ФСК Мариуполь - Заря онлайн трансляция матча

Поединок между командой ФСК Мариуполь (Мариуполь) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Кубок Украины 2023/2024, матч состоится на стадионе Azovets Stadium.
Дата проведения матча: 12.10.2023
Время начала матча: 13:00
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: ФСК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФСК Мариуполь (Мариуполь): 2007
Страна: Украина
Тренер: Олег Краснопёров
Прошедший поединок команды ФСК Мариуполь был сыгран против Горняк-Спорт - 07.10.2023, в рамках чемпионата Первая лига Украины 2023/2024 и закончился победой команды Горняк-Спорт.
Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Ненад Лалатович
Предыдущий матч команды Заря был сыгран против "Брейдаблик" - 05.10.2023, в рамках чемпионата Лига конференций 2023/2024 и закончился победой команды Заря.
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