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Поворознюк - Зеленскому: Такого президента, как ты, не было и не будет

Премьер-лига
(3 голосов)

Президент "Ингульца" - Президенту Украины

Поворознюк - Зеленскому: Такого президента, как ты, не было и не будет

Скриншот: YouTube

Новина українською

Владелец "Ингульца" Александр Поворознюк, не подбирая выражений, поддержал Владимира Зеленского и Украине в ее борьбе против российских оккупантов.

"Хочу обратиться в это время к президенту нашему Владимиру Зеленскому. Вова, *баш их, а мы тебе будем помогать. Такого президента, как ты, не было и не будет.

Большое уважение за то, что ты единственный сумел объединить людей. Я за тебя не голосовал в первом туре, но я сейчас жизнь готов отдать за то, что ты занял такую гражданскую позицию. Спасибо" - заявил бизнесмен.

Помимо прочего Поворознюк возмутился теми представителями украинской элиты, которые бросили страну и уехали в военное время, но там много мата - лучше сами послушайте.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк война с Россией
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Комментарии (2)
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Степан Срака
28.02.2022 в 21:25
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tayler (Днепр)
28.02.2022 в 21:06
Красавец!!! А Зеле надо дать героя Украины, и пожизненный призедент, пока ему самому это не надоест!
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