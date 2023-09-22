Ворскла - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.09.2023

"Ворскла" и "Кривбасс" – далеко не последние команды чемпионата Украины по подбору игроков. Но изюминка их очного противостояния – не в этом. Изюминка в битве тренерских мыслей. Юрий Вернидуб и Виктор Скрипник по праву считаются заслуженными мастерами своего ремесла. И вот в который раз они сойдутся между собой…

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УПЛ. Восьмой тур

23.09.2023. Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского

Арбитр в поле – Алексей Деревинский

"Ворскла" 17:00 "Кривбасс"

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Новости "Ворсклы"

"Ворскла" набрала хороший ход и установила серию успешных результатов… Пока не встретилась с "Динамо". Тот матч полтавчане проиграли почти без шансов, на что потом сетовал сам Виктор Скрипник. Мол, его подопечные стушевались от одного только имени такого соперника.

У "Кривбасса" такого имени нет, но это не значит, что "Ворскле" будет легко. В прошлом году команды конкурировали за Лигу конференций и глобально полтавчане были немного лучше. Сейчас же стабильнее смотрится "Кривбасс". Но Скрипника это не пугает.

К слову, погасли слухи о возможном уходе этого тренера из Полтавы. Просочилась информация разве что о том, что все-таки Скрипник мог возглавить "Днепр-1", но договориться с "Ворсклой" о компенсации спортклубовцы не сумели. Так что все остается, как и было.

"Ворскле" в этом матче из-за дисквалификации не поможет Александр Скляр. Это очень весомая потеря для команды. Продолжают решать функциональные проблемы Владимир Чеснаков и Фелипе Родригес.

Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко – Пердута, Павлюк, Сантана, Корниенко – Челядин, Черныш, Нестеренко – Кане, Якубу – Степанюк

Новости "Кривбасса"

"Кривбасс" проиграл в первом туре текущего чемпионата, а после – только победы и ничьи. Закономерно это выливается в очень приятное турнирное положение: второе место с двумя очками отставания от лидера. И как тут не вспомнить финальный отрезок предыдущего чемпионата, когда Кривбасс тоже набрал ход, но уступил "Ворскле" и фактически выпал из борьбы за еврокубки. Сейчас есть возможность отомстить.

После предыдущего матча возникла забавная ситуация. Забавная и плачевная одновременно. Была информация, что может не сыграть в текущем туре Хрвое Илич из-за повреждения, полученного во время… празднования гола в ворота "Вереса". Но все обошлось. Юрий Вернидуб подтвердил готовность футболиста к игре. Это важно как с практической, так и с эмоциональной точки зрения.

Дисквалифицированных в составе "Кривбасса" также нет.

Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук – Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго – Бизимана, Илич, Хомченовский – Вакулко, Задерака – Кожушко

"Ворскла" – "Кривбасс". Статистика личных встреч

Историю этого противостояния можно разделить на два этапа: до 2012-го года, и с 2022-го года, когда "Кривбасс" получил новую жизнь. Если брать все в общем, то команды провели между собой более сорока матчей. Если же оценивать выступления только обновленного "Кривбасса" (после смены юридического лица), то в истории есть два матча с "Ворсклой", которые заканчивались со счетом 1:0. По разу в пользу каждой из команд.

"Ворскла" – "Кривбасс". Последние матчи команд

"Ворскла" проиграла "Динамо", а перед тем выиграла три матча подряд. Еще раньше были поражения от "Зари" и "Руха", а также бесславный вылет из Лиги конференций. Нельзя сказать, что полтавчане уже полностью вышли из кризиса, но работают над этим.

У "Кривбасса" продолжается мощная серия – ни одного поражения за шесть туров. Две ничьи во время этого периода, одна из которых против "Шахтера".

"Ворскла" – "Кривбасс". Турнирное положение команд

"Кривбасс" – второй, и это изрядно греет душу требовательных криворожских болельщиков. По итогам этого тура команда Вернидуба может даже захватить единоличное лидерство. "Ворскла" – девятая (по состоянию на начало тура), но отставание от зоны еврокубков – всего два очка.

# Команда И В Н П М РМ О ЧИ 1 Шахтер 7 5 2 0 15-7 +8 17 0 2 Черноморец 8 5 0 3 15-10 +5 15 0 3 Кривбасс 7 4 2 1 13-6 +7 14 0 4 Полесье 7 4 0 3 10-5 +5 12 0 5 Рух 6 3 2 1 10-6 +4 11 0 6 Металлист 1925 6 3 1 2 6-5 +1 10 0 7 Динамо 4 3 0 1 12-6 +6 9 0 8 Колос 7 2 3 2 6-7 -1 9 0 9 Ворскла 6 3 0 3 7-10 -3 9 0 10 ФК Александрия 8 2 2 4 5-12 -7 8 0 11 ЛНЗ 7 2 1 4 6-8 -2 7 0 12 Оболонь 8 1 3 4 4-10 -6 6 0 13 СК Днепр-1 5 1 3 1 5-5 0 6 0 14 Заря 6 1 2 3 6-9 -3 5 0 15 Верес 7 1 2 4 6-10 -4 5 0 16 ФК Минай 7 0 3 4 5-15 -10 3 0

"Ворскла" – "Кривбасс". Ставка и коэффициенты

"Ворскла" – "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол

Ничья 2:2. Обе команды находятся в хорошем функциональном состоянии, обе готовы психологически. В этом противостоянии точно не будет одностороннего футбола. Напротив, есть шанс увидеть активность в исполнении обеих сторон. Логично ожидать высокой результативности. "Кривбасс" и "Ворскла" должны побить общий тотал 2.5.