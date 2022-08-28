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Металлист - Ингулец онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 29 августа 2022, 13:00 - Авангард
Главный судья: Виталий Романов
Рейтинг матча:
Металлист
Харьков
1 - 0
Обновить
12'
Ингулец
Петрово
Ход матча
Кто победит?
65 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
40%
Ничья
31%
Ингулец
29%
П1: 2.51 Х: 2.48 П2: 3.66
П1: 2.40 Х: 2.38 П2: 3.50
П1: 2.51 Х: 2.48 П2: 3.66
П1: 2.51 Х: 2.48 П2: 3.66
П1: 2.70 Х: 2.50 П2: 3.60
Интересные факты
  • Металлист Харьков не проигрывает в последних 13 домашних матчах.
  • FC Ingulets Petrove не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • FC Ingulets Petrove пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Металлист Харьков выигрывает первый тайм в 47% матчей, FC Ingulets Petrove выигрывает в 7% матчей.
  • Металлист Харьков выигрывает первую половину матча в 47% случаев, FC Ingulets Petrove выигрывает в 7%.
  • Когда Металлист Харьков лидирует 1-0 дома, они побеждают в Металлист Харьков% своих матчей.
  • Когда FC Ingulets Petrove лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Когда Металлист Харьков проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Металлист Харьков% своих матчей.
  • Когда FC Ingulets Petrove проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в FC Ingulets Petrove% своих матчей.
  • Металлист Харьков's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • Металлист Харьков забивает 2.42 гола, играя дома, а FC Ingulets Petrove забивает 0.57 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Металлист Харьков пропускает в каждом из последних 5 матчах.
Прогноз на матч
Последние матчи - Металлист
Премьер-лига 2022/2023
24.08.2022 - 15:00 Рух 1 - 2 Завершен Металлист В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
13.08.2022 - 21:35 Металлист 2 - 4 Завершен Депортиво П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 11:00 Кривбасс 1 - 1 Завершен Металлист Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
01.07.2022 - 17:30 Металлист 0 - 3 Завершен Истанбул ББ П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2022/2023
25.06.2022 - 17:00 Металлист 1 - 2 Завершен Ботев П
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Последние матчи - Ингулец
Премьер-лига 2022/2023
25.08.2022 - 13:00 Ингулец 1 - 2 Завершен ФК Александрия П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 16:05 Ингулец 1 - 0 Завершен Кривбасс В
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
14.02.2022 - 16:00 Ингулец 1 - 2 Завершен Динамо П
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
10.02.2022 - 14:00 Ингулец 0 - 0 Завершен Медзь Н
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
07.02.2022 - 15:00 Ингулец 2 - 0 Завершен Дила В
Показать больше
Кто победит?
65 Пользователей сделало свой выбор
Металлист
40%
Ничья
31%
Ингулец
29%
П1: 2.51 Х: 2.48 П2: 3.66
П1: 2.40 Х: 2.38 П2: 3.50
П1: 2.51 Х: 2.48 П2: 3.66
П1: 2.51 Х: 2.48 П2: 3.66
П1: 2.70 Х: 2.50 П2: 3.60
Составы команд
Стартовый состав
  • 24
    Виталий Федорив
    Защитник
  • 23
    Александр Рыбка
    Вратарь
  • 47
    Romanyuk, Yuriy
    Защитник
  • 6
    Андрей Ралюченко
    Полузащитник
  • 12
    Pidlepenets, Evgen
    Нападающий
  • 8
    Сергей Панасенко
    Полузащитник
  • 2
    Myzyuk, Oleksandr
    Защитник
  • 7
    Коркишко, Дмитро
    Нападающий
  • 11
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 26
    Александр Каплиенко
    Защитник
  • 29
    Вячеслав Танковский
    Полузащитник
  • 11
    Bliznichenko, Viktor
    Полузащитник
  • 17
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 44
    Тарас Сакив
    Защитник
  • 12
    Алексей Паламарчук
    Вратарь
  • 19
    Владимир Одарюк
    Нападающий
  • 33
    Дмитрий Нагиев
    Защитник
  • 23
    Александр Кучеренко
    Защитник
  • 55
    Максим Ковалев
    Защитник
  • 8
    Владислав Клименко
    Защитник
  • 21
    Chenbay, Sergiy
    Защитник
  • 5
    Евгений Запорожец
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Ратий, Олег
  • Лавриненко, Сергей
Статистика матча
Штрафные
1
1
Фолы
ЖК
1
Трансляция
7'
Гоооол!!!
5'
Желтая карточка
3'
Опасный момент
1'
Свисток
Запасные: Кучер, А. Близниченко, Марусич, Козак, Коробенко, Сидоренко, Павлов, Смоляков, Резепов.
Ингулец: Паламарчук - Нагиев, Ковалев, Ченбай, Саков - Кучеренко - Одарюк, Запорожец, Клименко, В. Близниченко - Ситало.
Запасные: Костик, Чидомер, Багачанский, Кныш, Порох, Шопин, Рязанцев, Прядун.
Металлист: Рыбка — Романюк, Федоров, Мизюк, Каплиенко — Ралюченко — Пидлепенец, Танковский, Панасенко, Картушов — Коркишко.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Виталий Романов (Днепр, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 2-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Авангард (Ужгород, Украина) сыграют харьковский Металлист та петровский Ингулец.
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Анонс матча Металлист - Ингулец 29.08.2022, Премьер-лига

Матч между командой Металлист (Харьков) и командой Ингулец (Петрово) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2022/2023, матч состоится на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 29.08.2022
Время начала матча: 13:00

Для одержания победы тренеры команд Ратий, Олег и Лавриненко, Сергей разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Металлист - Ингулец можно посмотреть 29.08.2022 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Металлист - Ингулец, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Металлист (Харьков)
Год основания Металлист (Харьков): 2020
Страна: Украина

Предыдущий поединок команды Металлист был сыгран против Рух - 24.08.2022, в рамках турнира Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды Металлист.

Команда гостей

Название: Ингулец (Петрово)
Год основания Ингулец (Петрово): 2013
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший матч команды Ингулец был сыгран против ФК Александрия - 25.08.2022, в рамках чемпионата Премьер-лига 2022/2023 и закончился победой команды ФК Александрия.

Следите за результатами матча Металлист - Ингулец онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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