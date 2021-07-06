Италия - Испания онлайн трансляция матча

Анонс матча Италия - Испания 06.07.2021, Евро 2020

Противостояние между командой Италия и командой Испания будет проходить в рамках турнира по футболу: Евро 2020 2021, матч начнется на стадионе Уэмбли.

Дата проведения матча: 06.07.2021

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Италия и командой Испания:

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу Испания, тогда как команда Италия осталась с поражением. Столкновение Испания и Италия в предыдущем футбольном матче 02.09.2017 закончилось с такими результатами: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Роберто Манчини и Луис Энрике разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Италия

Страна: Италия

Тренер: Роберто Манчини



Предыдущий поединок команды Италия был сыгран против Бельгия - 02.07.2021, в рамках чемпионата Евро 2020 2021 и закончился победой команды Италия.

Команда гостей

Название: Испания

Страна: Испания

Тренер: Луис Энрике



Предыдущий поединок команды Испания был сыгран против Швейцария - 02.07.2021, в рамках турнира Евро 2020 2021 и закончился ничьей.

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