками некоторых высокопоставленных чиновников и уличными протестами.

В этот раз речь идет о сексуальных преступлениях в отношении детей на базе футбольной академии. В деле фигурирует тренер и врач-массажист Ласло Немеш. Его фото сейчас размещено на странице венгерской полиции среди разыскиваемых.

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Сообщается, что 54-летнему педофилу выдвигается подозрение в развращении детей на базе футбольной академии в городе Тарпа. Во время совершения преступлений мужчина находился на базе спортивного клуба, где ему было поручено наблюдение и сопровождение 42-х детей из Закарпатья.

Отмечается, что мужчина уже ранее находился под домашним арестом за сексуальные преступления, но впоследствии скрылся в неизвестном направлении.

"Мужчина находился под арестом с 6-го декабря 2022-го года до 7-го ноября 2023-го года, а затем суд назначил за ним уголовный надзор, так называемый домашний арест. Впрочем, подозреваемый 19-го ноября 2023-го года исчез в неизвестном направлении. Сейчас он находится под следствием за побег из-под ареста", - рассказал представитель венгерской прокуратуры.

"По обоснованному подозрению, в обязанности мужчины, который работал тренером, входил также надзор за детьми, которые ночевали в интернате. В ноябре 2022-го года подозреваемый совершил половой акт со спящим несовершеннолетним мальчиком. Через несколько дней он сделал то же самое с другим несовершеннолетним парнем. Эти действия были повторены в ноябре 2022-го года", - рассказал Ласло Силади, представитель прокуратуры области Саболч-Сатмар-Берег.

Во время домашнего ареста брат подозреваемого арендовал вблизи города Тарпа дом, который Немешу не разрешали покидать. Он также должен был еженедельно появляться в полицию, но вместо этого сбежал.

Сейчас Ласло Немеш находится в розыске. Журналисты-расследователи издания Blikk предположили, что он может скрываться в его родном городе Берегово, что на Закарпатье в Украине.

Насильнику грозит до пятнадцати лет тюрьмы.