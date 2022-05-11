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Поворознюк: После войны стадионы будут забиты. Людям нужна будет отдушина
Уже легендарный президент "Ингульца" заверил, что клуб никуда не денется
Фото: ingulec.com
Президент "Ингульца" Александр Поворознюк дал интервью 24 каналу, где, помимо прочего, высказался о будущем украинского футбола и встрече с Владимиром Зеленским.
– Каким будет будущее украинского футбола, ведь прогнозируют исчезновение многих клубов с футбольной карты страны?
– За всех говорить не буду. Скажу одно: Ингулец был, есть и будет. Это первое. Во-вторых, я считаю, что стадионы будут забиты после войны, потому что людям нужна будет какая-то отдушина, забыть всё это. Я думаю, что как раз футбол объединит людей так, как нас объединил Зеленский.
– Хотели бы лично встретиться с Владимиром Зеленским?
– В любое время дня и ночи. Я думаю, что нам было бы, о чем поговорить. Потому что есть очень много моментов, которые ему хотелось бы узнать именно от народа. Я ведь говорю с людьми из его окружения, есть такие, которые по земле не ходят. Они не знают всех этих моментов, которые просто хотят простые люди. И все.
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Напомним, что Александр стал популярен из-за фрагмента его эмоционального обращения к Президенту "Вова, *баш их, бл*ть". Из фразы сделали трек, который завирусился в сети.
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