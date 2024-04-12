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И.о. президента федерации футбола Испании обвиняют в коррупции

Испания
Обновлено

Ведется следствие

И.о. президента федерации футбола Испании обвиняют в коррупции

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Педро Рошу, и.о. президента федерации футбола Испании (RFEF), обвинили в коррупции.

В прошлом месяце полиция провела обыск в штаб-квартире RFEF. Сейчас по этому делу было осуществлено семь арестов, а предшественника Роши, Луиса Рубиалеса, допросили. Педро стал 13-м лицом, находящимся под следствием.

Сегодня днем, 12 апреля, Роша явился в суд в Махадаонде, чтобы дать показания полиции. Однако его статус изменился со свидетеля на одного из обвиняемых.

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Его обвиняют в заключении мошеннических строительных контрактов стоимостью до 5 миллионов евро, которые, как утверждает прокурор, были заключены с целью получения откатов.

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Источник:
football-espana
Опубликовал: Екатерина Власова
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