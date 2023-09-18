Динамо - Ворскла онлайн трансляция матча

Анонс матча Динамо - Ворскла 18.09.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Динамо (Киев) и командой Ворскла (Полтава) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведения матча: 18.09.2023

Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Динамо (Киев) и командой Ворскла (Полтава):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды Динамо, тогда как команда Ворскла осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Динамо в предыдущем футбольном матче 04.05.2023 закончилось со счетом: 1:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Луческу, Мирча и Виктор Скрипник разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Динамо (Киев)

Год основания Динамо (Киев): 1927

Страна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против Бешикташ - 31.08.2023, в рамках чемпионата Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды Бешикташ.

Команда гостей

Название: Ворскла (Полтава)

Год основания Ворскла (Полтава): 1955

Страна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Предыдущий матч команды Ворскла был сыгран против ФК Александрия - 02.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Ворскла.

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