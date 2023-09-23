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Заря - СК Днепр-1 онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 24 сентября 2023, 15:00 - Славутич-Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Монзуль, Катерина
Рейтинг матча:
Заря
Луганск
0 - 1
Обновить
перерыв
СК Днепр-1
Днепр
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Ход матча
24' Игорь Когут
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
Заря
30%
Ничья
38%
СК Днепр-1
32%
П1: 3.41 Х: 2.30 П2: 2.61
Интересные факты
  • Во время последних 7 встреч, команда Заря Луганск выиграла 5 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда СК Днепр-1 выиграла 1 раз. Разница забитых и пропущенных голов 15-7 в пользу команды Заря Луганск
  • Игры прошлого года: 2-1 (Заря Луганск дома) и 3-0 (СК Днепр-1 дома).
  • СК Днепр-1 без побед в последних 8 играх.
  • СК Днепр-1 не выиграл ни в одном из последних 5 выездных матчей.
  • В домашних матчах Заря Луганск не проигрывает СК Днепр-1 в последних 3 встречах.
  • Eduardo Guerrero лучший бомбардир Заря Луганск с 2 голами. Oleksandr Pikhalyonok забил 2 раз за СК Днепр-1
  • Заря Луганск выигрывает первый тайм в 36% матчей, СК Днепр-1 выигрывает в 29% матчей.
  • Заря Луганск выигрывает первую половину матча в 36% случаев, СК Днепр-1 выигрывает в 29%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Заря Луганск.
  • В их последнюю встречу команда Заря Луганск победила в 1 гол(а).
  • Когда Заря Луганск лидирует 1-0 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Заря Луганск.
  • Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than СК Днепр-1's.
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 1 из последних 5 встреч против команды СК Днепр-1 (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Заря Луганск выиграла 4, команда СК Днепр-1 выиграла 1, 0 ничьи.
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды СК Днепр-1.
  • Команда СК Днепр-1 выиграла лишь 1 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.
  • Заря Луганск забивает 2 гола за матч против команды СК Днепр-1, а СК Днепр-1 забивает 1 гола против команды Заря Луганск (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Заря Луганск и СК Днепр-1 - 3.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Заря Луганск и СК Днепр-1 - 0.4.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Заря Луганск забивает 1.68 гола, играя дома, а СК Днепр-1 забивает 1.5 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Заря Луганск пропускает в каждом из последних 5 матчах.
Прогноз на матч
Личные встречи
Заря
6
Побед
9
Игр
2
Побед
СК Днепр-1
Премьер-лига 2022/2023
15.04.2023 - 15:00 Заря 2 - 1 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2022/2023
09.10.2022 - 13:00 СК Днепр-1 3 - 0 Завершен Заря
Премьер-лига 2021/2022
26.09.2021 - 17:00 СК Днепр-1 0 - 4 Завершен Заря
Контрольные матчи клубов УПЛ и ПФЛ 2021/2022
18.07.2021 - 19:00 СК Днепр-1 0 - 1 Завершен Заря
Последние матчи - Заря
Лига конференций 2023/2024
21.09.2023 - 22:00 Заря 1 - 1 Завершен Гент Н
Премьер-лига 2023/2024
15.09.2023 - 18:30 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Заря П
Лига Европы 2023/2024
31.08.2023 - 20:00 Заря 2 - 1 Завершен Славия В
Премьер-лига 2023/2024
27.08.2023 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Заря Н
Лига Европы 2023/2024
24.08.2023 - 20:00 Славия 2 - 0 Завершен Заря П
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Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 15:00 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 13:00 СК Днепр-1 0 - 0 Завершен ЛНЗ Н
Лига конференций 2023/2024
23.08.2023 - 19:30 Спартак 1 - 1 Завершен СК Днепр-1 Н
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 15:00 СК Днепр-1 1 - 2 Завершен Оболонь П
Лига Европы 2023/2024
17.08.2023 - 21:00 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Славия Н
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Главные события
24'
Игорь Когут ГООЛ!
Кто победит?
37 Пользователей сделало свой выбор
Заря
30%
Ничья
38%
СК Днепр-1
32%
П1: 3.41 Х: 2.30 П2: 2.61
Составы команд
Стартовый состав
  • 30
    Turbaievskyi, Mykyta
    Вратарь
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Защитник
  • 3
    Bol, Anton
    Защитник
  • 47
    Роман Вантух
    Нападающий
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 9
    Мышньов, Дмитрий
    Полузащитник
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Полузащитник
  • 10
    Nahnoinyi, Denys
  • 7
    Денис Антюх
    Полузащитник
  • 39
    Гуэрреро, Эдуардо
    Нападающий
  • 11
    Alefirenko, Daniil
    Полузащитник
  • 1
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 30
    Василий Кравец
    Защитник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Полузащитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 4
    Purita, Emiliano
    Полузащитник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Полузащитник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Полузащитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 8
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 9
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 25
    Игорь Когут
    Полузащитник
    24
Запасные игроки
Тренеры
  • Кривенцов, Валерий
  • Maksimov, Yuriy
Статистика матча
8
Штрафные
5
3
Фолы
7
1
Удары мимо
1
2
Офсайды
1
Удары в створ
1
1
Угловые
1
1
ЖК
LIVE
Трансляция матча Заря - СК Днепр-1
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В эфире
УНИАН ТВ
Трансляция
45+1'
Инфо
Все, свисток на перерыв. 1:0. Днепр-1 пока что переигрывает Зарю
45'
Когут молодец - сам себе момент создал. С фланга сместился, пробил на силу, но Турбаевский на месте
44'
Спокойно все. Пытается Днепр-1 просто докатать мяч до перерыва
40'
Опасный момент
Еще моменту Зари! Завозился Когут в центре поля, луганчане отобрали мяч, разогнали быструю атаку, довели до Антюха, который дал в сетку с внешней стороны!
