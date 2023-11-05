Верес - Заря онлайн трансляция матча

Наиболее популярный результат в играх между Верес Ровно иЗаря Луганск, когда Верес Ровно играет дома, 0- 1. 3 игры закончились с этим результатом

Наиболее популярный счет между Верес Ровно и Заря Луганск 0-1. 5 игры закончились с этим результатом.

Во время последних 8 встреч, команда Верес Ровно выиграла 0 раз, 1 раз сыграла вничью, в то время как команда Заря Луганск выиграла 7 раз. Разница забитых и пропущенных голов 11-2 в пользу команды Заря Луганск

В прошлом сезоне Заря Луганск выиграл обе игры против Верес Ровно (1-0 дома и 1-0 на выезде)

Вы знали, что Заря Луганск забил 30% голов между минутами 0-15?

Верес Ровно без побед в последних 7 играх.

Заря Луганск имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Заря Луганск не проиграл ни в одном из последних 4 выездных матчей.

Верес Ровно без побед над Заря Луганск в последних 6 играх.

Верес Ровно не забивает в 1 из их 5 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Заря Луганск не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Верес Ровно выигрывает первый тайм в 13% матчей, Заря Луганск выигрывает в 33% матчей.

Верес Ровно выигрывает первую половину матча в 13% случаев, Заря Луганск выигрывает в 33%.

Победителем прошлой встречи была команда Заря Луганск.

В их последнюю встречу команда Заря Луганск победила в 1 гол(а).

Когда Верес Ровно лидирует 1-0 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Когда Заря Луганск лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Когда Верес Ровно проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Верес Ровно% своих матчей.

Когда Заря Луганск проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Заря Луганск% своих матчей.

Недавнее выступление команды Заря Луганск в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Верес Ровно.

Заря Луганск's performance of the last 5 matches is better than Верес Ровно's.

Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 5 встреч против команды Верес Ровно (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Верес Ровно выиграла 0, команда Заря Луганск выиграла 5, 0 ничьи.

Команда Заря Луганск проиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Верес Ровно.

Команда Верес Ровно выиграла лишь 0 из последних 5 встреч в "Премьер-лига" против команды Заря Луганск.

Верес Ровно забивает 0.2 гола за матч против команды Заря Луганск, а Заря Луганск забивает 1.6 гола против команды Верес Ровно (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Верес Ровно и Заря Луганск - 1.8.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Верес Ровно и Заря Луганск - 0.4.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".

Обе команды не забили в своем последнем матче.