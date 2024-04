Первая суперзвезда Барселоны: сбежал от коммунистов на грузовике, чуть не погиб с Торино и забил 280 голов за 10 лет

Его жизнь с самого начала походила на авантюрный роман.

“Да ну, такого просто не бывает. Автор перемудрил”, - отмахнется, дочитав, зевака, но мы вас уверяем, что с Ласло Кубалой все было именно так.

Он действительно играл и за Чехословакию, и за Венгрию, да.

Во-первых, это из-за родителей. Хотя Кубала и родился в Будапеште, у него славянские корни.

Ну, и режим к этому приложился тоже. После Второй мировой сталинист Матяш Ракоши установил в Венгрии такую диктатуру, что Кубала вместе с матерью рванул в Братиславу, где немедленно начал выступать и забивать за "Слован".

Еще дальше он познакомился с Фердинандом Даучиком и его сестрой Анной Виолой, с которой вскоре обручился уже в статусе игрока национальной сборной.

Беда только, что мадьяры не желали так просто отдавать молодую звезду и настояли, чтобы его вернули в 1948-м. Соцлагерь – какой был выбор? Он приехал и в Будапеште играл за скромный "Вашаш", параллельно доказывая идиотам из органов, что он никакой не разведчик чехословацких спецслужб.

Доказал бы? Кубала решил не проверять.

***

Да-да, он действительно прорвал Железный занавес.

Без преувеличения безумный план: вместе с друзьями они переоделись в ворованную советскую военную форму и под видом солдат поехали в сторону австрийской границы.

Если бы поймали — это вышка, но компания Кубалы удачно прошла последние километры пустошью в лютую метель, и в январе 1949-го холодные и голодные оказались в американской зоне оккупации.

Жена присоединилась через несколько дней - она вместе с маленьким Бранком переплыла Дунай на шине у Братиславы.

Хеппи-энд, конечно. Единственный минус — у них не за что было жить, и связей на новом месте тоже не было.

Чтобы раскрутиться, Кубала поехал в Италию. Он был искусный бомбардир и забил 27 голов в первом же сезоне за "Ференцварош", имея 18 лет. Впрочем, он также очень не любил тренировки. Когда тренер "Про Патрии" взялся за фитнес, Ласло сделал вид, что травмирован.

Они его даже подписали, прежде чем венгерская федерация пожаловалась на беглеца в ФИФА.

Впрочем, басня уже пошла в люди.

***

Да-да, на него действительно вышла одна из лучших команд в истории Серии А.

Grande Torino попробовали его раз, второй раз, параллельно стуча к ФИФА, чтобы Кубале сократили его пожизненную дисквалификацию.

Тем временем на носу был прощальный матч Шику Феррейры в Лиссабоне, и тренеры хотели посмотреть Ласло там. Ясно, он был не против – это и деньги, и шанс. Отказаться уговорила жена, поскольку малому Бранко стало плохо, врачи били набат.

Что было дальше – вы, наверное, слышали. Самолет с наилучшим "Торино", ведомым Валентино Маццолой, врезался в холмы Суперги. Все погибли.

Пораженный Кубала решил уехать, а с ним еще два десятка таких же беженцев из соцлагеря. У них не было денег – за плечами только дисквалификации и проблемы.

И вот они купили старенький автобус, написали на нем "Мечта" и поехали по Европе, предлагая матчи всем желающим. "Хунгария" - так они назвались, ведь венгров было больше всего, хотя играли там также чехи, югославы, румыны.

Кубала был их лидером, Даучик – тренером, но попадались и другие звезды, как Дьюла Женгеллер или Белла Шароши.

3:3 с Австрией, 3:1 с Италией, 2:1 с Испанией – представляете их уровень? Да, ребят на свой страх и риск начали разбирать европейские клубы.

И да, за Кубалу действительно громко спорили "Реал" и "Барса", прежде чем он выбрал Каталонию, поскольку "понравилась полосатая форма".

***

Конечно, это было несерьезно.

Кубала не только выбил у блаугранас в 7 раз больший контракт, чем у рекордсмена Сесара Родригеса, но и "назначил" тренером Даучика и трудоустроил еще нескольких ребят из "Хунгарии".

Женгеллер собрал оставшихся — и они поехали в последнее турне в Колумбию, где тогда процветало футбольное Эльдорадо.

Тем временем Ласло ФИФА сократила дисквалификацию до одного года, когда за это взялся Франсиско Франко.

Да-да, всесильному диктатору Испании понравился нападающий, и в июне 1950-го он дал ему гражданство – говорят, что в обмен на участие в пропагандистском фильме "Звезды выбирают мир", где Кубала на пару с Даучиком нахваливают фашистов.

Ну, а еще дальше Ласло, которого здесь прозвали Кукси, дебютировал в официальных матчах, и это было "вау". 6 голов в 7 играх в апреле-мае 1951-го, и победа 3:0 в финале Кубка генералиссимуса свели с ума Каталонию.

Это было неожиданно, ведь "Барса" еще не имела опыта трансферов великих иностранцев; все ее легенды в тот момент были местными. Публика кожей чувствовала, что началась новая эра - и уже через год посещаемость "Лес Кортс", старого стадиона "Барсы", выросла с 20 тысяч до 50. Возникла необходимость строить новый - снова с помощью Франко.