39'
Желтая карточка
Вантуху желтая за опасный подкат под Пуриту
38'
Опасный момент
А вот это опасно! Первый момент у Зари! Герреро идеально вырезал в штрафную, но Вантуху чуть чуть не хватило роста завершить головой!
36'
Волынец не спешит вводить мяч в игру ударом от ворот. Оно и понятно, днепрянам уже особо спешить некуда
33'
Опасный момент
А вот это неплохо было! Кравец с фланга закидушку вырезал, но Когут в падении чуть чуть не достал до удара по воротам!
32'
Инфо
43:57 владение мячом, в пользу Днепра-1
30'
Интересно, что рисунок игры пока что не меняется. Заря не рвется сразу же бежать отыгрываться
29'
Уголовой
Первый угловой в матче подали днепряне - защита луганчан уверенно разобралась с навесом
26'
Теперь должно быть интереснее, Заре нужно отвечать
24'
Гоооол!!!
Гооол! Днепр-1! Так вот! Бабенко идеально вырезал в зону на фланг на Рубчинского, тот скинул чуть назад под удар Когуту, который и расстрелял ворота с 5 метров! 1:0!
22'
Валерий Федорчук и Тарас Михалик на трибунах, общаются между собой. Оно и понятно, что интереснее вести светские беседы, чем наблюдать за нашим матчем
19'
Заря заработала штрафной на фланге. Разыграли луганчане, но Антюх мяч потерял. Правда днепряне также завозились и не успели контру организовать
17'
Ничего на поле интересного сейчас не происходит. Как не прискорбно это осознавать
13'
Когут с места правого инсайда ворвался в зону, пробил - мимо. Но первый намек на хороший подход
11'
Мелких фолов также достаточно. Монзуль вынуждена довольно часто свистеть.
8'
Вот вроде и неплохая атака днепрян складывалась, но до удара дело не дошло, луганчане просто вытеснили соперника подальше от ворот
7'
Вот пошел заброс в зону от днепрян, но Турбаевский спокойно вышел и забрал мяч
5'
Темп матча очень невысокий, если не сказать хуже. Команды пока что ничего не показали даже подобного на обострение
3'
Пока что все спокойно. Днепр-1 в центре поля больше контролирует мяч
1'
Свисток
Поехали, матч начался!
Выходят команды на поле
Инфо
Запасные Днепра-1: Юрчук, Кинарейкин, Пасич, Горин, Каплиенко, Танчик, Гаджиев, Мирошниченко, Пирес, Маркос, Филиппов, Витиньо
Инфо
Стартовый состав Днепра-1: Волынец, Кравец, Сарапий, Сваток, Пурита, Рубчинский, Бабенко, Леднев, Пихаленок, Гуцуляк, Когут
Инфо
Запасные Зари: Сапутин, Жилкин, Дришлюк, Мичин, Кирюханцев, Чурко, Горбач, Венделл, Данченко, Головкин, Волошин
Инфо
Стартовый состав Зари: Турбаевский, Джордан,Боль, Вантух, Снурницын, Мишнев, Яцик, Нагнойный, Антюх, Алефиренко, Герреро
Днепр-1 на 13-й строке с 6 баллами после пяти поединков
Заря на данный момент находится на 14-м месте в таблице - 5 очков после 6 матчей
Обе команды провально начали сезон и уже успели отправит в отставку главных тренеров. Зарю принял Валерий Кривенцов, а Днепр-1 - Юрий Максимов. Правда пока что все эти перестановки не очень-то повлияли на игру команд
Инфо
Матч пройдет во Львове на стадионе Украина. Начало в 15:00. Судить игру будет Екатерина Монзуль. Также у нас будет ВАР
Добрый день всем! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 8-го тура УПЛ, в котором Заря примет Днепр-1!
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Последние матчи
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Анонс матча Заря - СК Днепр-1 24.09.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Заря (Луганск) и командой СК Днепр-1 (Днепр) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Славутич-Арена.

Дата проведения матча: 24.09.2023
Время начала матча: 15:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Заря (Луганск) и командой СК Днепр-1 (Днепр):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда СК Днепр-1 осталась с поражением. Столкновение Заря и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 15.04.2023 закончилось со счетом: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Кривенцов, Валерий и Maksimov, Yuriy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Заря - СК Днепр-1 можно посмотреть 24.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Заря - СК Днепр-1, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Ненад Лалатович

Прошедший поединок команды Заря был сыгран против Гент - 21.09.2023, в рамках чемпионата Лига конференций 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Предыдущий поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Колос - 17.09.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Заря - СК Днепр-1 онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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