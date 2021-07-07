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Динамо - Люцерн онлайн трансляция матча

Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ - 09 июля 2022, 19:30
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
0 - 0
Обновить
14'
Люцерн
Люцерн
Ход матча
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
48%
Ничья
29%
Люцерн
23%
Личные встречи
Динамо
0
Побед
2
Игр
0
Побед
Люцерн
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
07.07.2021 - 17:00 Динамо 3 - 3 Завершен Люцерн
Контрольные матчи 2017/2018
08.07.2018 - 15:30 Динамо 1 - 1 Завершен Люцерн
Последние матчи - Динамо
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
05.07.2022 - 19:30 Динамо 0 - 0 Завершен Янг Бойз Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
02.07.2022 - 20:00 Динамо 1 - 0 Завершен Сьон В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
29.06.2022 - 21:00 Динамо 0 - 2 Завершен Лозанна Спорт П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
26.06.2022 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Ивердон Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022-2024
13.05.2022 - 19:05 Динамо 3 - 0 Завершен Флора В
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Последние матчи - Люцерн
Чемпионат Швейцарии 2021/2022
22.05.2022 - 17:30 Цюрих 2 - 3 Завершен Люцерн В
Чемпионат Швейцарии 2021/2022
19.05.2022 - 21:30 Люцерн 2 - 2 Завершен Янг Бойз Н
Чемпионат Швейцарии 2021/2022
11.05.2022 - 21:30 Сьон 1 - 3 Завершен Люцерн В
Чемпионат Швейцарии 2021/2022
08.05.2022 - 17:30 Люцерн 4 - 0 Завершен Серветт В
Чемпионат Швейцарии 2021/2022
01.05.2022 - 17:30 Люцерн 3 - 0 Завершен Лозанна Спорт В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
31 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
48%
Ничья
29%
Люцерн
23%
Трансляция
10'
Швейцарці, здається, трохи розбігалися – пройшла атака з флангу з небезпечним прострілом, але без завершення
9'
Офсайд
У напрямку Бесєдіна пішов закид - начебто й непогано, але офсайд
6'
Люцерн організував атаку - начебто і підхід непоганий, метушня в штрафній Динамо, але до удару справа не дійшла
5'
Більше на правому фланзі пораються кияни поки що - Циганков і Кендзьора намагаються щось вигадати
3'
Динамо організувало першу атаку - після пасу на Циганкова Віктор намагався віддати поперечний пас у штрафну, але нікого з партнерів там не було
1'
Свисток
Матч розпочався, стартовий свисток!
Виходять команди на поле.
Инфо
Зазначимо, що матч перенесено на 19.30!
Инфо
Стартовий склад Динамо: Бущан, Дубінчак, Попов, Забарний, Кендзьора, Сидорчук, Шапаренко, Буяльський, Вербич, Циганков, Бесєдін
Сезон 2021/22 не можна назвати успішним для Люцерна. Команда завершила його на 9-му місці з 10-ти та грала стикові матчі плей-офф за право залишитися у Суперлізі з віце-чемпіоном Челленж-ліги Шаффхаузеном. Зігравши внічию в гостях (2:2), Люцерн виграв домашній матч із рахунком 2:0.
Инфо
Матч розпочнеться о 19:30!
Доброго вечора всім любителям футболу! Українські клуби продовжують свої літні збори, в рамках якого Динамо сьогодні проведе спаринг зі швейцарським Люцерном. Текстовий онлайн цього матчу UA-Футбол та пропонує вашій увазі.
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Анонс матча Динамо - Люцерн 09.07.2022, Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ

Матч между командой Динамо (Киев) и командой Люцерн (Люцерн) будет проходить в рамках турнира по футболу: Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023.

Дата проведения матча: 09.07.2022
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Динамо (Киев) и командой Люцерн (Люцерн):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и Люцерн в предыдущем футбольном матче 07.07.2021 закончилось со следующими результатом: 3:3 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Люцерн можно посмотреть 09.07.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ. Текстовую трансляцию матча Динамо - Люцерн, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команды Динамо был сыгран против Янг Бойз - 05.07.2022, в рамках турнира Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Люцерн (Люцерн)
Страна: Швейцария

Предыдущий поединок команды Люцерн был сыгран против Цюрих - 22.05.2022, в рамках турнира Чемпионат Швейцарии 2021/2022 и закончился победой команды Люцерн.

Следите за результатами матча Динамо - Люцерн онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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