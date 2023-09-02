Ворскла — Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.09.2023

Полтавчане одержали две победы подряд и смогли выбраться из зоны вылета. Теперь им будет противостоять довольно крепкий соперник, который хоть и попробовал вкус поражения в этом сезоне, однако готов бороться за результат.

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УПЛ. 6 тур

Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Арбитр в поле — Роман Блавацкий

"Ворскла" 17:00 "Александрия"

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Новости "Ворсклы"

Подопечные Виктора Скрипника одержали две победы подряд — над "Вересом" и "Черноморцем". И это происходило именно в то время, когда под тренером зашаталось кресло из-за предыдущих результатов и все шло к вероятной отставке. Поэтому стоит проследить за дальнейшими успехами полтавчан.

По иронии судьбы, игрок "Ворсклы" перешел в лагерь их соперника перед очной встречей. Артем Кулаковский отправился в аренду к "желто-черным", которая рассчитана до конца июня следующего года. Однако в расположение "ворсклян" вернулся Наджиб Якубу, который провел прошлый сезон в финском "Ильвесе".

Есть еще одна проблема: капитан Владимир Чеснаков не сможет помочь команде в матче против "Александрии". Поэтому интересно посмотреть, кто получит повязку.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Пердута, Сантана, Бацула, Корниенко, Скляр, Павлюк, Челядин, Юрченко, Кане, Степанюк

Новости "Александрии"

"Горожане" довольно неплохо начали сезон, играя в футбол с акцентом на контроле мяча. Однако разгромное поражение от "Полесья" 3:0 стало холодным душем для Руслана Ротаня. Оно показало недостатки выбранного им стиля футбола. Сделает ли выводы коуч "горожан"? Это и покажет выезд в Полтаву.

"Александрия", как мы уже говорили, получила нового игрока в последний день трансферного окна. Молодой центральный полузащитник однозначно добавит свежести в игру Смирного, Сигеева и Ковальца. Однако Артем Кулаковский пока находится в списке "Б", поэтому его появление в заявке на матч пока под вопросом.

На поле стадиона "Ворскла" не сможет выйти Николай Михайленко, который восстанавливается после травмы.

Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Копина, Логинов, Бабогло, Савченко, Смирный, Сигеев, Ковалец, Шулянский, Калитвинцев, Кулаков

“Ворскла”-”Александрия”. Статистика личных встреч

Всего эти клубы в рамках УПЛ сыграли между собой 21 матч. В 6 поединках побеждала "Ворскла", 9 раз торжествовала "Александрия", еще 6 матчей закончились вничью. Разница мячей 22-28 в пользу "желто-черных".

“Ворскла”-”Александрия”. Последние матчи команд

Полтавчане одержали две победы подряд после тяжелых поражений "Руха" и "Зари".

"Александрия" в последних поединках скорее теряла очки. Особенно это заметно по результатам матчей с "Шахтером" и "Полесьем".

“Ворскла”-”Александрия”. Турнирное положение команд

Обе команды находятся в одной плоскости турнирной таблицы, и победа каждой из них позволит сделать заявку на топ-5 на этом этапе УПЛ.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 5 3 2 0 10-6 +4 11 0 2 Рух 4 3 1 0 8-3 +5 10 0 3 Полесье 5 3 0 2 8-4 +4 9 0 4 Черноморец 6 3 0 3 9-9 0 9 0 5 Кривбасс 5 2 2 1 8-5 +3 8 0 6 Колос 5 2 2 1 5-3 +2 8 0 7 ФК Александрия 5 2 1 2 3-5 -2 7 0 8 Динамо 3 2 0 1 10-6 +4 6 0 9 Металлист 1925 4 2 0 2 3-3 0 6 0 10 Ворскла 4 2 0 2 6-8 -2 6 0 11 Заря 5 1 2 2 5-7 -2 5 0 12 Оболонь 5 1 2 2 4-7 -3 5 0 13 СК Днепр-1 3 1 1 1 4-4 0 4 0 14 Верес 5 1 1 3 5-8 -3 4 0 15 ЛНЗ 5 1 0 4 4-7 -3 3 0 16 ФК Минай 5 0 2 3 3-10 -7 2 0

“Ворскла”-”Александрия”. Ставка и коэффициенты

“Ворскла”-”Александрия”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 1:1. Обе команды имеют равные шансы на победу, даже с учетом фактора домашнего поля для полтавчан.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.