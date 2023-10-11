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ФСК Мариуполь - Заря онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 12 октября 2023, 13:00 - Azovets Stadium
Рейтинг матча:
ФСК Мариуполь
Мариуполь
0 - 0
Обновить
4'
Заря
Луганск
Ход матча
Кто победит?
113 Пользователей сделало свой выбор
ФСК Мариуполь
34%
Ничья
30%
Заря
36%
П1: 7.11 Х: 3.05 П2: 1.56
Интересные факты
  • Yarud Mariupol выигрывает первый тайм в 19% матчей, Заря Луганск выигрывает в 35% матчей.
  • Yarud Mariupol выигрывает первую половину матча в 19% случаев, Заря Луганск выигрывает в 35%.
  • Когда Yarud Mariupol лидирует 1-0 дома, они побеждают в Yarud Mariupol% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда Yarud Mariupol проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Yarud Mariupol% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Yarud Mariupol's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.
  • Yarud Mariupol забивает 1 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.65 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Последние матчи - ФСК Мариуполь
Первая лига Украины 2023/2024
07.10.2023 - 14:00 ФСК Мариуполь 2 - 3 Завершен Горняк-Спорт П
Первая лига Украины 23-25
01.10.2023 - 13:00 Виктория 0 - 0 Завершен ФСК Мариуполь Н
Первая лига Украины 2023/2024
24.09.2023 - 12:30 Кремень 0 - 3 Завершен ФСК Мариуполь В
Первая лига Украины 2023/2024
17.09.2023 - 14:00 ФСК Мариуполь 2 - 2 Завершен Металлург Н
Первая лига Украины 2023/2024
08.09.2023 - 13:00 ФСК Мариуполь 2 - 1 Завершен Диназ В
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Последние матчи - Заря
Лига конференций 2023/2024
05.10.2023 - 19:45 Брейдаблик 0 - 1 Завершен Заря В
Премьер-лига 2023/2024
30.09.2023 - 19:00 Черноморец 0 - 0 Завершен Заря Н
Премьер-лига 2023/2024
24.09.2023 - 15:00 Заря 0 - 1 Завершен СК Днепр-1 П
Лига конференций 2023/2024
21.09.2023 - 22:00 Заря 1 - 1 Завершен Гент Н
Премьер-лига 2023/2024
15.09.2023 - 18:30 Металлист 1925 2 - 1 Завершен Заря П
Показать больше
Кто победит?
113 Пользователей сделало свой выбор
ФСК Мариуполь
34%
Ничья
30%
Заря
36%
П1: 7.11 Х: 3.05 П2: 1.56
Трансляция
1'
Свисток
Поехали, матч начался!
Выходят команды на поле!
Инфо
Стартовый состав Мариуполя: Кравцов, Булгаков, Терехов, Шушко, Харжевский, Мельниченко, Гошкодеря, Мочевинский, Пентелейчук, Тепляков, Зубков
Как видим, Заря будет играть фактически основным составом
Инфо
Стартовый состав Зари: Сапутин, Снурницын, Джордан, Вантух, Данченко, Жан Клод, Мичмн, Нагнойный, Волошин, Горбач, Герреро
Напомним, что семь из возьми поединков 1/8 финала прошли в сентябре, и только наш поединок был вынесен на октябрь из-за участия Зари в еврокубках
Инфо
Матч пройдет в Борисполе и начнется в 13:00. Судить игру будет одессит Дмитрий Кубряк
Добрый день всем любителям украинского футбола! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 1/8 финала Кубка Украины, в котором ФСК Мариуполь сыграет с Зарей
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Последние матчи
Завершен 21:45 - Вчера Уэльс Уэльс 4 Гибралтар Гибралтар 0 Завершен 15:00 - Вчера Нива Нива 0 Чайка Чайка 1 Завершен 14:30 - Вчера ФК Тростянец ФК Тростянец 2 Кремень-2 Кремень-2 1 Завершен 13:30 - Вчера ФК Кудровка ФК Кудровка 0 ФК Звягель ФК Звягель 4 Завершен 13:00 - Вчера Карпаты-2 Карпаты-2 0 Дружба Дружба 5

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Анонс матча ФСК Мариуполь - Заря 12.10.2023, Кубок Украины

Поединок между командой ФСК Мариуполь (Мариуполь) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2023/2024, матч состоится на стадионе Azovets Stadium.

Дата проведения матча: 12.10.2023
Время начала матча: 13:00

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФСК Мариуполь - Заря можно посмотреть 12.10.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча ФСК Мариуполь - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФСК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФСК Мариуполь (Мариуполь): 2007
Страна: Украина
Тренер: Олег Краснопёров

Прошедший поединок команды ФСК Мариуполь был сыгран против Горняк-Спорт - 07.10.2023, в рамках чемпионата Первая лига Украины 2023/2024 и закончился победой команды Горняк-Спорт.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Ненад Лалатович

Предыдущий матч команды Заря был сыгран против "Брейдаблик" - 05.10.2023, в рамках чемпионата Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды Заря.

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