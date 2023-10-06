СК Днепр-1 - Верес онлайн трансляция матча

Противостояние между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Днепр Арена.
Дата проведения матча: 07.10.2023
Время начала матча: 13:15
История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Верес (Ровно):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды СК Днепр-1, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Верес и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 18.03.2023 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Lavrynenko, Sergiy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Александр Кучер
Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Металлист 1925 - 02.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды СК Днепр-1.
Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Прошедший матч команды Верес был сыгран против ЛНЗ - 30.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
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