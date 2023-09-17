Кривбасс - Верес онлайн трансляция матча

Поединок между командой Кривбасс (Кривой Рог) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Стадион Металлург.
Дата проведения матча: 17.09.2023
Время начала матча: 17:00
История противостояний между командами Кривбасс (Кривой Рог) и командой Верес (Ровно):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды Кривбасс, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Верес и Кривбасс в предыдущем футбольном матче 01.04.2023 закончилось со следующими результатом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Вернидуб, Юрий и Lavrynenko, Sergiy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб
Предыдущий поединок команды Кривбасс был сыгран против Колос - 03.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.
Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Предыдущий поединок команды Верес был сыгран против Черноморец - 01.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Верес.
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