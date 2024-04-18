Временный президент RFEF Педро Роша оказался в центре юридического скандала

Ожидалось, что на этой неделе Педро Роша станет президентом федерации футбола Испании (RFEF). Однако, вместо этого, он оказался в центре юридического скандала, который может поставить под сомнение его легитимность.

Роша был временно отстранен от исполнения своих обязанностей (временный президент RFEF) на время расследования, начатого Спортивным арбитражным судом (CAS).

Вследствие этих обвинений выборы нового президента RFEF были отложены. На следующей неделе CAS должен принять решение относительно того, будет ли Педро и его правление окончательно отстранены от выполнения своих обязанностей.

Кроме этого, Роша также оказался под следствием в связи с соглашением о переносе Суперкубка Испании в Саудовскую Аравию. Бывший глава федерации футбола Эстремадуры заявил, что Педро не был знаком с деталями этого соглашения. Однако, издание El Mundo обнародовало документ с протоколом встречи.