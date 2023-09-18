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Динамо - Ворскла онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 18 сентября 2023, 17:00 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi . Трансляция: 2+2
Главный судья: Kozik, Yaroslav
Рейтинг матча:
Динамо
Киев
1 - 0
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перерыв
Ворскла
Полтава
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Ход матча
5' Voloshyn, Nazar 29' de Santana da Silva, Tiago 38' Склярп, Александр 44' Корниленко, Виктор
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
46%
Ничья
24%
Ворскла
30%
П1: 1.73 Х: 2.87 П2: 5.49
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Динамо Киев иВорскла Полтава, когда Динамо Киев играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Динамо Киев и Ворскла Полтава 1-0. 8 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 19 встреч когда команда Динамо Киев играла дома, команда Динамо Киев выиграла 14 раз, 3 сыграла в ничью и 2 победы команды Ворскла Полтава. Разница голов 31-11 в пользу команды Динамо Киев.
  • Во время последних 39 встреч, команда Динамо Киев выиграла 24 раз, 11 раз сыграла вничью, в то время как команда Ворскла Полтава выиграла 4 раз. Разница забитых и пропущенных голов 69-27 в пользу команды Динамо Киев
  • Игры прошлого года: 1-1 (Динамо Киев дома) и 1-2 (Ворскла Полтава дома).
  • Ворскла Полтава выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Динамо Киев забил 30% голов между минутами 16-30?
  • Динамо Киев проиграл 3 матчей подряд.
  • Динамо Киев выиграл 4 домашних матчей подряд.
  • Ворскла Полтава имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Динамо Киев пропускает в каждом из последних 7 матчах.
  • Ворскла Полтава забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.
  • Динамо Киев выигрывает первый тайм в 38% матчей, Ворскла Полтава выигрывает в 29% матчей.
  • Динамо Киев выигрывает первую половину матча в 38% случаев, Ворскла Полтава выигрывает в 29%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Динамо Киев.
  • В их последнюю встречу команда Динамо Киев победила в 1 гол(а).
  • Когда Динамо Киев лидирует 1-0 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда Динамо Киев проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Динамо Киев% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Динамо Киев в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ворскла Полтава.
  • Ворскла Полтава's performance of the last 5 matches is better than Динамо Киев's.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды Ворскла Полтава (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Динамо Киев выиграла 3, команда Ворскла Полтава выиграла 1, 1 ничьи.
  • Команда Динамо Киев проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Ворскла Полтава.
  • Команда Ворскла Полтава выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Динамо Киев.
  • Динамо Киев забивает 2.2 гола за матч против команды Ворскла Полтава, а Ворскла Полтава забивает 1 гола против команды Динамо Киев (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Динамо Киев и Ворскла Полтава - 3.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Динамо Киев и Ворскла Полтава - 2.2.
  • Динамо Киев забивает 1.81 гола, играя дома, а Ворскла Полтава забивает 1.33 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Динамо
19
Побед
27
Игр
3
Побед
Ворскла
Премьер-лига 2022/2023
04.05.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершен Динамо
Премьер-лига 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Динамо 1 - 1 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2021/2022
06.11.2021 - 17:00 Динамо 1 - 2 Завершен Ворскла
Премьер-лига 2020/2021
01.05.2021 - 19:30 Ворскла 1 - 5 Завершен Динамо
Последние матчи - Динамо
Лига конференций 2023/2024
31.08.2023 - 21:00 Бешикташ 1 - 0 Завершен Динамо П
Лига конференций 2023/2024
24.08.2023 - 20:00 Динамо 2 - 3 Завершен Бешикташ П
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 17:00 Черноморец 3 - 2 Завершен Динамо П
Лига конференций 2023/2024
17.08.2023 - 20:00 Динамо 3 - 1 Завершен Арис В
Лига конференций 2023/2024
10.08.2023 - 21:15 Арис 1 - 0 Завершен Динамо П
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Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2023/2024
27.08.2023 - 17:00 Ворскла 2 - 1 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2023/2024
19.08.2023 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершен Заря П
Премьер-лига 2023/2024
06.08.2023 - 19:00 Рух 4 - 1 Завершен Ворскла П
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Главные события
44'
Корниленко, Виктор
38'
Склярп, Александр
29'
de Santana da Silva, Tiago
ГООЛ! Voloshyn, Nazar
5'
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
Динамо
46%
Ничья
24%
Ворскла
30%
П1: 1.73 Х: 2.87 П2: 5.49
Составы команд
Стартовый состав
  • 18
    Александр Андриевский
    Полузащитник
  • 40
    Bilovar, Kristian
    Защитник
  • 6
    Brazhko, Volodymyr
    Полузащитник
  • 1
    Георгий Бущан
    Вратарь
  • 29
    Буйальский, Виталий
    Полузащитник
  • 4
    Владислав Дубинчак
    Защитник
  • 20
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 4
    Денис Попов
  • 7
    Vanat, Vladyslav
    Нападающий
  • 10
    Voloshyn, Nazar
    Нападающий
    5
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
  • 29
    Андрей Бацула
    Защитник
  • 38
    Артем Челядин
    Полузащитник
  • 74
    de Santana da Silva, Tiago
    Нападающий
    29
  • 7
    Isenko, Pavlo
    Вратарь
  • 50
    Kane, Ibrahim
    Полузащитник
  • 9
    Корниленко, Виктор
    Защитник
    44
  • 4
    Игорь Пердута
    Защитник
  • 6
    Склярп, Александр
    Полузащитник
    38
  • 11
    Руслан Степанюк
    Нападающий
  • 30
    Nesterenko, Ivan
    Полузащитник
  • 18
    Pavlyuk, Evgen
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Луческу, Мирча
  • Виктор Скрипник
Статистика матча
4
Удары в створ
3
Удары мимо
7
Штрафные
7
Сейвы
3
5
Фолы
6
2
Блокировано ударов
1
3
Угловые
4
56%
Владение мячом
44%
2
Офсайды
1
ЖК
3
LIVE
Трансляция матча Динамо - Ворскла
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В эфире
2+2
Трансляция
В первой половине встречи игра была в одни ворота. Полтавчане не смогли составить достойную конкуренцию киевлянам. Если бы не офсайд, счет был бы уже 2:0, а так интрига еще остается.
