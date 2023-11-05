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Верес - Заря онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 05 ноября 2023, 17:00 - Авангард
Главный судья: Reznikov, Denys
Рейтинг матча:
Верес
Ровно
0 - 0
Обновить
30'
Заря
Луганск
Ход матча
22' Андрей Кухарук
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Верес
33%
Ничья
30%
Заря
36%
П1: 4.05 Х: 2.54 П2: 2.13
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Верес Ровно иЗаря Луганск, когда Верес Ровно играет дома, 0- 1. 3 игры закончились с этим результатом
  • Наиболее популярный счет между Верес Ровно и Заря Луганск 0-1. 5 игры закончились с этим результатом.
  • Во время последних 8 встреч, команда Верес Ровно выиграла 0 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Заря Луганск выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 11-2 в пользу команды Заря Луганск
  • В прошлом сезоне Заря Луганск выиграл обе игры против Верес Ровно (1-0 дома и 1-0 на выезде)
  • Вы знали, что Заря Луганск забил 30% голов между минутами 0-15?
  • Верес Ровно без побед в последних 7 играх.
  • Заря Луганск имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Заря Луганск не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.
  • Верес Ровно без побед над Заря Луганск в последних 6 играх.
  • Верес Ровно не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Заря Луганск не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Верес Ровно выигрывает первый тайм в 13% матчей, Заря Луганск выигрывает в 33% матчей.
  • Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 13% случаев, Заря Луганск выигрывает в 33%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Заря Луганск.
  • В их последнюю встречу команда Заря Луганск победила в 1 гол(а).
  • Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.
  • Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Заря Луганск в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.
  • Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Верес Ровно (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Верес Ровно выиграла 0, команда Заря Луганск выиграла 5, 0 ничьи.
  • Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Верес Ровно.
  • Команда Верес Ровно выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.
  • Верес Ровно забивает 0.2 гола за матч против команды Заря Луганск, а Заря Луганск забивает 1.6 гола против команды Верес Ровно (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Верес Ровно и Заря Луганск - 1.8.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Верес Ровно и Заря Луганск - 0.4.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Обе команды не забили в своем последнем матче.
  • Верес Ровно забивает 1.33 гола, играя дома, а Заря Луганск забивает 1.57 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Верес
0
Побед
8
Игр
7
Побед
Заря
Премьер-лига 2022/2023
03.05.2023 - 15:00 Заря 1 - 0 Завершен Верес
Премьер-лига 2022/2023
23.10.2022 - 13:00 Верес 0 - 1 Завершен Заря
Премьер-лига 2021/2022
07.11.2021 - 17:00 Заря 3 - 0 Завершен Верес
Кубок Украины 2020/2021
03.03.2021 - 13:45 Верес 1 - 2 Завершен Заря
Последние матчи - Верес
Премьер-лига 2023/2024
29.10.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Верес Н
Премьер-лига 2023/2024
22.10.2023 - 13:00 Верес 2 - 5 Завершен Рух П
Премьер-лига 2023/2024
07.10.2023 - 13:15 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Верес П
Премьер-лига 2023/2024
30.09.2023 - 15:00 Верес 0 - 0 Завершен ЛНЗ Н
Кубок Украины 2023/2024
26.09.2023 - 17:00 Верес 0 - 3 Завершен Шахтер П
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Последние матчи - Заря
Кубок Украины 2023/2024
01.11.2023 - 15:00 Черноморец 4 - 1 Завершен Заря П
Премьер-лига 2023/2024
28.10.2023 - 16:00 Заря 0 - 1 Завершен Полесье П
Премьер-лига 2023/2024
20.10.2023 - 17:00 Оболонь 2 - 4 Завершен Заря В
Кубок Украины 2023/2024
12.10.2023 - 13:00 ФСК Мариуполь 0 - 1 Завершен Заря В
Лига конференций 2023/2024
05.10.2023 - 19:45 Брейдаблик 0 - 1 Завершен Заря В
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Главные события
Андрей Кухарук
22'
Кто победит?
33 Пользователей сделало свой выбор
Верес
33%
Ничья
