Заря - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Анонс матча Заря - СК Днепр-1 24.09.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Заря (Луганск) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 24.09.2023

Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Заря (Луганск) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение Заря и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 15.04.2023 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Кривенцов, Валерий и Maksimov, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)

Год основания Заря (Луганск): 1923

Страна: Украина

Тренер: Ненад Лалатович



Прошедший поединок команды Заря был сыгран против Гент - 21.09.2023, в рамках чемпионата Лига конференций 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)

Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017

Страна: Украина

Тренер: Александр Кучер



Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Колос - 17.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

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