Ну, а Кубала в это время творил историю на поле.

***

В сезоне-1951/52 он забил 26 голов в 19 матчах.

И да, конечно, он стал первым в "Барсе", кто наколотил 7 мячей за одну игру - было это против несчастного "Спортинга".

Тем временем команду, где выступал Кубала, прозвали El Barca de les Cinc Copes (Барса пяти трофеев), поскольку они выиграли пять наград за год — чемпионат, Кубок, Кубок Эвы Дуарте, Латинский кубок и Кубок Мартини и Росси.

Новое веяние в футболе – вот кем они были. Жоан Мануэль Серрат написал о Кубале песню, а Ди Стефано утверждал, что "этого силача не остановит и пушечное ядро".

Между тем еще одну звезду "Барсы" Луиса Суареса захватывала не столько сила, сколько техника "Кукси":

***

И да, он параллельно пьянствовал. Еще как пьянствовал!

Кубалу знали все бармены Барселоны. Он мог танцевать фламенко до самого утра, потом поспать несколько часов, выпить кофе с аспирином — и снова разрывать на поле.

Сомнительный образ жизни привел его к туберкулезу в 1953 году, но невероятное здоровье выдержало и это.

Уже через неполный год Кубала вернулся — и продолжил забивать, только позицию сменил с центрального нападающего на плеймейкера. Параллельно Испания заиграла его за сборную – его третью в карьере – и никогда об этом не пожалела. Кубала отдавался полностью и забил 11 голов в 18 матчах.

Ну, и как мог он боролся с непобедимым "Реалом" Ди Стефано и Хенто, хотя силы и были неравны.

Даучика после первых поражений уволили, и он возглавил еще одну историческую команду - "11 крестьян", как тогда прозвали "Атлетик Бильбао".

Тем временем Кубале помогали Суарес, Сесар Родригес, Рамон Вильяверде, Антони Рамальетс.

Они выиграли Кубок генералиссимуса в 57-м и Кубок Ярмарок в 58-м, и Кубала неизменно был лучшим на поле и в статистике. Его карьера не стала вспышкой – это было стабильное качество из матча в матч.

***

И да, он все равно стал кошмаром, а впоследствии приговором для Эленио Эрреры.

Пожалуй, лучший тренер своего времени помог "Барсе" прервать гегемонию "Реала" и выиграть два подряд чемпионства в 1959 и 1960 годах.

Ценой же этих успехов стало место Кубалы. Эррера ввел железную дисциплину, и когда Ласло появлялся на тренировке в темных не без причины очках, то не попадал даже в запас.

Конечно, Кукси продолжал быть полезным и так — например, это он заманил на новенький "Камп Ноу" Шандора Кочиша и Золтана Цибора, бежавших из Венгрии после раздавленной революции 1956-го.

Ну, и еще он как никто чувствовал публику, заводил "Кулес", поэтому когда Эррера проигнорировал Кубалу в полуфинале КЕЧ-1960, а "Барса" по сумме двух матчей проиграла "Реалу" 2:6, тренера уволили, и герой вернулся под овации толпы.

Уже через год "Барса" поквиталась с "Сливочными" за то поражение - 2:2 в гостях и 2:1 дома, где каждое прикосновение Ласло к мячу трибуны встречали скандированием.

Ну, а в финале каталонцев ждала "Бенфика", где еще не было Эйсебиу и солировал Колуна - и это было одно из самых больших разочарований в истории КЕЧ. Венгерское трио "Барсы" обстучало каркас по несколько раз; лучший из ударов Кубалы поразил сразу две штанги — и все равно не залетел в ворота. И так "Орлы" победы 3:2.

***

280 голов в 345 матчах – так выглядела его статистика, когда Ласло решил уйти.

Травмы докончили. Кубала начал играть со взрослыми в 15, а в 61-м ему было уже 33.

Он еще попытался возобновить карьеру, даже побегал немного с Ди Стефано в "Эспаньоле", но это было уже несерьезно. Они просто не хотели отпускать игру, которая столько им обоим дала.

Авантюрный роман наконец подошел к концу. Кубала не спился, как кто-то предполагал, и не вышел в тираж — он много тренировал, даже целых 11 лет возглавлял сборную Испании перед Евро-1980.

Ну, и еще он был ассистентом тренера на Олимпиаде-1992, где после победного гола Кико Нарваэса в финале с поляками "Камп Ноу" начал скандировать "Кубала! Кубала!”. Каталония не забыла своего любимого Кукси, и в тот момент он даже расплакался.

Если Пушкаш, Кочиш и другие скучали по Венгрии, то Ласло никогда. Себя он завещал похоронить на "Лес Кортс" в Барселоне - "месте, где родился заново".

Недалеко от "Камп Ноу" Кубале в 2009 году также установили памятник.

This statue of Laszlo Kubala stands outside the Nou Camp. He is regarded as the pioneer of @FCBarcelona.



Today the Catalans take on Kubala’s boyhood club @Fradi_HU in the @ChampionsLeague. This game is of huge historic significance. pic.twitter.com/NHQeaCCQLe