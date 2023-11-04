Верес - Заря. Анонс и прогноз матча УПЛ на 5.11.2023

В воскресенье, в рамках 13-го тура чемпионата Украины состоится очный поединок аутсайдеров первенства. Ровенский "Верес" на своем поле будет принимать луганскую "Зарю". Команды являются соседями по нижней части турнирной таблицы: команда Сергея Лавриненко занимает 15-е место, а подопечные Валерия Кривенцова - 14-е. Разница между коллективами составляет всего лишь 2 очка, хотя у "Зари" есть еще матч в запасе.

13-й тур УПЛ сезона 2023/24

5.11.2023. Ровно, "Авангард"

Арбитр: Резников Денис

"Верес" 17:00 "Заря"

Текстовая онлайн-трансляция матча – матч-центр UA-Футбол >>> | видеотрансляция: клубний Youtube-канал ФК "Верес"

"Верес": последние новости

Команда Сергея Лавриненко достаточно ожидаемо расположилась в подвале турнирной таблицы. Последняя победа команды датируется первым днем сентября. Тогда "Верес" на своем поле победил одесский "Черноморец". После этого ровенский коллектив расписал три ничьи и потерпел три поражения.

"Верес" проиграл на выезде криворожскому "Кривбавсу" (1:2) и "Днепру-1" (0:2), а дома разгромно уступил львовскому "Руху" (2:5). А в матчах против "Оболони", ЛНЗ и "Миная" были зафиксированы нулевые ничьи.

Подопечные Лавриненко много пропускают и при этом мало забивают. Статистика говорит сама за себя, за последние 5 туров игроки "Вереса" лишь два раза оформили взятие ворот соперника.

Текущие игровая форма ровенского клуба также не впечатляет. В прошлом туре "Вересу" не хватило класса обыграть абсолютного аутсайдера чемпионата "Минай". При этом даже не удалось поразить ворота команды Владимира Шарана.

Ориентировочный состав "Вереса": Когут, Сезар, Шестаков, Марусич, Сикейра, Кучеренко, Балан, Шарай, Кухарук, Шевченко, Курко.

"Заря": последние новости

Наверное, никто не мог спрогнозировать, что бронзовый призер по итогам прошлого сезона так провалится в текущей кампании. За весь прошлый сезон "Заря" потерпела 5 поражений в национальном чемпионате. Столько же команда уже проиграла за 10 матчей в этой УПЛ.

Определенный класс у команды есть, но результаты чрезвычайно нестабильны. Отставка Ненада Лалатовича и приход в команду Валерия Кривенцова особо не изменили ситуацию. Украинский специалист показал даже худшую статистику.

Если за первые 5 матчей в чемпионате "Заря" сербского наставника одержала одну победу, потерпела два поражения и еще два раза сыграла вничью. То за аналогичный период луганский коллектив под руководством Кривенцова также одержал лишь одну победу, однако проиграл сразу три поединка.

В последнем туре "Заря" минимально уступила одному из лидеров чемпионата "Полесью" (0:1). В спарринге против "Вереса" подопечным Валерия Кривенцова должно быть проще.

Ориентировочный состав "Зари": Турбаевский, Данченко, Джордан, Батагов, Яцик, Кирюханцев, Вантух, Жан Клод, Мичин, Горбач, Герреро.

"Верес" - "Заря". Последние личные встречи

Всего в своей истории клубы провели 16 очных поединков. В рамках УПЛ "Верес" и "Заря" сыграли 13 матчей: 5 раз победу одержала ровенская команда, 7 раз сильнее был луганский клуб и 1 раз коллективы расписали ничью.

Также по одной победе команды одержали в Первой лиге. И еще однажды "Верес" и "Заря" встречались в Кубке Украины - тогда в 2021-м году победу одержала луганская команда.

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"Верес" - "Заря". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:2. Обе команды находятся в плохой форме и не демонстрируют выдающихся результатов. Однако все же у луганского коллектива есть определенный класс. Букмекеры тоже считают фаворитом в этой паре именно команду Кривенцова. "Заре" эта победа нужна как воздух, три очка позволят команде выбраться из зоны переходных матчей.