  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Кривбасс - Верес Смотреть онлайн
В тренде

Кривбасс - Верес онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 17 сентября 2023, 17:00 - Стадион Металлург . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Romanyuk, Anastasiya
Рейтинг матча:
Кривбасс
Кривой Рог
0 - 0
Обновить
12'
Верес
Ровно
Смотреть трансляцию
Ход матча
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
42%
Ничья
28%
Верес
31%
П1: 2.01 Х: 2.41 П2: 5.02
Интересные факты
  • Игры прошлого года: 0-1 (Кривбасс Кривой Рог дома) и 1-2 (Верес Ровно дома).
  • Вы знали, что Кривбасс Кривой Рог забил 27% голов между минутами 31-45?
  • Кривбасс Кривой Рог не проигрывает в последних 5 играх.
  • Oleg Kozhushko получил больше всего желтых карточек (3) в Кривбасс Кривой Рог. Mykhailo Shestakov получил 3 в Верес Ровно.
  • Год назад, Кривбасс Кривой Рог была на 15 месте в таблице с 3 очками. Сейчас они на 3 месте с 11 очками.
  • Верес Ровно пропускает в каждом из последних 6 матчах.
  • Кривбасс Кривой Рог выигрывает первый тайм в 18% матчей, Верес Ровно выигрывает в 21% матчей.
  • Кривбасс Кривой Рог выигрывает первую половину матча в 18% случаев, Верес Ровно выигрывает в 21%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Кривбасс Кривой Рог.
  • В их последнюю встречу команда Кривбасс Кривой Рог победила в 1 гол(а).
  • Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 1-0 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Кривбасс Кривой Рог в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.
  • Кривбасс Кривой Рог's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.
  • Кривбасс Кривой Рог забивает 1.22 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 1.35 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Кривбасс
1
Побед
2
Игр
1
Побед
Верес
Премьер-лига 2022/2023
01.04.2023 - 14:04 Верес 1 - 2 Завершен Кривбасс
Премьер-лига 2022/2023
10.09.2022 - 15:00 Кривбасс 0 - 1 Завершен Верес
Последние матчи - Кривбасс
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 17:00 Колос 0 - 3 Завершен Кривбасс В
Премьер-лига 2023/2024
28.08.2023 - 19:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Кривбасс Н
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 19:15 Кривбасс 3 - 3 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 17:45 Кривбасс 1 - 0 Завершен ЛНЗ В
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 17:00 Заря 1 - 3 Завершен Кривбасс В
Показать больше
Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2023/2024
01.09.2023 - 17:00 Верес 3 - 1 Завершен Черноморец В
Кубок Украины 2023/2024
23.08.2023 - 16:00 Эпицентр 1 - 3 Завершен Верес В
Премьер-лига 2023/2024
19.08.2023 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2023/2024
12.08.2023 - 17:00 Колос 2 - 0 Завершен Верес П
Премьер-лига 2023/2024
02.08.2023 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершен Шахтер Н
Показать больше
Кто победит?
36 Пользователей сделало свой выбор
Кривбасс
42%
Ничья
28%
Верес
31%
П1: 2.01 Х: 2.41 П2: 5.02
Составы команд
Стартовый состав
  • 33
    Андрей Клищук
    Вратарь
  • 7
    Андрей Понедельник
    Нападающий
  • 13
    Бескоровайный, Данило
    Защитник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 55
    Dibango, Yvan
    Защитник
  • 8
    Bizimana, Djihad
    Полузащитник
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 23
    Ilic, Hrvoje
    Полузащитник
  • 22
    Юрий Вакулко
    Полузащитник
  • 10
    Дмитрий Хомченовский
    Полузащитник
  • 78
    Олег Кожушко
    Нападающий
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 3
    Вовченко, Семен
    Полузащитник
  • 5
    Василий Курко
    Полузащитник
  • 9
    Михаил Шестаков
    Полузащитник
  • 19
    Khondak, Danyil
    Защитник
  • 23
    Александр Кучеренко
    Защитник
  • 25
    Sharay, Stanislav
    Полузащитник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
  • 77
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Полузащитник
  • 95
    Shevchenko, Yevgeniy
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Вернидуб, Юрий
  • Lavrynenko, Sergiy
Статистика матча
3
Штрафные
3
3
Фолы
3
LIVE
Трансляция матча Кривбасс - Верес
play-btn
play sound
В эфире
MEGOGO
Трансляция
3'
Поединок начинается с борьбы. Фаворита пока что тяжело определить, обе команды пытаются захватить инициативу.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Анастасия Романюк.
Запасные: Маханьков (в), Хома (в), Близниченко, Гончарук, Дебелко, Кузик, По, Приходько, Рябов, Семотюк, Татарков, Устименко.
Инфо
Стартовый состав Кривбасса (4-2-3-1): Клищук — Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Понедельник — Бизимана, Илич — Задерака, Хомченовский (к), Вакулко — Кожушко. Главный тренер — Юрий Вернидуб.
Запасные: Когут (в), Коркодим (в), Ковалюк, Гагун, Жулио Сезар, Кухарук, Марусич, Свитюха, Яго Сикейра.
Инфо
Стартовый состав Вереса (4-4-2): Паст — Шевченко, Вовченко, Курко (к), Хондак — Владислав Шарай, Кучеров, Кучеренко, Станислав Шарай — Гайдучик, Шестаков. Главный тренер — Сергей Лавриненко.
Кривбасс идёт в четвёрке лидеров и в случае победы сегодня поднимется на вторую строчку. Верес — предпоследняя команда чемпионата, правда у ровенчан два матча в запасе.
UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 7-го раунда УПЛ между Кривбассом и Вересом.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Последние матчи
Завершен 15:00 - Сегодня Хетафе Хетафе 3 Осасуна Осасуна 2 Завершен 15:00 - Сегодня СК Днепр-1 СК Днепр-1 1 Колос Колос 1 Завершен 14:30 - Сегодня Нива Нива 1 ФК Тростянец ФК Тростянец 1 Завершен 14:30 - Сегодня Эйпен Эйпен 1 Стандард Стандард 3 Завершен 14:00 - Сегодня Лорьян Лорьян 1 Монако Монако 2

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

Анонс матча Кривбасс - Верес 17.09.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Стадион Металлург.

Дата проведения матча: 17.09.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Кривбасс (Кривой Рог) и командой Верес (Ровно):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Кривбасс, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Верес и Кривбасс в предыдущем футбольном матче 01.04.2023 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Вернидуб, Юрий и Lavrynenko, Sergiy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Кривбасс - Верес можно посмотреть 17.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Кривбасс - Верес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Предыдущий поединок команды Кривбасс был сыгран против Колос - 03.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против Черноморец - 01.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Верес.

Следите за результатами матча Кривбасс - Верес онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.