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Колос – Кривбасс. Анонс и прогноз на матч УПЛ 3.09.2023
Чего ждать от матча Колос – Кривбасс, Украинская Премьер-лига, 6-й тур, 3 сентября 2023
Фото: УПЛ / Автор невідомий
Если выбирать центральный поединок тура по уровню интриги и потенциалу соперников, то это он. "Колос" успел побывать в группе лидеров после первых туров, "Кривбасс" упрямо туда двигается. Пока команды располагаются рядом в турнирной таблице и имеют возможность уйти на международную паузу, находясь в еврокубковой зоне. Вопрос в том, кто этим шансом воспользуется.
Vbet лига. 6-й тур
3 сентября. 17:00. Ковалевка. Стадион Колос
"Колос" – "Кривбасс"
Арбитр – Максим Козыряцкий
Арбитр VAR – Алексей Деревинский
Телетрансляция – MEGOGO, Setanta Sports, Sweet TV, Vodafone TV, Omega TV, Киевстар ТВ
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Новости Колоса
После 7 набранных очков в трех стартовых турах коваливцы притормозили. Сначала была ничья с "Рухом" – это, в общем-то, положительный результат, учитывая текущие выступления львовян. Затем поражение от "Мариуполя" в Кубке Украины и в целом беззубая игра против "Шахтера". Почему беззубая? Потому что "Колос" больше тайма играл в большинстве и никакой пользы от этого не получил.
В такой ситуации прибытие Андрея Тотовицкого, вновь взятого в аренду из "Шахтера", должно существенно расширить возможности Ярослава Вишняка, ведь новичок способен сыграть на любой позиции в атаке.
Выйдет ли Андрей сразу же в старте, сказать сложно. Даже с его уровнем требуется адаптация и привыкание к команде. Пока не ясно, сможет ли сыграть Андрей Богданов, который был заменен в игре с "Шахтером" из-за травмы. Против горняков вышел Болбат, но тогда "Колос" уже проигрывал и имел численное большинство. Здесь нужно действовать осторожнее, поэтому если капитан не сможет выйти на поле, его заменит Милько. В конце концов, тренер может решить освежить атаку, ведь в резерве есть Велетень, тот же Болбат и бразилец Рангель, поэтому гарантировать, что снова выйдут Мякушко, Демченко или Безбородько тяжело.
Ориентировочный состав "Колоса": Фесюн – Лучкевич, Гончаренко, Бурда, Кукош, Цуриков – Милько, Ориховский – Демченко, Болбат – Безбородько
Новости Кривбасса
У команды Юрия Вернидуба идет серия из четырех матчей без поражений. В нее поместились победы над "Зарей" и ЛНЗ, а также ничьи с "Шахтером" и "Оболонью". С горнякам криворожцы выдали настоящий триллер – 3:3.
На финише трансферного окна "Кривбасс" объявил о подписании двух легионеров – защитника Конаду и форварда Аду, оба приехали из Ганы. При этом криворожский клуб отправил в ЛНЗ форварда Хобленко.
Игру против "Оболони" в прошлом туре из-за дисквалификации пропускал Хомченовский. Его заменил Вакулко, но очевидно, что капитан должен вернуться в основу. Больше игрового времени должен получить Жан-Морель По. Ну и Вернидуб до сих пор не определился с основным нападающим – он часто тасует (даже во время матчей) Устименко, Кожушко и Дебелко. Пока больше шансов на место в старте у Кожушко.
Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук – Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго – Бизимана, Хомченовский, Илич – По, Кожушко, Лунев
Статистика противостояния
До сегодняшнего дня команды сыграли между собой два поединка – оба в прошлом сезоне. И оба завершились с одинаковым счетом – хозяева побеждали 1:0. "Колос" – "Кривбасс": +1 =0 – 1, счет 1:1.
Добавим, что в текущем сезоне "Колос" еще не играл вничью на своем поле – две победы и одно поражение. Кривбасс на выезде по одному разу победил, проиграл и сыграл вничью.
Последние матчи
"Колос"
- 27.08.2023. УПЛ. "Колос" – "Шахтер" 0:2
- 23.08.2023. КУ. "Мариуполь" – "Колос" 2:2 пен. 5:4
- 19.08.2023. УПЛ. "Рух" – "Колос" 1:1
- 12.08.2023. УПЛ. "Колос" – "Верес" 2:0
- 06.08.2023. УПЛ. "Колос" – "Черноморец" 2:0
"Кривбасс"
- 28.08.2023. УПЛ. "Оболонь" – "Кривбасс" 0:0
- 20.08.2023. УПЛ. "Кривбасс" – "Шахтер" 3:3
- 13.08.2023. УПЛ. "Кривбасс" – ЛНЗ 2:0
- 06.08.2023. УПЛ. "Заря" – "Кривбасс" 1:3
- 30.07.2023. УПЛ. "Александрия" – "Кривбасс" 1:0
Турнирное положение
Кривбасс и Колос делят 6 и 7 места, но у команды Вернидуба лучшая разница забитых и пропущенных. Победитель сегодняшнего матча наверняка обойдет "Ворсклу" и "Черноморец", а может еще и "Рух", если львовяне не смогут обыграть "Металлист 1925".
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Шахтер
|6
|4
|2
|0
|14-7
|+7
|14
|2
|Полесье
|6
|4
|0
|2
|10-4
|+6
|12
|3
|Рух
|4
|3
|1
|0
|8-3
|+5
|10
|4
|Ворскла
|5
|3
|0
|2
|7-8
|-1
|9
|5
|Черноморец
|6
|3
|0
|3
|9-9
|0
|9
|6
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|8-5
|+3
|8
|7
|Колос
|5
|2
|2
|1
|5-3
|+2
|8
|8
|ФК Александрия
|6
|2
|1
|3
|3-6
|-3
|7
|9
|Динамо
|3
|2
|0
|1
|10-6
|+4
|6
|10
|Металлист 1925
|4
|2
|0
|2
|3-3
|0
|6
Котировки букмекеров
Прогноз на матч Колос – Кривбасс
Последние результаты делают пусть не очевидным, но все же фаворитом игры "Кривбасс". Как уже упоминалось, серьезным усилением станет возвращение Хомченовского, в то время как капитан "Колоса" наоборот рискует пропустить встречу. Но при этом Ярослав Вишняк умеет выстраивать эффективную оборону, тогда как у "Кривбасса" нет в атаке игроков уровня "Шахтера", которые бы эту защиту наверняка сломали. В общем, матч действительно сложный для прогнозирования, предположим, что будет зафиксирована ничья, которая вряд ли будет слишком результативной. "Колос" – "Кривбасс" 1:1.
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