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Поворознюк - Зеленскому: Такого президента, как ты, не было и не будет
Президент "Ингульца" - Президенту Украины
Скриншот: YouTube
Владелец "Ингульца" Александр Поворознюк, не подбирая выражений, поддержал Владимира Зеленского и Украине в ее борьбе против российских оккупантов.
"Хочу обратиться в это время к президенту нашему Владимиру Зеленскому. Вова, *баш их, а мы тебе будем помогать. Такого президента, как ты, не было и не будет.
Большое уважение за то, что ты единственный сумел объединить людей. Я за тебя не голосовал в первом туре, но я сейчас жизнь готов отдать за то, что ты занял такую гражданскую позицию. Спасибо" - заявил бизнесмен.
Помимо прочего Поворознюк возмутился теми представителями украинской элиты, которые бросили страну и уехали в военное время, но там много мата - лучше сами послушайте.
Президент футбольного клуба "Ингулец" поддержал Президента Зеленского— БАНКОВАЯ (@BANKOVAYAukr) February 28, 2022
Уделите минуту, послушайте pic.twitter.com/UMToONTVLI
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