30%
Заря
36%
П1: 4.05 Х: 2.54 П2: 2.13
Составы команд
Стартовый состав
  • 39
    Денис Балан
    Защитник
  • 6
    Julio Cesar
    Защитник
  • 47
    Богдан Когут
    Вратарь
  • 23
    Александр Кучеренко
    Защитник
  • 88
    Андрей Кухарук
    Полузащитник
  • 5
    Василий Курко
    Полузащитник
  • 14
    Максим Марусич
    Полузащитник
  • 25
    Sharay, Stanislav
    Полузащитник
  • 9
    Михаил Шестаков
    Полузащитник
  • 20
    Siqueira, Iago
    Полузащитник
  • 3
    Вовченко, Семен
    Полузащитник
  • 44
    Батагов, Арсений
    Полузащитник
  • 55
    Da Silva Cordeiro, Anderson Jordan
    Защитник
  • 94
    Олег Данченко
    Защитник
  • 17
    Gorbach, Igor
    Нападающий
  • 39
    Гуэрреро, Эдуардо
    Нападающий
  • 70
    Кырюханцев, Игор
    Защитник
  • 22
    Мицин, Петар
    Нападающий
  • 10
    Nahnoinyi, Denys
  • 1
    Saputin, Oleksandr
    Вратарь
  • 74
    Снурницин, Игорь
    Защитник
  • 5
    Yatsyk, Oleksandr
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Lavrynenko, Sergiy
  • Кривенцов, Валерий
Статистика матча
3
Штрафные
7
6
Фолы
3
Удары в створ
2
2
Сейвы
Угловые
1
1
Офсайды
1
ЖК
Трансляция
23'
21'
Желтая карточка
18'
16'
14'
12'
Заря предлагает короткий пас и контроль мяча, но погода заметно мешает.
10'
Опасный момент
Батагов в центре штрафной головой пробил в завершение подачи стандарта с левого фланга, но не переиграл Когута на линии ворот.
8'
Шарай и Данченко начали спор между собой.
7'
Фол от Шарая на левом фланге атаки против Данченко.
5'
Судя по картинке, дождь в Ровно исключительно усиливается.
3'
Пас на ход Шараю к левому флангу атаки был неудачным.
1'
Сезар выбил мяч с левого фланга собственной штрафной, после чего получил по ногам от Герреро.
Свисток
Мы услышали стартовый свисток арбитра. Матч начался!
Инфо
Заря идет третьей с конца с 2 победами, 3 ничьими и 5 поражениями - 9 очков.
Инфо
Верес идет предпоследним с 1 победой, 4 ничьими и 6 поражениями - 7 очков.
Запасные: Турбаевский, Боль, Дрышлюк, Венделл, Алефиренко, Волошин, Чурко, Мишнев, Бугай, Антюх.
Заря: Сапутин - Данченко, Джордан, Батагов, Снурницын - Яцык - Кирюханцев, Нагнойный, Мичин, Горбач - Герреро.
Запасные: Паст, Коркодим, Близниченко, Годя, Клец, Ковалюк, Кучеров, Савчук, Гакман, Гайдучик, Свитюха.
Верес: Когут - Балан, Кучеренко, Курко, Вовченко - Кучеренко, Кухарук - Шестаков, Яго, С. Шарай - Марусич.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Денис Резников (Каменское, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Приветствуем, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 13-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона Авангард (Ровно, Украина) сыграют ровенский Верес и луганская Заря.
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Анонс матча Верес - Заря 05.11.2023, Премьер-лига

Поединок между командой Верес (Ровно) и командой Заря (Луганск) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч начнется на стадионе Авангард.

Дата проведения матча: 05.11.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами Верес (Ровно) и командой Заря (Луганск):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу Заря, тогда как команда Верес осталась с поражением. Столкновение Заря и Верес в предыдущем футбольном матче 03.05.2023 закончилось с такими результатами: 1:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд Lavrynenko, Sergiy и Кривенцов, Валерий разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Верес - Заря можно посмотреть 05.11.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Верес - Заря, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Верес (Ровно)
Год основания Верес (Ровно): 2015
Страна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший матч команды Верес был сыгран против ФК Минай - 29.10.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Заря (Луганск)
Год основания Заря (Луганск): 1923
Страна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Прошедший матч команды Заря был сыгран против Черноморец - 01.11.2023, в рамках чемпионата Кубок Украины 2023/2024 и закончился победой команды Черноморец.

Следите за результатами матча Верес - Заря онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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