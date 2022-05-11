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Поворознюк: После войны стадионы будут забиты. Людям нужна будет отдушина

Премьер-лига
(1 голосов)

Уже легендарный президент "Ингульца" заверил, что клуб никуда не денется

Поворознюк: После войны стадионы будут забиты. Людям нужна будет отдушина

Фото: ingulec.com

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк дал интервью 24 каналу, где, помимо прочего, высказался о будущем украинского футбола и встрече с Владимиром Зеленским.

– Каким будет будущее украинского футбола, ведь прогнозируют исчезновение многих клубов с футбольной карты страны?

– За всех говорить не буду. Скажу одно: Ингулец был, есть и будет. Это первое. Во-вторых, я считаю, что стадионы будут забиты после войны, потому что людям нужна будет какая-то отдушина, забыть всё это. Я думаю, что как раз футбол объединит людей так, как нас объединил Зеленский.

– Хотели бы лично встретиться с Владимиром Зеленским?

– В любое время дня и ночи. Я думаю, что нам было бы, о чем поговорить. Потому что есть очень много моментов, которые ему хотелось бы узнать именно от народа. Я ведь говорю с людьми из его окружения, есть такие, которые по земле не ходят. Они не знают всех этих моментов, которые просто хотят простые люди. И все.

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Напомним, что Александр стал популярен из-за фрагмента его эмоционального обращения к Президенту "Вова, *баш их, бл*ть". Из фразы сделали трек, который завирусился в сети.

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В статье: Александр Поворознюк война с Россией Владимир Зеленский Ингулец
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Источник:
sport.24tv.ua

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Комментарии (3)
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Tasha19
11.05.2022 в 20:43
Щось забагато його останнім часом.
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DesnaUA (Чернигов)
11.05.2022 в 20:34
Як ти заіпав колгоспний воїн з автоматом на столі,з ким ти воюєш? В Чернігові стадіон зрівняли з землею,куди ми прийдемо?
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Romerik (YNWA)
11.05.2022 в 20:46
Ти за свою команду переживай, яка може пропасти взагалі. Стадіон то таке, там же ж казали що Боруссія поможе з відновленням. Тому, якщо буде ще існувати клуб, треба до німців звертатись
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