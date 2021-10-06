Испания - Италия онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Испания и Италия 1-1. 6 игры закончились с этим результатом.

Во время последних 19 встреч, команда Испания выиграла 5 раз, 9 раз сыграла вничью, в то время как команда Италия выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 19-15 в пользу команды Испания

Испания выигрывает первый тайм в 44% матчей, Италия выигрывает в 50% матчей.

Испания выигрывает первую половину матча в 44% случаев, Италия выигрывает в 50%.

Победителем прошлой встречи была команда Испания.

В их последнюю встречу команда Испания победила в 1 гол(а).

Когда Испания лидирует 1-0 дома, они побеждают в Испания% своих матчей.

Когда Италия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Италия% своих матчей.

Когда Испания проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Испания% своих матчей.

Когда Италия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Италия% своих матчей.

Италия's performance of the last 5 matches is better than Испания's.

Из последних 5 встреч команда Испания выиграла 2, команда Италия выиграла 2, 1 ничьи.

Испания забивает 1.4 гола за матч против команды Италия, а Италия забивает 1 гола против команды Испания (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Испания и Италия - 2.4.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Испания и Италия - 1.