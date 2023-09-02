  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ворскла - ФК Александрия Смотреть онлайн
В тренде

Ворскла - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 02 сентября 2023, 17:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Blavatskiy, Roman
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
0 - 0
Обновить
13'
ФК Александрия
Александрия
Смотреть трансляцию
Ход матча
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
42%
Ничья
27%
ФК Александрия
31%
П1: 2.88 Х: 2.41 П2: 2.88
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Ворскла Полтава иАлександрия, когда Ворскла Полтава играет дома, 0- 1. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Ворскла Полтава и Александрия 0-1. 5 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 13 встреч когда команда Ворскла Полтава играла дома, команда Ворскла Полтава выиграла 3 раз, 4 сыграла в ничью и 6 победы команды Александрия. Разница голов 17-16 в пользу команды Александрия.
  • Во время последних 22 встреч, команда Ворскла Полтава выиграла 6 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Александрия выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 31-25 в пользу команды Александрия
  • Игры прошлого года: 0-0 (Ворскла Полтава дома) и 3-0 (Александрия дома).
  • Ворскла Полтава пропускает в каждом из последних 10 матчах.
  • Ворскла Полтава забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.
  • Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 28% матчей, Александрия выигрывает в 31% матчей.
  • Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Александрия выигрывает в 31%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Александрия.
  • В их последнюю встречу команда Александрия победила в 1 гол(а).
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.
  • Александрия's performance of the last 5 matches is better than Ворскла Полтава's.
  • Из последних 5 встреч команда Ворскла Полтава выиграла 2, команда Александрия выиграла 2, 1 ничьи.
  • Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.
  • Команда Александрия выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.
  • Ворскла Полтава забивает 1.2 гола за матч против команды Александрия, а Александрия забивает 1.4 гола против команды Ворскла Полтава (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ворскла Полтава и Александрия - 2.6.
  • Ворскла Полтава забивает 1.35 гола, играя дома, а Александрия забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).
  • У команды Александрия серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.
  • Vladlen Yurchenko лучший бомбардир Ворскла Полтава с 2 голами. Artem Shulyanskyi забил 2 раз за Александрия
  • Oleksandr Sklyar получил больше всего желтых карточек (3) в Ворскла Полтава. Kyrylo Sigeev получил 2 в Александрия.
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
5
Побед
18
Игр
9
Побед
ФК Александрия
Премьер-лига 2022/2023
01.04.2023 - 15:00 ФК Александрия 3 - 0 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2022/2023
12.09.2022 - 13:00 Ворскла 0 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021/2022
17.10.2021 - 19:30 ФК Александрия 1 - 2 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
27.02.2021 - 17:00 Ворскла 3 - 1 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2023/2024
27.08.2023 - 17:00 Ворскла 2 - 1 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2023/2024
19.08.2023 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 19:00 Рух 4 - 1 Завершен Ворскла П
Лига конференций 2023/2024
03.08.2023 - 20:00 Дила 3 - 1 Завершен Ворскла П
Показать больше
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2023/2024
26.08.2023 - 17:00 ФК Александрия 0 - 3 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2023/2024
18.08.2023 - 19:00 Заря 0 - 0 Завершен ФК Александрия Н
Премьер-лига 2023/2024
14.08.2023 - 17:00 Шахтер 2 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2023/2024
05.08.2023 - 20:15 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Премьер-лига 2023/2024
30.07.2023 - 19:30 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Кривбасс В
Показать больше
Кто победит?
26 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
42%
Ничья
27%
ФК Александрия
31%
П1: 2.88 Х: 2.41 П2: 2.88
Составы команд
Стартовый состав
  • 29
    Андрей Бацула
    Защитник
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 74
    de Santana da Silva, Tiago
    Нападающий
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Вратарь
  • 50
    Kane, Ibrahim
    Полузащитник
  • 9
    Корниленко, Виктор
    Защитник
  • 40
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 10
    Владлен Юрченко
    Полузащитник
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Защитник
  • 15
    Andreychuk, Andriy
    Нападающий
  • 12
    Hernandez Jose
  • 30
    Юрий Копина
    Полузащитник
  • 18
    Сергей Логинов
    Полузащитник
  • 5
    Savchenko, Roman
    Защитник
  • 77
    Никита Шевченко
    Вратарь
  • 11
    Shulianskyi, Artem
    Полузащитник
  • 8
    Siheiev, Kyrylo
    Полузащитник
  • 55
    Евгений Смирный
    Полузащитник
  • 20
    Vashchenko, Daniil
    Полузащитник
  • 9
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Виктор Скрипник
  • Руслан Ротань
Статистика матча
Сейвы
4
LIVE
Трансляция матча Ворскла - ФК Александрия
play-btn
play sound
В эфире
MEGOGO
Трансляция
6'
Жестко влетел в Пердуту Шулянский на левом фланге обороны в борьбе за мяч в воздухе.
4'
Фол от Савченко возле центральной линии против Юрченко.
3'
Команда Ротаня снова высоко прессингует на чужой половине.
1'
Удержание мяча на чужой половине от Ворсклы.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Александрия идет седьмой с 2 победами, ничьей и 2 поражениями - 7 очков.
Инфо
Ворскла идет десятой с 2 победами и 2 поражениями - 6 очков.
Запасные: Долгий, Ковалец, Кулаков, Белошевский, Базаев, Плакса, Скорко, Джевани, Мартынюк, Шостак, Ермаков.
Александрия: Шевченко - Копына, Логинов, Савченко, Эрнандес - Смирный, Ващенко, Сигеев - Калитвинцев, Андрейчук, Шулянский
Запасные: Ермолов, Домолега, Крупский, Изотов, Хрипчук, Черныш, Нестеренко, Оденцов, Тиагуиньо, Сердюк.
Ворскла: Исенко - Пердута, Сантана, Бацула, Корниенко - Павлюк, Скляр - Кане, Юрченко, Челядин - Степанюк.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Роман Блавацкий (Львов, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 6-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Ворскла им. А. Бутовского (Полтава, Украина) сыграют полтавская Ворскла и Александрия.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Последние матчи
Завершен 15:00 - Сегодня Реал Сосьедад Реал Сосьедад 5 Гранада Гранада 2 Завершен 15:00 - Сегодня Полесье Полесье 2 Оболонь Оболонь 0 Завершен 14:30 - Сегодня Суонси Суонси 1 Бристоль Сити Бристоль Сити 2 Завершен 14:30 - Сегодня Бирмингем Сити Бирмингем Сити 1 Миллуолл Миллуолл 1 Завершен 14:30 - Сегодня Сандерленд Сандерленд 4 Саутгемптон Саутгемптон 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн На сайт
2 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

Анонс матча Ворскла - ФК Александрия 02.09.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Ворскла (Полтава) и командой ФК Александрия (Александрия) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 02.09.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Ворскла (Полтава) и командой ФК Александрия (Александрия):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу ФК Александрия, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение ФК Александрия и Ворскла в предыдущем футбольном матче 01.04.2023 закончилось с таким счетом: 3:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Виктор Скрипник и Руслан Ротань разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - ФК Александрия можно посмотреть 02.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - ФК Александрия, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против Черноморец - 27.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.

Команда гостей

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Руслан Ротань

Прошедший матч команды ФК Александрия был сыгран против Полесье - 26.08.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Полесье.

Следите за результатами матча Ворскла - ФК Александрия онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.