Свисток
Первый тайм завершился - 1:0!
44'
Желтая карточка
Предупреждение получает Виктор Корниенко за то, что не позволил киевлянам разыграть штрафной.
41'
К концу тайма больше начали держать мяч гости, но с конструктивом в заключительной трети поля у них существенные проблемы.
38'
Желтая карточка
Предупреждение за срыв атаки получил Скляр. Опытный хавбек сбил Ярмоленко.
37'
Корниенко со штрафного пробивал в ближний угол, но в створ ворот защитник не попал.
35'
Темп матча у нас существенно замедлился. Киевляне уже несколько устали, но воспользоваться этим гости не могут.
32'
В защите киевляне всегда много ошибаются, но для этого полтавчанам следует играть гораздо активнее и смелее.
29'
Желтая карточка
Грубо против Ваната сыграл Сантана и получил заслуженное предупреждение.
26'
Слишком пассивно играют гости в центре поля. У киевлян много времени для принятия решения и продвижения мяча вперед.
23'
Офсайд
После просмотра гол VAR отменили. У Ваната зафиксировали положение вне игры.
21'
Опасный момент
Пока у нас игра в одни ворота. Подопечные Скрипника не могут составить конкуренцию киевлянам. Владислав Ванат из пределов штрафной забивает после передачи Биловара.
18'
Повреждение получил Владислав Дубинчак. Пауза в нашем матче.
16'
Опасный момент
Шикарную возможность отличиться упустил Ванат. Владислав с нескольких метров не смог попасть в створ ворот.
15'
У киевлян пока нет проблем в переходной фазе. Полтавчане очень много ошибаются.
12'
Бражко подавал в штрафную, но никто из его партнеров до мяча не дотянулся.
10'
Полтавчане пока не могут выйти из защиты в атаку. Мяч у подопечных Скрипника не держатся.
7'
Опасный момент
Мощно под перекладину пробивал Дубинчак, но его удар в прыжке парировал Исенко. Провальное начало встречи для полтавчан.
5'
Гоооол!!!
Киевляне открывают счет. После шикарной передачи Ваната выход один на один реализовал Волошин – 1:0.
4'
Хозяева прогнозируемо на первых минутах владеют инициативой. Опасно из пределов штрафной пробивал Караваев, но мимо ворот.
2'
Волошин после сольного рейда сместился в центр, но пробил слишком слабо.
Свисток
Матч начался!
Инфо
"Ворскла" (запасные): Ермолов, Крупский, Якубу, Хрипчук, Черныш, Тиагуиньо, Островский
Инфо
"Динамо" (запасные): Нещерет, Моргун, Кабаев, Малыш, Дячук, Диалло, Михавко, Царенко, Бенито, Рамадани
Инфо
"Ворскла" (стартовый состав): Исенко – Пердута, Скляр, Корниенко, Степанюк, Павлюк, Бацула, Нестеренко, Челядин, Кана, Сантана
Инфо
"Динамо" (стартовый состав): Бущан - Попов, Ванат, Андриевский, Ярмоленко, Караваев, Буяльский, Беловар, Дубинчак, Волошин, Бражко
Для команд это будет 60-я очная встреча. Киевляне одержали 43 победы, а "Ворскла" лишь 5 раз обыгрывала "бело-синих".
Сегодня сыграют последний поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором киевское "Динамо" встретится с полтавской "Ворсклой". Матч пройдет в Киеве на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского и начнется в 17.00.
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Последние матчи
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Анонс матча Динамо - Ворскла 18.09.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведения матча: 18.09.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Ворскла (Полтава):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Динамо в предыдущем футбольном матче 04.05.2023 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Динамо - Ворскла можно посмотреть 18.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Динамо - Ворскла, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Бешикташ - 31.08.2023, в рамках чемпионата Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды Бешикташ.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против ФК Александрия - 02.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.

Следите за результатами матча Динамо - Ворскла онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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