Колос - ФК Минай онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Колос (Ковалевка) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Колос.
Дата проведения матча: 10.11.2023
Время начала матча: 17:00
История противостояний между Колос (Ковалевка) и командой ФК Минай (Минай):
Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды ФК Минай, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 19.03.2023 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Vyshnyak, Yaroslav и Володимир Шаран разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк
Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против ЛНЗ - 04.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран
Прошедший поединок команды ФК Минай был сыгран против Ворскла - 05.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.
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