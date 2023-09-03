Колос – Кривбасс. Анонс и прогноз на матч УПЛ 3.09.2023

Если выбирать центральный поединок тура по уровню интриги и потенциалу соперников, то это он. "Колос" успел побывать в группе лидеров после первых туров, "Кривбасс" упрямо туда двигается. Пока команды располагаются рядом в турнирной таблице и имеют возможность уйти на международную паузу, находясь в еврокубковой зоне. Вопрос в том, кто этим шансом воспользуется.

Vbet лига. 6-й тур

3 сентября. 17:00. Ковалевка. Стадион Колос

"Колос" – "Кривбасс"

Арбитр – Максим Козыряцкий

Арбитр VAR – Алексей Деревинский

Телетрансляция – MEGOGO, Setanta Sports, Sweet TV, Vodafone TV, Omega TV, Киевстар ТВ

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Новости Колоса

После 7 набранных очков в трех стартовых турах коваливцы притормозили. Сначала была ничья с "Рухом" – это, в общем-то, положительный результат, учитывая текущие выступления львовян. Затем поражение от "Мариуполя" в Кубке Украины и в целом беззубая игра против "Шахтера". Почему беззубая? Потому что "Колос" больше тайма играл в большинстве и никакой пользы от этого не получил.

В такой ситуации прибытие Андрея Тотовицкого, вновь взятого в аренду из "Шахтера", должно существенно расширить возможности Ярослава Вишняка, ведь новичок способен сыграть на любой позиции в атаке.

Выйдет ли Андрей сразу же в старте, сказать сложно. Даже с его уровнем требуется адаптация и привыкание к команде. Пока не ясно, сможет ли сыграть Андрей Богданов, который был заменен в игре с "Шахтером" из-за травмы. Против горняков вышел Болбат, но тогда "Колос" уже проигрывал и имел численное большинство. Здесь нужно действовать осторожнее, поэтому если капитан не сможет выйти на поле, его заменит Милько. В конце концов, тренер может решить освежить атаку, ведь в резерве есть Велетень, тот же Болбат и бразилец Рангель, поэтому гарантировать, что снова выйдут Мякушко, Демченко или Безбородько тяжело.

Ориентировочный состав "Колоса": Фесюн – Лучкевич, Гончаренко, Бурда, Кукош, Цуриков – Милько, Ориховский – Демченко, Болбат – Безбородько

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Новости Кривбасса

У команды Юрия Вернидуба идет серия из четырех матчей без поражений. В нее поместились победы над "Зарей" и ЛНЗ, а также ничьи с "Шахтером" и "Оболонью". С горнякам криворожцы выдали настоящий триллер – 3:3.

На финише трансферного окна "Кривбасс" объявил о подписании двух легионеров – защитника Конаду и форварда Аду, оба приехали из Ганы. При этом криворожский клуб отправил в ЛНЗ форварда Хобленко.

Игру против "Оболони" в прошлом туре из-за дисквалификации пропускал Хомченовский. Его заменил Вакулко, но очевидно, что капитан должен вернуться в основу. Больше игрового времени должен получить Жан-Морель По. Ну и Вернидуб до сих пор не определился с основным нападающим – он часто тасует (даже во время матчей) Устименко, Кожушко и Дебелко. Пока больше шансов на место в старте у Кожушко.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук – Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго – Бизимана, Хомченовский, Илич – По, Кожушко, Лунев

Статистика противостояния

До сегодняшнего дня команды сыграли между собой два поединка – оба в прошлом сезоне. И оба завершились с одинаковым счетом – хозяева побеждали 1:0. "Колос" – "Кривбасс": +1 =0 – 1, счет 1:1.

Добавим, что в текущем сезоне "Колос" еще не играл вничью на своем поле – две победы и одно поражение. Кривбасс на выезде по одному разу победил, проиграл и сыграл вничью.

Последние матчи

"Колос"

27.08.2023. УПЛ. "Колос" – "Шахтер" 0:2

23.08.2023. КУ. "Мариуполь" – "Колос" 2:2 пен. 5:4

19.08.2023. УПЛ. "Рух" – "Колос" 1:1

12.08.2023. УПЛ. "Колос" – "Верес" 2:0

06.08.2023. УПЛ. "Колос" – "Черноморец" 2:0

"Кривбасс"

28.08.2023. УПЛ. "Оболонь" – "Кривбасс" 0:0

20.08.2023. УПЛ. "Кривбасс" – "Шахтер" 3:3

13.08.2023. УПЛ. "Кривбасс" – ЛНЗ 2:0

06.08.2023. УПЛ. "Заря" – "Кривбасс" 1:3

30.07.2023. УПЛ. "Александрия" – "Кривбасс" 1:0

Турнирное положение

Кривбасс и Колос делят 6 и 7 места, но у команды Вернидуба лучшая разница забитых и пропущенных. Победитель сегодняшнего матча наверняка обойдет "Ворсклу" и "Черноморец", а может еще и "Рух", если львовяне не смогут обыграть "Металлист 1925".

# Команда И В Н П М РМ О 1 Шахтер 6 4 2 0 14-7 +7 14 2 Полесье 6 4 0 2 10-4 +6 12 3 Рух 4 3 1 0 8-3 +5 10 4 Ворскла 5 3 0 2 7-8 -1 9 5 Черноморец 6 3 0 3 9-9 0 9 6 Кривбасс 5 2 2 1 8-5 +3 8 7 Колос 5 2 2 1 5-3 +2 8 8 ФК Александрия 6 2 1 3 3-6 -3 7 9 Динамо 3 2 0 1 10-6 +4 6 10 Металлист 1925 4 2 0 2 3-3 0 6

Котировки букмекеров

Прогноз на матч Колос – Кривбасс

Последние результаты делают пусть не очевидным, но все же фаворитом игры "Кривбасс". Как уже упоминалось, серьезным усилением станет возвращение Хомченовского, в то время как капитан "Колоса" наоборот рискует пропустить встречу. Но при этом Ярослав Вишняк умеет выстраивать эффективную оборону, тогда как у "Кривбасса" нет в атаке игроков уровня "Шахтера", которые бы эту защиту наверняка сломали. В общем, матч действительно сложный для прогнозирования, предположим, что будет зафиксирована ничья, которая вряд ли будет слишком результативной. "Колос" – "Кривбасс" 1:1.