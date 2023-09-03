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Колос - Кривбасс онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 03 сентября 2023, 17:00 - Колос . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Koziryatsky, Maksim
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
0 - 0
Обновить
13'
Кривбасс
Кривой Рог
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Ход матча
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Колос
32%
Ничья
32%
Кривбасс
36%
П1: 3.00 Х: 2.20 П2: 3.10
Интересные факты
  • Игры прошлого года: 1-0 (Колос Ковалёвка дома) и 1-0 (Кривбасс Кривой Рог дома).
  • Колос Ковалёвка выиграл 3 домашних матчей подряд.
  • В домашних играх Колос Ковалёвка не пропустила еще ни одного гола в этом сезоне.
  • Andriy Tsurikov лучший бомбардир Колос Ковалёвка с 2 голами. Danylo Beskorovainyi забил 2 раз за Кривбасс Кривой Рог
  • Год назад, Кривбасс Кривой Рог была на 16 месте в таблице с 2 очками. Сейчас они на 5 месте с 8 очками.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 25% матчей, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 15% матчей.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 25% случаев, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 15%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Кривбасс Кривой Рог.
  • В их последнюю встречу команда Кривбасс Кривой Рог победила в 1 гол(а).
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Колос Ковалёвка в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Кривбасс Кривой Рог.
  • Колос Ковалёвка's performance of the last 5 matches is better than Кривбасс Кривой Рог's.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Колос Ковалёвка забивает 1 гола, играя дома, а Кривбасс Кривой Рог забивает 1.11 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Колос Ковалёвка не забивает в 1 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Кривбасс Кривой Рог не проигрывает в последних 4 играх.
  • Кривбасс Кривой Рог не забивает в 2 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Mykyta Burda получил больше всего желтых карточек (3) в Колос Ковалёвка. Oleg Kozhushko получил 3 в Кривбасс Кривой Рог.
  • Кривбасс Кривой Рог's performance of the last 5 matches is better than Колос Ковалёвка's.
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
1
Побед
2
Игр
1
Побед
Кривбасс
Премьер-лига 2022/2023
03.03.2023 - 13:00 Кривбасс 1 - 0 Завершен Колос
Премьер-лига 2022/2023
23.08.2022 - 17:00 Колос 1 - 0 Завершен Кривбасс
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2023/2024
27.08.2023 - 15:00 Колос 0 - 2 Завершен Шахтер П
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 14:00 ФСК Мариуполь 3 - 2 Завершен Колос П
Премьер-лига 2023/2024
19.08.2023 - 19:00 Рух 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен Верес В
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен Черноморец В
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Последние матчи - Кривбасс
Премьер-лига 2023/2024
28.08.2023 - 19:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Кривбасс Н
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 19:15 Кривбасс 3 - 3 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 17:45 Кривбасс 1 - 0 Завершен ЛНЗ В
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 17:00 Заря 1 - 3 Завершен Кривбасс В
Премьер-лига 2023/2024
30.07.2023 - 19:30 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Кривбасс П
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Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Колос
32%
Ничья
32%
Кривбасс
36%
П1: 3.00 Х: 2.20 П2: 3.10
Составы команд
Стартовый состав
  • 23
    Fesyun, Kiril
    Вратарь
  • 9
    Андрей Цуриков
    Полузащитник
  • 5
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 6
    Никита Бурда
    Защитник
  • 35
    Zolotov, Nikolay
    Защитник
  • 27
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 10
    Павел Ориховский
    Полузащитник
  • 47
    Сергий Мякушко
    Полузащитник
  • 17
    Salabay, Anton Alexandrovich
  • 7
    Demchenko, Oleksandr
    Полузащитник
  • 33
    Андрей Клищук
    Вратарь
  • 7
    Андрей Понедельник
    Нападающий
  • 13
    Бескоровайный, Данило
    Защитник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Защитник
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Полузащитник
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 23
    Ilic, Hrvoje
    Полузащитник
  • 22
    Юрий Вакулко
    Полузащитник
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 78
    Олег Кожушко
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Vyshnyak, Yaroslav
  • Вернидуб, Юрий
Статистика матча
1
Удары мимо
Блокировано ударов
1
1
Угловые
1
LIVE
Трансляция матча Колос - Кривбасс
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
11'
Пока что команды вроде и пробуют бороться, но пока что это все как-то бездумно
10'
Все нормально с Ориховским, возвращается он на поле
9'
А Ориховскому нужна помощь, врачи на поле
8'
Никто не хотел уступать. Две десятки, Ориховский и Хомченовский столкнулись - оба на газоне
6'
Борьба в центре поля, кто выиграет борьбу - тот будет на коне
3'
Опасный момент
Ой ой! Бурда привез - отдал просто пас на соперника - Илич не растерялся, пробил, но Бондаренко вынес мяч фактически из пустых ворот!
2'
Уголовой
Колос сразу же заработал угловой и Бондаренко даже пробил головой после навеса, но очень неточно
1'
Свисток
Погнали наши городских! Матч начался!
Выходят команды на поле
Инфо
Запасные Кривбасса: Маханьков, Хома, Рябов, Приходько, Кузык, Татарков, Семотюк, Дебелко, Близниченко, Устименко, По, Гончарук
Инфо
Стартовый состав Кривбасса: Клищук, Понедельник, Бескоровайный, Небейе, Стецьков, Бизимана, Задерака, Илич, Вакулко, Хомченовский, Кожушко
Инфо
Запасные Колоса: Горох, Пахолюк, Гончаренко, Кукош, Черноморец, Милько, Болбат, Криворучко, Гусол, Безбородко, Велетень
Инфо
Стартовый состав Колоса: Фесюн, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Золотов, Лучкевич, Богданов, Ориховский, Мякушко, Салабай, Демченко
Инфо
Команды соседствуют в таблице. У обеих по 8 очков и 6-7 в в таблице.
Матч начнется в 17:00, судить будет Максим Козыряцкий
Добрый вечер всем любителям отечественного футбола! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 6-го тура УПЛ, в котором Колос примет Кривбасс
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Анонс матча Колос - Кривбасс 03.09.2023, Премьер-лига

Матч между командой Колос (Ковалевка) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 03.09.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Колос (Ковалевка) и командой Кривбасс (Кривой Рог):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Кривбасс, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Кривбасс и Колос в предыдущем футбольном матче 03.03.2023 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Vyshnyak, Yaroslav и Вернидуб, Юрий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - Кривбасс можно посмотреть 03.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - Кривбасс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Прошедший матч команды Колос был сыгран против Шахтер - 27.08.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Шахтер.

Команда гостей

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший поединок команды Кривбасс был сыгран против Оболонь - 28.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

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