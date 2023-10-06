СК Днепр-1 - Верес онлайн трансляция матча

В прошлом сезоне СК Днепр-1 выиграл обе игры против Верес Ровно (2-0 дома и 1-0 на выезде)

СК Днепр-1 сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Верес Ровно без побед над СК Днепр-1 в последних 3 играх.

СК Днепр-1 не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Верес Ровно не забивает в 2 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Выездная статистика Верес Ровно в сезоне 0-1-2

Oleksandr Pikhalyonok лучший бомбардир СК Днепр-1 с 2 голами. Stanislav Sharay забил 2 раз за Верес Ровно

Ruslan Babenko получил больше всего желтых карточек (3) в СК Днепр-1. Mykhailo Shestakov получил 4 в Верес Ровно.

СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 28% матчей, Верес Ровно выигрывает в 17% матчей.

СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Верес Ровно выигрывает в 17%.

Победителем прошлой встречи была команда СК Днепр-1.

В их последнюю встречу команда СК Днепр-1 победила в 1 гол(а).

Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.

Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.

Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than СК Днепр-1's.

У команды Верес Ровно серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.

Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Верес Ровно (во всех соревнованиях).

Из последних 3 встреч команда СК Днепр-1 выиграла 3, команда Верес Ровно выиграла 0, 0 ничьи.

Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Верес Ровно.

Команда Верес Ровно выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды СК Днепр-1.

СК Днепр-1 забивает 1.33 гола за матч против команды Верес Ровно, а Верес Ровно забивает 0 гола против команды СК Днепр-1 (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами СК Днепр-1 и Верес Ровно - 1.33.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между СК Днепр-1 и Верес Ровно - 0.67.

Обе команды проиграли их последние матчи.

СК Днепр-1 забивает 1.73 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 1.26 гола, играя на выезде (в среднем).

Верес Ровно без побед в последних 4 играх.

Верес Ровно не забивает в последних 3 матчах.

СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.