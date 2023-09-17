Кривбасс - Верес онлайн трансляция матча

Игры прошлого года: 0-1 (Кривбасс Кривой Рог дома) и 1-2 (Верес Ровно дома).

Вы знали, что Кривбасс Кривой Рог забил 27% голов между минутами 31-45?

Кривбасс Кривой Рог не проигрывает в последних 5 играх.

Oleg Kozhushko получил больше всего желтых карточек (3) в Кривбасс Кривой Рог. Mykhailo Shestakov получил 3 в Верес Ровно.

Год назад, Кривбасс Кривой Рог была на 15 месте в таблице с 3 очками. Сейчас они на 3 месте с 11 очками.

Верес Ровно пропускает в каждом из последних 6 матчах.

Кривбасс Кривой Рог выигрывает первый тайм в 18% матчей, Верес Ровно выигрывает в 21% матчей.

Кривбасс Кривой Рог выигрывает первую половину матча в 18% случаев, Верес Ровно выигрывает в 21%.

Победителем прошлой встречи была команда Кривбасс Кривой Рог.

В их последнюю встречу команда Кривбасс Кривой Рог победила в 1 гол(а).

Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 1-0 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.

Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.

Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Недавнее выступление команды Кривбасс Кривой Рог в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.

Кривбасс Кривой Рог's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.