Ворскла - ФК Александрия онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Ворскла Полтава иАлександрия, когда Ворскла Полтава играет дома, 0- 1. 5 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Ворскла Полтава и Александрия 0-1. 5 игры закончились с этим результатом.

За последние 13 встреч когда команда Ворскла Полтава играла дома, команда Ворскла Полтава выиграла 3 раз, 4 сыграла в ничью и 6 победы команды Александрия. Разница голов 17-16 в пользу команды Александрия.

Во время последних 22 встреч, команда Ворскла Полтава выиграла 6 раз, 6 раз сыграла вничью, в то время как команда Александрия выиграла 10 раз. Разница забитых и пропущенных голов 31-25 в пользу команды Александрия

Игры прошлого года: 0-0 (Ворскла Полтава дома) и 3-0 (Александрия дома).

Ворскла Полтава пропускает в каждом из последних 10 матчах.

Ворскла Полтава забивал хотя бы раз в последних 14 матчах.

Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 28% матчей, Александрия выигрывает в 31% матчей.

Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Александрия выигрывает в 31%.

Победителем прошлой встречи была команда Александрия.

В их последнюю встречу команда Александрия победила в 1 гол(а).

Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Когда Александрия лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Когда Александрия проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Александрия% своих матчей.

Недавнее выступление команды Ворскла Полтава в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Александрия.

Александрия's performance of the last 5 matches is better than Ворскла Полтава's.

Из последних 5 встреч команда Ворскла Полтава выиграла 2, команда Александрия выиграла 2, 1 ничьи.

Команда Ворскла Полтава проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Александрия.

Команда Александрия выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.

Ворскла Полтава забивает 1.2 гола за матч против команды Александрия, а Александрия забивает 1.4 гола против команды Ворскла Полтава (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ворскла Полтава и Александрия - 2.6.

Ворскла Полтава забивает 1.35 гола, играя дома, а Александрия забивает 1 гола, играя на выезде (в среднем).

У команды Александрия серия из 2 матчей с 0 забитых мячей.

Vladlen Yurchenko лучший бомбардир Ворскла Полтава с 2 голами. Artem Shulyanskyi забил 2 раз за Александрия