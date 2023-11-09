Колос - ФК Минай онлайн трансляция матча

Во время последних 6 встреч, Колос Ковалёвка выиграла 1 раз. также было 4 ничей, и Минай выиграла 1 раза.

Игры прошлого года: 0-1 (Колос Ковалёвка дома) и 1-1 (Минай дома).

Колос Ковалёвка не проигрывает в последних 7 играх.

Колос Ковалёвка сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.

Минай без побед в последних 16 играх.

Минай не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.

Колос Ковалёвка не забивает в 4 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Минай не забивает в 3 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Домашняя статистика Колос Ковалёвка в сезоне 2-3-2

Выездная статистика Минай в сезоне 0-2-4

Минай не забивает в последних 6 матчах.

Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 28% матчей, Минай выигрывает в 17% матчей.

Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Минай выигрывает в 17%.

Победителем прошлой встречи была команда Минай.

В их последнюю встречу команда Минай победила в 1 гол(а).

Когда Колос Ковалёвка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Когда Колос Ковалёвка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.

Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.

Недавнее выступление команды Колос Ковалёвка в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.

Колос Ковалёвка's performance of the last 5 matches is better than Минай's.

У команды Минай серия из 6 матчей с 0 забитых мячей.

Из последних 5 встреч команда Колос Ковалёвка выиграла 1, команда Минай выиграла 1, 3 ничьи.

Колос Ковалёвка забивает 0.8 гола за матч против команды Минай, а Минай забивает 0.8 гола против команды Колос Ковалёвка (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Колос Ковалёвка и Минай - 1.6.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Колос Ковалёвка и Минай - 0.8.

Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".