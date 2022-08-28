Металлист - Ингулец онлайн трансляция матча

Анонс матча Металлист - Ингулец 29.08.2022, Премьер-лига

Матч между командой Металлист (Харьков) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2022/2023, матч состоится на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 29.08.2022

Время начала матча: 13:00

Для одержания победы тренеры команд Ратий, Олег и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)

Год основания Металлист (Харьков): 2020

Страна: Украина



Предыдущий поединок команды Металлист был сыгран против Рух - 24.08.2022, в рамках турнира Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Металлист.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)

Год основания Ингулец (Петрово): 2013

Страна: Украина

Тренер: Сергей Лавриненко



Прошедший матч команды Ингулец был сыгран против ФК Александрия - 25.08.2022, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды ФК Александрия.

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