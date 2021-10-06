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Испания - Италия онлайн трансляция матча

Лига Наций - 15 июня 2023, 21:45 - Гролс Весте . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Винчич, Славко
Рейтинг матча:
Испания
-
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Италия
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Кто победит?
57 Пользователей сделало свой выбор
Испания
39%
Ничья
30%
Италия
32%
П1: 2.78 Х: 2.35 П2: 3.84
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Испания и Италия 1-1. 6 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 19 встреч, команда Испания выиграла 5 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Италия выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 19-15 в пользу команды Испания
  • Испания выигрывает первый тайм в 44% матчей, Италия выигрывает в 50% матчей.
  • Испания выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Италия выигрывает в 50%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Испания.
  • В их последнюю встречу команда Испания победила в 1 гол(а).
  • Когда Испания лидирует 1-0 дома, они побеждают в Испания% своих матчей.
  • Когда Италия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Италия% своих матчей.
  • Когда Испания проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Испания% своих матчей.
  • Когда Италия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Италия% своих матчей.
  • Италия's performance of the last 5 matches is better than Испания's.
  • Из последних 5 встреч команда Испания выиграла 2, команда Италия выиграла 2, 1 ничьи.
  • Испания забивает 1.4 гола за матч против команды Италия, а Италия забивает 1 гола против команды Испания (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Испания и Италия - 2.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Испания и Италия - 1.
  • Испания забивает 3 гола, играя дома, а Италия забивает 1.75 гола, играя на выезде (в среднем).
Личные встречи
Испания
6
Побед
12
Игр
2
Побед
Италия
Лига Наций 2020
06.10.2021 - 21:45 Италия 1 - 2 Завершен Испания
Евро 2024 2021
06.07.2021 - 22:00 Италия 5 - 3 Завершен Испания
ЧМ-2018 2017/2018
02.09.2017 - 21:45 Испания 3 - 0 Завершен Италия
Евро-2017 U-21 2017/2018
27.06.2017 - 22:00 Испания 3 - 1 Завершен Италия
Последние матчи - Испания
Евро 2024 2024
28.03.2023 - 21:45 Шотландия 2 - 0 Завершен Испания П
Евро 2024 2024
25.03.2023 - 21:45 Испания 3 - 0 Завершен Норвегия В
Чемпионат мира 2022
06.12.2022 - 17:00 Марокко 1 - 0 Завершен Испания П
Чемпионат мира 2022
01.12.2022 - 21:00 Япония 2 - 1 Завершен Испания П
Чемпионат мира 2022
27.11.2022 - 21:00 Испания 1 - 1 Завершен Германия Н
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Последние матчи - Италия
Евро 2024 2024
26.03.2023 - 21:45 Мальта 0 - 2 Завершен Италия В
Евро 2024 2024
23.03.2023 - 21:45 Италия 1 - 2 Завершен Англия П
Международные товарищеские матчи 2022
20.11.2022 - 21:45 Австрия 2 - 0 Завершен Италия П
Международные товарищеские матчи 2022
16.11.2022 - 21:45 Албания 1 - 3 Завершен Италия В
Лига Наций 2022-2024
26.09.2022 - 21:45 Венгрия 0 - 2 Завершен Италия В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
57 Пользователей сделало свой выбор
Испания
39%
Ничья
30%
Италия
32%
П1: 2.78 Х: 2.35 П2: 3.84
Составы команд
1
Унай Симон
18
Альба, Жорди
14
Ляпорт, Эмерик
24
Ле Норманд, Робин
16
Хесус Навас
8
Микель Мерино
16
Родри
21
Santos, Yeremi
30
Whyte Gavin
19
Родриго Морено
19
Альваро Мората
99
Джанлуиджи Доннарумма
2
Толои, Рафаэль
19
Леонардо Бонуччи
15
Франческо Ачерби
22
Джованни Ди Лоренцо
16
Давиде Фраттези
20
Жоржиньо
23
Николо Барелла
37
Леонардо Спинаццола
17
Николо Дзаньоло
17
Чиро Иммобиле
Стартовый состав
  • 19
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 21
    Santos, Yeremi
    Нападающий
  • 30
    Whyte Gavin
  • 19
    Родриго Морено
  • 8
    Микель Мерино
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 14
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 24
    Ле Норманд, Робин
    Защитник
  • 16
    Хесус Навас
    Полузащитник
  • 1
    Унай Симон
    Вратарь
  • 17
    Николо Дзаньоло
    Полузащитник
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 16
    Давиде Фраттези
    Полузащитник
  • 20
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 37
    Леонардо Спинаццола
    Полузащитник
  • 2
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 15
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 99
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • De La Fuente, Luis
  • Роберто Манчини
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Трансляция матча Испания - Италия
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Инфо
Испания — участник 1/8 финала мундиаля.
Инфо
Италия — действующий чемпион Европы, но не играла на чемпионате мира-2022.
Инфо
Победитель сыграет в финале против Хорватии, а неудачник - в матче за третье место против Нидерландов.
Запасные: Мерет, Викарио, Димарко, Дармиан, Верратти, Ретеги, Пеллегрини, Кьеза, Кристанте, Ньонто, Распадори, Буонджорно.
Италия: Доннарумма — Толой, Бонуччи, Ачерби — Ди Лоренцо, Барелла, Фраттези, Жоржиньо, Спинаццола — Дзаньоло, Иммобиле.
Запасные: Кепа, Рая, Карвахаль, Начо, Субименди, Руис, Ассенсио, Каналес, Фати, Фран, Хоселу, Ольмо.
Испания: Симон - Навас, Ле Норманн, Лапорт, Альба - Родри, Мерино - Родриго, Гави, Пино - Мората.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Славко Винцич (Словения) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка полуфинального поединка Лиги наций УЕФА. На поле стадиона Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды) сыграют Испания и Италия.
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Анонс матча Испания - Италия 15.06.2023, Лига Наций

Поединок между командой Испания и командой Италия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч состоится на стадионе Гролс Весте.

Дата проведения матча: 15.06.2023
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Испания и командой Италия:

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Испания, тогда как команда Италия осталась с поражением. Столкновение Италия и Испания в предыдущем футбольном матче 06.10.2021 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Испания - Италия можно посмотреть 15.06.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Испания - Италия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис Энрике

Предыдущий поединок команды Испания был сыгран против Шотландия - 28.03.2023, в рамках чемпионата Евро 2024 2024 и закончился победой команды Шотландия.

Команда гостей

Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Прошедший матч команды Италия был сыгран против Мальта - 26.03.2023, в рамках чемпионата Евро 2024 2024 и закончился победой команды Италия.

Следите за результатами матча Испания - Италия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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