ФСК Мариуполь - Заря онлайн трансляция матча

Yarud Mariupol выигрывает первый тайм в 19% матчей, Заря Луганск выигрывает в 35% матчей.

Yarud Mariupol выигрывает первую половину матча в 19% случаев, Заря Луганск выигрывает в 35%.

Когда Yarud Mariupol лидирует 1-0 дома, они побеждают в Yarud Mariupol% своих матчей.

Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Когда Yarud Mariupol проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Yarud Mariupol% своих матчей.

Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Yarud Mariupol's performance of the last 5 matches is better than Заря Луганск's.