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Ворскла - Кривбасс онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 23 сентября 2023, 17:00 - Ворскла имени Алексея Бутовского . Трансляция: MEGOGO
Рейтинг матча:
Ворскла
Полтава
До начала
00 : 00 : 00
Кривбасс
Кривой Рог
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Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
32%
Ничья
32%
Кривбасс
36%
П1: 3.10 Х: 2.50 П2: 2.80
Интересные факты
  • Наиболее популярный счет между Ворскла Полтава и Кривбасс Кривой Рог 0-0. 5 игры закончились с этим результатом.
  • За последние 9 встреч когда команда Ворскла Полтава играла дома, команда Ворскла Полтава выиграла 5 раз, 3 сыграла в ничью и 1 победы команды Кривбасс Кривой Рог. Разница голов 10-4 в пользу команды Ворскла Полтава.
  • Во время последних 18 встреч, команда Ворскла Полтава выиграла 6 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Кривбасс Кривой Рог выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 17-15 в пользу команды Ворскла Полтава
  • Игры прошлого года: 1-0 (Ворскла Полтава дома) и 1-0 (Кривбасс Кривой Рог дома).
  • Ворскла Полтава выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Вы знали, что Кривбасс Кривой Рог забил 27% голов между минутами 31-45?
  • Ворскла Полтава имеет выигрышную серию из 3 матчей.
  • Кривбасс Кривой Рог не проигрывает в последних 6 играх.
  • Ворскла Полтава не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Кривбасс Кривой Рог не забивает в 2 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Ворскла Полтава забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.
  • Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 28% матчей, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 18% матчей.
  • Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 18%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.
  • В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 1 гол(а).
  • Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.
  • Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Кривбасс Кривой Рог в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ворскла Полтава.
  • Кривбасс Кривой Рог's performance of the last 5 matches is better than Ворскла Полтава's.
  • Из последних 5 встреч команда Ворскла Полтава выиграла 2, команда Кривбасс Кривой Рог выиграла 3, 0 ничьи.
  • Ворскла Полтава забивает 1 гола за матч против команды Кривбасс Кривой Рог, а Кривбасс Кривой Рог забивает 1.2 гола против команды Ворскла Полтава (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ворскла Полтава и Кривбасс Кривой Рог - 2.2.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ворскла Полтава и Кривбасс Кривой Рог - 0.2.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
  • Ворскла Полтава забивает 1.4 гола, играя дома, а Кривбасс Кривой Рог забивает 1.21 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Год назад, Кривбасс Кривой Рог была на 12 месте в таблице с 6 очками. Сейчас они на 2 месте с 14 очками.
  • Вы знали, что Кривбасс Кривой Рог забил 31% голов между минутами 76-90?
Прогноз на матч
Личные встречи
Ворскла
1
Побед
2
Игр
1
Побед
Кривбасс
Премьер-лига 2022/2023
19.05.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 0 Завершен Кривбасс
Премьер-лига 2022/2023
09.11.2022 - 14:40 Кривбасс 1 - 0 Завершен Ворскла
Последние матчи - Ворскла
Премьер-лига 2023/2024
18.09.2023 - 17:03 Динамо 2 - 0 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2023/2024
02.09.2023 - 17:00 Ворскла 1 - 0 Завершен ФК Александрия В
Премьер-лига 2023/2024
27.08.2023 - 17:00 Ворскла 2 - 1 Завершен Черноморец В
Премьер-лига 2023/2024
19.08.2023 - 15:00 Верес 1 - 2 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершен Заря П
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Последние матчи - Кривбасс
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 17:00 Кривбасс 2 - 1 Завершен Верес В
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 17:00 Колос 0 - 3 Завершен Кривбасс В
Премьер-лига 2023/2024
28.08.2023 - 19:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Кривбасс Н
Премьер-лига 2023/2024
20.08.2023 - 19:15 Кривбасс 3 - 3 Завершен Шахтер Н
Премьер-лига 2023/2024
13.08.2023 - 17:45 Кривбасс 1 - 0 Завершен ЛНЗ В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
28 Пользователей сделало свой выбор
Ворскла
32%
Ничья
32%
Кривбасс
36%
П1: 3.10 Х: 2.50 П2: 2.80
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Трансляция матча Ворскла - Кривбасс
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Инфо
Главный арбитр: Алексей Деревинский
Главный тренер Ворсклы: Виктор Скрипник
На скамейке запасных: Ермолов, Домолега, Крупский, Изотов, Хрипчук, Черныш, Тиагуиньо, Сердюк, Островский
Инфо
Ворскла (стартовый состав): Исенко – Корниенко, Павлюк, Якубу, Бацула, Кане, Сантана – Пердута (с), Нестеренко, Челядин – Степанюк
Главный тренер Кривбасса: Юрий Вернидуб
На скамейке запасных: Маханьков, Хома, Рябов, Приходько, Кузык, Татарков, Семотюк, Дебелко, Близниченко, Устименко, Гончарук, По Жан
Инфо
Кривбасс (стартовый состав): Клищук – Понедельник, Бескоровайный, Стецьков, Нябейе Дибанго – Бизимана, Задерака, Илич, Вакулко, Хомченовский (с) – Кожушко
Матч пройдет в Полтаве на стадионе "Ворскла" и начнется в 17:00
Приветствуем всех любителей украинского футбола! Сегодня Ua-Football проведет для вас текстовую трансляцию матча восьмого тура Украинской Премьер-лиги Ворскла – Кривбасс
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Последние матчи
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Анонс матча Ворскла - Кривбасс 23.09.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Ворскла (Полтава) и командой Кривбасс (Кривой Рог) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч состоится на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.

Дата проведения матча: 23.09.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Ворскла (Полтава) и командой Кривбасс (Кривой Рог):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Ворскла, тогда как команда Кривбасс осталась с поражением. Столкновение Ворскла и Кривбасс в предыдущем футбольном матче 19.05.2023 закончилось со следующими результатом: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Ворскла - Кривбасс можно посмотреть 23.09.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Ворскла - Кривбасс, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Ворскла (Полтава)
Год основания Ворскла (Полтава): 1955
Страна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команды Ворскла был сыгран против Динамо - 18.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Кривбасс (Кривой Рог)
Год основания Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Страна: Украина
Тренер: Юрий Вернидуб

Прошедший матч команды Кривбасс был сыгран против Верес - 17.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды Кривбасс.

Следите за результатами матча Ворскла - Кривбасс онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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