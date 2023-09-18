Динамо - Ворскла онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.
Дата проведения матча: 18.09.2023
Время начала матча: 17:00
История противостояний между Динамо (Киев) и командой Ворскла (Полтава):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Динамо в предыдущем футбольном матче 04.05.2023 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу
Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Бешикташ - 31.08.2023, в рамках чемпионата Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды Бешикташ.
Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против ФК Александрия - 02.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.
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