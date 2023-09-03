Колос - Кривбасс онлайн трансляция матча

Игры прошлого года: 1-0 (Колос Ковалёвка дома) и 1-0 (Кривбасс Кривой Рог дома).

Колос Ковалёвка выиграл 3 домашних матчей подряд.

В домашних играх Колос Ковалёвка не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.

Andriy Tsurikov лучший бомбардир Колос Ковалёвка с 2 голами. Danylo Beskorovainyi забил 2 раз за Кривбасс Кривой Рог

Год назад, Кривбасс Кривой Рог была на 16 месте в таблице с 2 очками. Сейчас они на 5 месте с 8 очками.

Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 25% матчей, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 15% матчей.

Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 15%.

Победителем прошлой встречи была команда Кривбасс Кривой Рог.

В их последнюю встречу команда Кривбасс Кривой Рог победила в 1 гол(а).

Когда Колос Ковалёвка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.

Когда Колос Ковалёвка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.

Недавнее выступление команды Колос Ковалёвка в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Кривбасс Кривой Рог.

Колос Ковалёвка's performance of the last 5 matches is better than Кривбасс Кривой Рог's.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Колос Ковалёвка забивает 1 гола, играя дома, а Кривбасс Кривой Рог забивает 1.11 гола, играя на выезде (в среднем).

Колос Ковалёвка не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Кривбасс Кривой Рог не проигрывает в последних 4 играх.

Кривбасс Кривой Рог не забивает в 2 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Mykyta Burda получил больше всего желтых карточек (3) в Колос Ковалёвка. Oleg Kozhushko получил 3 в Кривбасс Кривой Рог.

Кривбасс Кривой Рог's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.