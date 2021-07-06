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Италия - Испания онлайн трансляция матча

Евро 2020 - 06 июля 2021, 22:00 - Уэмбли . Трансляция: ТРК Украина
Главный судья: Феликс Брих
Рейтинг матча:
Италия
0 - 0
Обновить
10'
Испания
Ход матча
Кто победит?
89 Пользователей сделало свой выбор
Италия
45%
Ничья
18%
Испания
37%
П1: 2.34 Х: 3.03 П2: 3.19
П1: 2.88 Х: 2.20 П2: 3.25
П1: 2.34 Х: 3.03 П2: 3.19
П1: 2.46 Х: 2.99 П2: 3.46
П1: 2.95 Х: 2.31 П2: 3.55
Прогноз на матч
Личные встречи
Италия
1
Побед
10
Игр
5
Побед
Испания
ЧМ-2018 2017/2018
02.09.2017 - 21:45 Испания 3 - 0 Завершен Италия
Евро-2017 U-21 2017/2018
27.06.2017 - 22:00 Испания 3 - 1 Завершен Италия
ЧМ-2018 2016/2017
06.10.2016 - 21:45 Италия 1 - 1 Завершен Испания
Евро-2016 2015/2016
27.06.2016 - 19:00 Италия 2 - 0 Завершен Испания
Последние матчи - Италия
Евро 2020 2021
02.07.2021 - 22:00 Бельгия 1 - 2 Завершен Италия В
Евро 2020 2021/2022
26.06.2021 - 22:00 Италия 2 - 1 Завершен Австрия В
Евро 2020 2021
20.06.2021 - 19:00 Италия 1 - 0 Завершен Уэльс В
Евро 2020 2021
16.06.2021 - 22:00 Италия 3 - 0 Завершен Швейцария В
Евро 2020 2021
11.06.2021 - 22:00 Турция 0 - 3 Завершен Италия В
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Последние матчи - Испания
Евро 2020 2021
02.07.2021 - 19:00 Швейцария 1 - 1 Завершен Испания Н
Евро 2020 2021/2022
28.06.2021 - 19:00 Хорватия 3 - 5 Завершен Испания В
Евро 2020 2021
23.06.2021 - 19:00 Словакия 0 - 5 Завершен Испания В
Евро 2020 2021
19.06.2021 - 22:00 Испания 1 - 1 Завершен Польша Н
Евро 2020 2021
14.06.2021 - 22:00 Испания 0 - 0 Завершен Швеция Н
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
89 Пользователей сделало свой выбор
Италия
45%
Ничья
18%
Испания
37%
П1: 2.34 Х: 3.03 П2: 3.19
П1: 2.88 Х: 2.20 П2: 3.25
П1: 2.34 Х: 3.03 П2: 3.19
П1: 2.46 Х: 2.99 П2: 3.46
П1: 2.95 Х: 2.31 П2: 3.55
Составы команд
21
Джанлуиджи Доннарумма
33
Эмерсон
3
Джорджио Кьеллини
19
Леонардо Бонуччи
22
Джованни Ди Лоренцо
6
Марко Верратти
8
Жоржиньо
23
Николо Барелла
24
Лоренцо Инсинье
17
Чиро Иммобиле
22
Федерико Кьеза
23
Унай Симон
28
Сесар Аспиликуэта
15
Эрик Гарсия
24
Ляпорт, Эмерик
18
Альба, Жорди
8
Коке
5
Серхио Бускетс
26
Gonzalez, Pedro
21
Ферран Торрес
21
Микель Оярсабаль
25
Ольмо Карвахаль, Даниэль
Стартовый состав
  • 24
    Лоренцо Инсинье
    Нападающий
  • 17
    Чиро Иммобиле
    Нападающий
  • 22
    Федерико Кьеза
    Полузащитник
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
  • 8
    Жоржиньо
    Полузащитник
  • 23
    Николо Барелла
    Полузащитник
  • 33
    Эмерсон
    Защитник
  • 3
    Джорджио Кьеллини
    Защитник
  • 19
    Леонардо Бонуччи
    Защитник
  • 22
    Джованни Ди Лоренцо
  • 21
    Джанлуиджи Доннарумма
    Вратарь
  • 21
    Ферран Торрес
    Нападающий
  • 21
    Микель Оярсабаль
    Нападающий
  • 25
    Ольмо Карвахаль, Даниэль
    Полузащитник
  • 8
    Коке
    Защитник
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 26
    Gonzalez, Pedro
    Нападающий
  • 28
    Сесар Аспиликуэта
  • 15
    Эрик Гарсия
  • 24
    Ляпорт, Эмерик
    Защитник
  • 18
    Альба, Жорди
    Защитник
  • 23
    Унай Симон
    Вратарь
Запасные игроки
  • 24
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 95
    Алессандро Бастони
    Защитник
  • 33
    Федерико Бернардески
    Нападающий
  • 16
    Кристанте, Брайан
    Полузащитник
  • 33
    Франческо Ачерби
    Защитник
