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ФСК Мариуполь — Заря. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 12.10.2023

Кубок Украины
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Смогут ли мариупольцы пройти еще один клуб УПЛ?

ФСК Мариуполь — Заря. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 12.10.2023

koloskovalivka.com

Любомир Сирский Автор UA-Футбол
Новина українською

Перволиговый клуб удивил всю Украину, пройдя в 1/8 финала Кубка Украины. Причем мариупольцам покорился крайне неуступчивый "Колос". Однако в следующей стадии на пути "зелено-черных" вновь стоит команда из УПЛ, и подопечным Олега Красноперова нужно найти подход к бронзовому призеру прошлого сезона.

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Содержание

Кубок Украины. 1/8 финала

Борисполь. Стадион "Колос"

Арбитр в поле - Дмитрий Кубряк (Одесса)

"ФСК Мариуполь" 13:00 "Заря"

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Новости "Мариуполя"

В прошлом сезоне "зелено-черные" вообще рисковали вылететь во Вторую лигу после предпоследнего места в группе на выбывание и поражения в стыковых матчах от "Хуста". Однако из-за того, что "Скорук" и ФК "Львов" снялись с соревнований в Первой лиге, ФСК "Мариуполь" сохранил свое место.

В этом розыгрыше мариупольцы имеют более высокие результаты — подопечные Олега Красноперова пока занимают 6-е место в группе Б. Однако значительно больше позитива команда показывает в Кубке. Перволиговый клуб прошел два предыдущих этапа и вышел на ковалевский "Колос", который не без проблем одолел в серии пенальти. Сейчас достижение стадии 1/8 финала является лучшим результатом для команды в истории.

Ориентировочный состав "Мариуполя": Зубков, Харжевский, Шушко, Караващенко, Олейник, Терехов, Гошкодеря, Мельниченко, Пентелейчук, Пуди, Тепляков

Новости "Зари"

Несмотря на смену тренера, луганчане продолжают терять очки в УПЛ. Хотя последний матч подопечных Валерия Кривенцова закончился вничью, команда продолжает занимать 14-ю строчку и претендует на стыковые матчи за сохранение прописки.

Конечно, есть и хорошие новости: "Заря" на удивление хорошо выступает в Лиге Конференций. После условно домашней ничьей с "Гентом" украинский клуб одолел на выезде "Брейдаблик". В поединке с абсолютным дебютантом еврокубков все решил гол Горбача.

"Черно-белые" теперь начинают выступления в еще одном турнире, однако особых надежд на него команда не возлагает. По крайней мере, открыто о планах на Кубок Украины не заявлялось.

Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский, Вантух, Снурницын, Джордан, Кирюханцев, Нагнойный, Яцык, Мишнев, Антюх, Герреро, Горбач

“ФСК Мариуполь”-“Заря”. Статистика личных встреч

Эти команды впервые встречаются между собой в рамках Кубка Украины.

“ФСК Мариуполь”-Заря”. Последние матчи команд

"Зелено-черные" показывают нестабильную игру, однако присутствует воля и стремление бороться за результат. И последний домашний матч против "Горняка-спорт" это доказал — 2:3 в пользу гостей.

ФСК Мариуполь — Заря. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 12.10.2023 - изображение 4

Единственным позитивным результатом для луганчан является победа над "Брейдабликом".

ФСК Мариуполь — Заря. Анонс и прогноз матча Кубка Украины на 12.10.2023 - изображение 5

“ФСК Мариуполь”-“Заря”. Турнирное положение команд

Мариупольцам в предыдущих этапах покорились "Васт", "Кудривка" и "Колос". "Заря" только начинает турнирный путь.

“ФСК Мариуполь”-“Заря”. Ставка и коэффициенты

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“ФСК Мариуполь”-“Заря”. Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа "Зари" 0:1. Понятно, что этот поединок может закончиться как угодно. Похоже, что команды доведут игру до экстратайма или же серии пенальти. Однако после победы над "Брейдабликом" хочется, чтобы команда Валерия Кривенцова продолжила свой успех и в Кубке Украины.

Данный прогноз — лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Заря (Луганск) Кубок Украины Прогнозы ФСК Мариуполь
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Не люблю футбол (Хорол)
11.10.2023 в 15:46
Перемога Маріуполя
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