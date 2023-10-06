  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. СК Днепр-1 - Верес Смотреть онлайн
В тренде

СК Днепр-1 - Верес онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 07 октября 2023, 13:15 - Днепр Арена . Трансляция: УНИАН ТВ
Главный судья: Romanyuk, Anastasiya
Рейтинг матча:
СК Днепр-1
Днепр
0 - 0
Обновить
12'
Верес
Ровно
Смотреть трансляцию
Ход матча
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
42%
Ничья
30%
Верес
27%
П1: 1.84 Х: 2.50 П2: 6.01
Интересные факты
  • В прошлом сезоне СК Днепр-1 выиграл обе игры против Верес Ровно (2-0 дома и 1-0 на выезде)
  • СК Днепр-1 сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Верес Ровно без побед над СК Днепр-1 в последних 3 играх.
  • СК Днепр-1 не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Верес Ровно не забивает в 2 из их 3 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Выездная статистика Верес Ровно в сезоне 0-1-2
  • Oleksandr Pikhalyonok лучший бомбардир СК Днепр-1 с 2 голами. Stanislav Sharay забил 2 раз за Верес Ровно
  • Ruslan Babenko получил больше всего желтых карточек (3) в СК Днепр-1. Mykhailo Shestakov получил 4 в Верес Ровно.
  • СК Днепр-1 выигрывает первый тайм в 28% матчей, Верес Ровно выигрывает в 17% матчей.
  • СК Днепр-1 выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Верес Ровно выигрывает в 17%.
  • Победителем прошлой встречи была команда СК Днепр-1.
  • В их последнюю встречу команда СК Днепр-1 победила в 1 гол(а).
  • Когда СК Днепр-1 лидирует 1-0 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда СК Днепр-1 проигрывает 0-1 дома, они побеждают в СК Днепр-1% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды СК Днепр-1 в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.
  • Верес Ровно's performance of the last 5 matches is better than СК Днепр-1's.
  • У команды Верес Ровно серия из 3 матчей с 0 забитых мячей.
  • Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 0 из последних 3 встреч против команды Верес Ровно (во всех соревнованиях).
  • Из последних 3 встреч команда СК Днепр-1 выиграла 3, команда Верес Ровно выиграла 0, 0 ничьи.
  • Команда СК Днепр-1 проиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды Верес Ровно.
  • Команда Верес Ровно выиграла лишь 0 из последних 3 встреч в "Премьер-лига" против команды СК Днепр-1.
  • СК Днепр-1 забивает 1.33 гола за матч против команды Верес Ровно, а Верес Ровно забивает 0 гола против команды СК Днепр-1 (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами СК Днепр-1 и Верес Ровно - 1.33.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между СК Днепр-1 и Верес Ровно - 0.67.
  • Обе команды проиграли их последние матчи.
  • СК Днепр-1 забивает 1.73 гола, играя дома, а Верес Ровно забивает 1.26 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Верес Ровно без побед в последних 4 играх.
  • Верес Ровно не забивает в последних 3 матчах.
  • СК Днепр-1's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.
  • Обе команды не проиграли в своем последнем матче.
Прогноз на матч
Личные встречи
СК Днепр-1
3
Побед
3
Игр
0
Побед
Верес
Премьер-лига 2022/2023
18.03.2023 - 15:00 Верес 0 - 1 Завершен СК Днепр-1
Премьер-лига 2022/2023
03.09.2022 - 13:00 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Верес
Премьер-лига 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Верес
Последние матчи - СК Днепр-1
Премьер-лига 2023/2024
02.10.2023 - 17:00 СК Днепр-1 1 - 0 Завершен Металлист 1925 В
Кубок Украины 2023/2024
27.09.2023 - 15:12 Полесье 2 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Премьер-лига 2023/2024
24.09.2023 - 15:00 Заря 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 15:00 СК Днепр-1 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
03.09.2023 - 13:00 СК Днепр-1 0 - 0 Завершен ЛНЗ Н
Показать больше
Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2023/2024
30.09.2023 - 15:00 Верес 0 - 0 Завершен ЛНЗ Н
Кубок Украины 2023/2024
26.09.2023 - 17:00 Верес 0 - 3 Завершен Шахтер П
Премьер-лига 2023/2024
22.09.2023 - 17:00 Оболонь 0 - 0 Завершен Верес Н
Премьер-лига 2023/2024
17.09.2023 - 17:00 Кривбасс 2 - 1 Завершен Верес П
Премьер-лига 2023/2024
01.09.2023 - 17:00 Верес 3 - 1 Завершен Черноморец В
Показать больше
Новости команд
Пихаленок: С приходом Максимова с дисциплиной стало жестче. Это ключевое изменение 07.10.2023 в 00:27 Пихаленок: С приходом Максимова с дисциплиной стало жестче. Это ключевое изменение Лидер Днепра-1 рассказал о делах в чемпионате и вызове в сборную Украины
Днепр-1 — Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.10.2023 06.10.2023 в 18:28 Днепр-1 — Верес. Анонс и прогноз матча УПЛ на 07.10.2023 Продолжатся ли успехи днепрян?
