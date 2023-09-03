Колос - Кривбасс онлайн трансляция матча

Матч между командой Колос (Ковалевка) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Колос.
Дата проведения матча: 03.09.2023
Время начала матча: 17:00
История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой Кривбасс (Кривой Рог):
Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Кривбасс, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и Колос в предыдущем футбольном матче 03.03.2023 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Vyshnyak, Yaroslav и Вернидуб, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Прошедший матч команды Колос был сыгран против Шахтер - 27.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.
Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Прошедший поединок команды Кривбасс был сыгран против Оболонь - 28.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
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