  • 32
    Маттео Пессина
    Полузащитник
  • 25
    Верарди, Доменико
    Нападающий
  • 9
    Андреа Белотти
    Нападающий
  • 73
    Мануэль Локателли
    Полузащитник
  • 26
    Алекс Мерет
    Вратарь
  • 39
    Сальваторе Сиригу
    Вратарь
  • 25
    Толои, Рафаэль
    Защитник
  • 17
    Руис Пенья, Фабиан
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 14
    Гайа, Хосе Луис
    Защитник
  • 10
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 9
    Жерар Морено
  • 9
    Альваро Мората
    Нападающий
  • 14
    Маркос Льоренте
    Полузащитник
  • 4
    Пау Торрес
    Защитник
  • 14
    Диего Льоренте
    Защитник
  • 26
    Санчес, Роберт
    Вратарь
  • 1
    Де Хеа, Дэвид
    Вратарь
  • 37
    Смит, Адама
    Нападающий
Тренеры
  • Роберто Манчини
  • Луис Энрике
Статистика матча
1
Штрафные
3
1
Фолы
1
2
Офсайды
Live Zone
Трансляция
7'
Испанцев уже поджимают у их штрафной. Приходится выносить.
6'
Бонуччи обокрал Феррана в правом фланге своей штрафной в момент приема мяча.
5'
Офсайд
Иммобиле попал в офсайд при передаче правым флангом атаки.
4'
Офсайд
Офсайд в левом фланге штрафной у Бареллы, после передачи Эмерсона. Мог и не крутить в дальнюю штангу после этого.
3'
Накладка от Ольмо в левом фланге чужой штрафной против Бонуччи.
1'
Верратти уже побывал в подкате со спины против Ольмо.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: де Хеа, Санчес, Д. Льоренте, Пау Торрес, М. Льоренте, Мората, Морено, Алькантара, Гайя, Родри, Руис, Траоре.
Испания: Симон — Аспиликуэта, Ляпорт, Гарсия, Альба — Коке, Бускетс, Педри — Оярсабаль, Ф. Торрес, Ольмо.
Запасные: Сиригу, Мерет, Локателли, Белотти, Берарди, Пессина, Ачерби, Кристанте, Бернардески, Бастони, Флоренци, Толой.
Италия: Доннарумма — Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Эмерсон — Барелла, Жоржиньо, Верратти — Кьеза, Иммобиле, Инсинье.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Феликс Брых (Мюнхен, Германия) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка полуфинального поединка чемпионата Европы-2020. На поле стадиона "Уэмбли" (Лондон, Англия) сыграют Италия и Испания.
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Анонс матча Италия - Испания 06.07.2021, Евро 2020

Противостояние между командой Италия и командой Испания будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Уэмбли.

Дата проведения матча: 06.07.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Италия и командой Испания:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Испания, тогда как команда Италия осталась с поражением. Столкновение Испания и Италия в предыдущем футбольном матче 02.09.2017 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Манчини и Луис Энрике разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Италия - Испания можно посмотреть 06.07.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Евро 2020. Текстовую трансляцию матча Италия - Испания, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Италия
Страна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Предыдущий поединок команды Италия был сыгран против Бельгия - 02.07.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Италия.

Команда гостей

Название: Испания
Страна: Испания
Тренер: Луис Энрике

Предыдущий поединок команды Испания был сыгран против Швейцария - 02.07.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Италия - Испания онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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