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Ворскла - Кривбасс. Анонс и прогноз матча УПЛ на 23.09.2023
Ворскла - Кривбасс: Прогноз и анонс матча ⋉ 23.09.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
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"Ворскла" и "Кривбасс" – далеко не последние команды чемпионата Украины по подбору игроков. Но изюминка их очного противостояния – не в этом. Изюминка в битве тренерских мыслей. Юрий Вернидуб и Виктор Скрипник по праву считаются заслуженными мастерами своего ремесла. И вот в который раз они сойдутся между собой…
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
- "Ворскла" 17:00 "Кривбасс"
- Новости "Ворсклы"
- Новости "Кривбасса"
- "Ворскла" – "Кривбасс". Статистика личных встреч
- "Ворскла" – "Кривбасс". Последние матчи команд
- "Ворскла" – "Кривбасс". Турнирное положение команд
- "Ворскла" – "Кривбасс". Ставка и коэффициенты
- "Ворскла" – "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол
УПЛ. Восьмой тур
23.09.2023. Полтава. Стадион "Ворскла" им. Бутовского
Арбитр в поле – Алексей Деревинский
"Ворскла" 17:00 "Кривбасс"
Текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция – ОТТ-платформы Украины
Новости "Ворсклы"
"Ворскла" набрала хороший ход и установила серию успешных результатов… Пока не встретилась с "Динамо". Тот матч полтавчане проиграли почти без шансов, на что потом сетовал сам Виктор Скрипник. Мол, его подопечные стушевались от одного только имени такого соперника.
У "Кривбасса" такого имени нет, но это не значит, что "Ворскле" будет легко. В прошлом году команды конкурировали за Лигу конференций и глобально полтавчане были немного лучше. Сейчас же стабильнее смотрится "Кривбасс". Но Скрипника это не пугает.
К слову, погасли слухи о возможном уходе этого тренера из Полтавы. Просочилась информация разве что о том, что все-таки Скрипник мог возглавить "Днепр-1", но договориться с "Ворсклой" о компенсации спортклубовцы не сумели. Так что все остается, как и было.
"Ворскле" в этом матче из-за дисквалификации не поможет Александр Скляр. Это очень весомая потеря для команды. Продолжают решать функциональные проблемы Владимир Чеснаков и Фелипе Родригес.
Ориентировочный состав "Ворсклы": Исенко – Пердута, Павлюк, Сантана, Корниенко – Челядин, Черныш, Нестеренко – Кане, Якубу – Степанюк
Новости "Кривбасса"
"Кривбасс" проиграл в первом туре текущего чемпионата, а после – только победы и ничьи. Закономерно это выливается в очень приятное турнирное положение: второе место с двумя очками отставания от лидера. И как тут не вспомнить финальный отрезок предыдущего чемпионата, когда Кривбасс тоже набрал ход, но уступил "Ворскле" и фактически выпал из борьбы за еврокубки. Сейчас есть возможность отомстить.
После предыдущего матча возникла забавная ситуация. Забавная и плачевная одновременно. Была информация, что может не сыграть в текущем туре Хрвое Илич из-за повреждения, полученного во время… празднования гола в ворота "Вереса". Но все обошлось. Юрий Вернидуб подтвердил готовность футболиста к игре. Это важно как с практической, так и с эмоциональной точки зрения.
Дисквалифицированных в составе "Кривбасса" также нет.
Ориентировочный состав "Кривбасса": Клищук – Понедельник, Стецьков, Бескоровайный, Дибанго – Бизимана, Илич, Хомченовский – Вакулко, Задерака – Кожушко
"Ворскла" – "Кривбасс". Статистика личных встреч
Историю этого противостояния можно разделить на два этапа: до 2012-го года, и с 2022-го года, когда "Кривбасс" получил новую жизнь. Если брать все в общем, то команды провели между собой более сорока матчей. Если же оценивать выступления только обновленного "Кривбасса" (после смены юридического лица), то в истории есть два матча с "Ворсклой", которые заканчивались со счетом 1:0. По разу в пользу каждой из команд.
"Ворскла" – "Кривбасс". Последние матчи команд
"Ворскла" проиграла "Динамо", а перед тем выиграла три матча подряд. Еще раньше были поражения от "Зари" и "Руха", а также бесславный вылет из Лиги конференций. Нельзя сказать, что полтавчане уже полностью вышли из кризиса, но работают над этим.
У "Кривбасса" продолжается мощная серия – ни одного поражения за шесть туров. Две ничьи во время этого периода, одна из которых против "Шахтера".
"Ворскла" – "Кривбасс". Турнирное положение команд
"Кривбасс" – второй, и это изрядно греет душу требовательных криворожских болельщиков. По итогам этого тура команда Вернидуба может даже захватить единоличное лидерство. "Ворскла" – девятая (по состоянию на начало тура), но отставание от зоны еврокубков – всего два очка.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|ЧИ
|1
|Шахтер
|7
|5
|2
|0
|15-7
|+8
|17
|0
|2
|Черноморец
|8
|5
|0
|3
|15-10
|+5
|15
|0
|3
|Кривбасс
|7
|4
|2
|1
|13-6
|+7
|14
|0
|4
|Полесье
|7
|4
|0
|3
|10-5
|+5
|12
|0
|5
|Рух
|6
|3
|2
|1
|10-6
|+4
|11
|0
|6
|Металлист 1925
|6
|3
|1
|2
|6-5
|+1
|10
|0
|7
|Динамо
|4
|3
|0
|1
|12-6
|+6
|9
|0
|8
|Колос
|7
|2
|3
|2
|6-7
|-1
|9
|0
|9
|Ворскла
|6
|3
|0
|3
|7-10
|-3
|9
|0
|10
|ФК Александрия
|8
|2
|2
|4
|5-12
|-7
|8
|0
|11
|ЛНЗ
|7
|2
|1
|4
|6-8
|-2
|7
|0
|12
|Оболонь
|8
|1
|3
|4
|4-10
|-6
|6
|0
|13
|СК Днепр-1
|5
|1
|3
|1
|5-5
|0
|6
|0
|14
|Заря
|6
|1
|2
|3
|6-9
|-3
|5
|0
|15
|Верес
|7
|1
|2
|4
|6-10
|-4
|5
|0
|16
|ФК Минай
|7
|0
|3
|4
|5-15
|-10
|3
|0
"Ворскла" – "Кривбасс". Ставка и коэффициенты
"Ворскла" – "Кривбасс". Прогноз на матч от UA-Футбол
Ничья 2:2. Обе команды находятся в хорошем функциональном состоянии, обе готовы психологически. В этом противостоянии точно не будет одностороннего футбола. Напротив, есть шанс увидеть активность в исполнении обеих сторон. Логично ожидать высокой результативности. "Кривбасс" и "Ворскла" должны побить общий тотал 2.5.
Данный прогноз – только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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