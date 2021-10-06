Испания - Италия онлайн трансляция матча

Поединок между командой Испания и командой Италия будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024, матч состоится на стадионе Гролс Весте.
Дата проведения матча: 15.06.2023
Время начала матча: 21:45
История противостояний между клубами Испания и командой Италия:
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды Испания, тогда как команда Италия осталась с поражением. Столкновение Италия и Испания в предыдущем футбольном матче 06.10.2021 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис Энрике
Предыдущий поединок команды Испания был сыгран против Шотландия - 28.03.2023, в рамках чемпионата Евро 2024 2024 и закончился победой команды Шотландия.
Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини
Прошедший матч команды Италия был сыгран против Мальта - 26.03.2023, в рамках чемпионата Евро 2024 2024 и закончился победой команды Италия.
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