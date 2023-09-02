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Ворскла — Александрия. Анонс и прогноз матча УПЛ на 02.09.2023
Сможет ли "Ворскла" получить вторую победу подряд?
УПЛ
Полтавчане одержали две победы подряд и смогли выбраться из зоны вылета. Теперь им будет противостоять довольно крепкий соперник, который хоть и попробовал вкус поражения в этом сезоне, однако готов бороться за результат.
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Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
- "Ворскла" 17:00 "Александрия"
- Новости "Ворсклы"
- Новости "Александрии"
- “Ворскла”-”Александрия”. Статистика личных встреч
- “Ворскла”-”Александрия”. Последние матчи команд
- “Ворскла”-”Александрия”. Турнирное положение команд
- “Ворскла”-”Александрия”. Ставка и коэффициенты
- “Ворскла”-”Александрия”. Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. 6 тур
Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Арбитр в поле — Роман Блавацкий
"Ворскла" 17:00 "Александрия"
Текстовая онлайн-трансляция — матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция — MEGOGO, Киевстар ТВ, Sweet TV, Setanta Sports
Новости "Ворсклы"
Подопечные Виктора Скрипника одержали две победы подряд — над "Вересом" и "Черноморцем". И это происходило именно в то время, когда под тренером зашаталось кресло из-за предыдущих результатов и все шло к вероятной отставке. Поэтому стоит проследить за дальнейшими успехами полтавчан.
По иронии судьбы, игрок "Ворсклы" перешел в лагерь их соперника перед очной встречей. Артем Кулаковский отправился в аренду к "желто-черным", которая рассчитана до конца июня следующего года. Однако в расположение "ворсклян" вернулся Наджиб Якубу, который провел прошлый сезон в финском "Ильвесе".
Есть еще одна проблема: капитан Владимир Чеснаков не сможет помочь команде в матче против "Александрии". Поэтому интересно посмотреть, кто получит повязку.
Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко, Пердута, Сантана, Бацула, Корниенко, Скляр, Павлюк, Челядин, Юрченко, Кане, Степанюк
Новости "Александрии"
"Горожане" довольно неплохо начали сезон, играя в футбол с акцентом на контроле мяча. Однако разгромное поражение от "Полесья" 3:0 стало холодным душем для Руслана Ротаня. Оно показало недостатки выбранного им стиля футбола. Сделает ли выводы коуч "горожан"? Это и покажет выезд в Полтаву.
"Александрия", как мы уже говорили, получила нового игрока в последний день трансферного окна. Молодой центральный полузащитник однозначно добавит свежести в игру Смирного, Сигеева и Ковальца. Однако Артем Кулаковский пока находится в списке "Б", поэтому его появление в заявке на матч пока под вопросом.
На поле стадиона "Ворскла" не сможет выйти Николай Михайленко, который восстанавливается после травмы.
Ориентировочный состав "Александрии": Шевченко, Копина, Логинов, Бабогло, Савченко, Смирный, Сигеев, Ковалец, Шулянский, Калитвинцев, Кулаков
“Ворскла”-”Александрия”. Статистика личных встреч
Всего эти клубы в рамках УПЛ сыграли между собой 21 матч. В 6 поединках побеждала "Ворскла", 9 раз торжествовала "Александрия", еще 6 матчей закончились вничью. Разница мячей 22-28 в пользу "желто-черных".
“Ворскла”-”Александрия”. Последние матчи команд
Полтавчане одержали две победы подряд после тяжелых поражений "Руха" и "Зари".
"Александрия" в последних поединках скорее теряла очки. Особенно это заметно по результатам матчей с "Шахтером" и "Полесьем".
“Ворскла”-”Александрия”. Турнирное положение команд
Обе команды находятся в одной плоскости турнирной таблицы, и победа каждой из них позволит сделать заявку на топ-5 на этом этапе УПЛ.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|5
|3
|2
|0
|10-6
|+4
|11
|0
|2
|Рух
|4
|3
|1
|0
|8-3
|+5
|10
|0
|3
|Полесье
|5
|3
|0
|2
|8-4
|+4
|9
|0
|4
|Черноморец
|6
|3
|0
|3
|9-9
|0
|9
|0
|5
|Кривбасс
|5
|2
|2
|1
|8-5
|+3
|8
|0
|6
|Колос
|5
|2
|2
|1
|5-3
|+2
|8
|0
|7
|ФК Александрия
|5
|2
|1
|2
|3-5
|-2
|7
|0
|8
|Динамо
|3
|2
|0
|1
|10-6
|+4
|6
|0
|9
|Металлист 1925
|4
|2
|0
|2
|3-3
|0
|6
|0
|10
|Ворскла
|4
|2
|0
|2
|6-8
|-2
|6
|0
|11
|Заря
|5
|1
|2
|2
|5-7
|-2
|5
|0
|12
|Оболонь
|5
|1
|2
|2
|4-7
|-3
|5
|0
|13
|СК Днепр-1
|3
|1
|1
|1
|4-4
|0
|4
|0
|14
|Верес
|5
|1
|1
|3
|5-8
|-3
|4
|0
|15
|ЛНЗ
|5
|1
|0
|4
|4-7
|-3
|3
|0
|16
|ФК Минай
|5
|0
|2
|3
|3-10
|-7
|2
|0
“Ворскла”-”Александрия”. Ставка и коэффициенты
“Ворскла”-”Александрия”. Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 1:1. Обе команды имеют равные шансы на победу, даже с учетом фактора домашнего поля для полтавчан.
Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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