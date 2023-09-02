Ворскла - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Ворскла (Полтава) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.
Дата проведения матча: 02.09.2023
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой ФК Александрия (Александрия):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Ворскла в предыдущем футбольном матче 01.04.2023 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.
Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Руслан Ротань разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против Черноморец - 27.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.
Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань
Прошедший матч команды ФК Александрия был сыгран против Полесье - 26.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.
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