Колос - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ 11.08.2023 в 18:40 Колос - Верес. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ Черноморец - Оболонь: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 12.08.2023 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Сергея Лавриненко в Вересе 27.06.2023 в 14:22 Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Сергея Лавриненко в Вересе После небольшого отпуска ровенская команда начнет подготовку к сезону-2023/24
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
СК Днепр-1
42%
Ничья
30%
Верес
27%
П1: 1.84 Х: 2.50 П2: 6.01
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Евгений Волынец
    Вратарь
  • 20
    Сергей Горбунов
    Полузащитник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Полузащитник
  • 39
    Александр Сваток
    Защитник
  • 3
    Владимир Адамюк
    Защитник
  • 17
    Богдан Леднев
    Полузащитник
  • 22
    Rubchynskyi, Valentyn
    Полузащитник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Полузащитник
  • 8
    Александр Пихаленок
    Защитник
  • 9
    Алексей Гуцуляк
    Нападающий
  • 7
    Александр Филиппов
    Нападающий
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 3
    Вовченко, Семен
    Полузащитник
  • 5
    Василий Курко
    Полузащитник
  • 9
    Михаил Шестаков
    Полузащитник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Полузащитник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Полузащитник
  • 39
    Денис Балан
    Защитник
  • 71
    Gakman, Vasyl
    Защитник
  • 77
    Sharaj, Vladislav
    Полузащитник
  • 88
    Андрей Кухарук
    Полузащитник
  • 95
    Shevchenko, Yevgeniy
    Защитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Maksimov, Yuriy
  • Lavrynenko, Sergiy
Статистика матча
Штрафные
2
2
Фолы
LIVE
Трансляция матча СК Днепр-1 - Верес
play-btn
play sound
В эфире
УНИАН ТВ
Трансляция
9'
Опасный момент
7'
5'
3'
1'
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Верес идет предпоследним с 1 победой, 3 ничьими и 4 поражением - 6 очков.
Инфо
Днепр-1 идет седьмым с 3 победами, 3 ничьими и 1 поражением - 12 очков.
Запасные: Когут, Коркодим, Гагун, Жулио Сезар, Клец, Марусич, Ковалюк, Хондак, Кучеренко, С. Шарай.
Верес: Паст - Гакман, Вовченко, Курко, Шевченко - Кухарук, Кучеров - Балан, Яго - Гайдучик, Шестаков.
Запасные: Кинарейкин, Юрчук, Мирошниченко, Пурита, Е. Пасич, Горин, Витиньо, Танчик, Кравец, Каплиенко, Маркос Андре.
Днепр-1: Волынец - Адамюк, Сваток, Сарапий, Горбунов - Бабенко - Гуцуляк, Пихаленок, Рубчинский, Леднев - Филиппов.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Анастасия Романюк (Ивано-Франковск, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 10-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Днепр-Арена (Днепр, Украина) сыграют днепровский Днепр-1 и ровенский Верес.
Инфо
13:15 - время начала матча. Из-за воздушной тревоги.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 22:00 - Вчера Атлетик Атлетик 3 Альмерия Альмерия 0 Завершен 22:00 - Вчера Страсбур Страсбур 1 Нант Нант 2 Завершен 22:00 - Вчера Бирмингем Сити Бирмингем Сити 3 Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион 1 Завершен 21:45 - Вчера Лечче Лечче 1 Сассуоло Сассуоло 1 Завершен 21:45 - Вчера Шарлеруа Шарлеруа 2 Моленбек Моленбек 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

Анонс матча СК Днепр-1 - Верес 07.10.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой СК Днепр-1 (Днепр) и командой Верес (Ровно) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Днепр Арена.

Дата проведения матча: 07.10.2023
Время начала матча: 13:15

История предыдущих матчей

История противостояний между командами СК Днепр-1 (Днепр) и командой Верес (Ровно):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды СК Днепр-1, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Верес и СК Днепр-1 в предыдущем футбольном матче 18.03.2023 закончилось со счетом: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Maksimov, Yuriy и Lavrynenko, Sergiy разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча СК Днепр-1 - Верес можно посмотреть 07.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча СК Днепр-1 - Верес, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: СК Днепр-1 (Днепр)
Год основания СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Страна: Украина
Тренер: Александр Кучер

Прошедший поединок команды СК Днепр-1 был сыгран против Металлист 1925 - 02.10.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился победой команды СК Днепр-1.

Команда гостей

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший матч команды Верес был сыгран против ЛНЗ - 30.09.2023, в рамках чемпионата Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча СК Днепр-1 - Верес онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.