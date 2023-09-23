Ворскла - Кривбасс онлайн трансляция матча

Наиболее популярный счет между Ворскла Полтава и Кривбасс Кривой Рог 0-0. 5 игры закончились с этим результатом.

За последние 9 встреч когда команда Ворскла Полтава играла дома, команда Ворскла Полтава выиграла 5 раз, 3 сыграла в ничью и 1 победы команды Кривбасс Кривой Рог. Разница голов 10-4 в пользу команды Ворскла Полтава.

Во время последних 18 встреч, команда Ворскла Полтава выиграла 6 раз, 7 раз сыграла вничью, в то время как команда Кривбасс Кривой Рог выиграла 5 раз. Разница забитых и пропущенных голов 17-15 в пользу команды Ворскла Полтава

Игры прошлого года: 1-0 (Ворскла Полтава дома) и 1-0 (Кривбасс Кривой Рог дома).

Ворскла Полтава выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.

Вы знали, что Кривбасс Кривой Рог забил 27% голов между минутами 31-45?

Ворскла Полтава имеет выигрышную серию из 3 матчей.

Кривбасс Кривой Рог не проигрывает в последних 6 играх.

Ворскла Полтава не забивает в 0 из их 3 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Кривбасс Кривой Рог не забивает в 2 из их 4 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Ворскла Полтава забивал хотя бы раз в последних 15 матчах.

Ворскла Полтава выигрывает первый тайм в 28% матчей, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 18% матчей.

Ворскла Полтава выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Кривбасс Кривой Рог выигрывает в 18%.

Победителем прошлой встречи была команда Ворскла Полтава.

В их последнюю встречу команда Ворскла Полтава победила в 1 гол(а).

Когда Ворскла Полтава лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Когда Кривбасс Кривой Рог лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.

Когда Ворскла Полтава проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ворскла Полтава% своих матчей.

Когда Кривбасс Кривой Рог проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Кривбасс Кривой Рог% своих матчей.

Недавнее выступление команды Кривбасс Кривой Рог в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ворскла Полтава.

Кривбасс Кривой Рог's performance of the last 5 matches is better than Ворскла Полтава's.

Из последних 5 встреч команда Ворскла Полтава выиграла 2, команда Кривбасс Кривой Рог выиграла 3, 0 ничьи.

Ворскла Полтава забивает 1 гола за матч против команды Кривбасс Кривой Рог, а Кривбасс Кривой Рог забивает 1.2 гола против команды Ворскла Полтава (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Ворскла Полтава и Кривбасс Кривой Рог - 2.2.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ворскла Полтава и Кривбасс Кривой Рог - 0.2.

Обе команды не проиграли в своем последнем матче.

Ворскла Полтава забивает 1.4 гола, играя дома, а Кривбасс Кривой Рог забивает 1.21 гола, играя на выезде (в среднем).

Год назад, Кривбасс Кривой Рог была на 12 месте в таблице с 6 очками. Сейчас они на 2 месте с 14 очками.