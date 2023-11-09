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Колос - ФК Минай онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 10 ноября 2023, 17:00 - Колос . Трансляция: MEGOGO
Главный судья: Blavatskiy, Roman
Рейтинг матча:
Колос
Ковалевка
1 - 0
Обновить
24'
ФК Минай
Минай
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Ход матча
Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
Колос
33%
Ничья
35%
ФК Минай
33%
П1: 1.91 Х: 2.38 П2: 6.00
Интересные факты
  • Во время последних 6 встреч, Колос Ковалёвка выиграла 1 раз. также было 4 ничей, и Минай выиграла 1 раза.
  • Игры прошлого года: 0-1 (Колос Ковалёвка дома) и 1-1 (Минай дома).
  • Колос Ковалёвка не проигрывает в последних 7 играх.
  • Колос Ковалёвка сыграл 5 домашних игр подряд и ни разу не выиграл.
  • Минай без побед в последних 16 играх.
  • Минай не выиграл ни в одном из последних 7 выездных матчей.
  • Колос Ковалёвка не забивает в 4 из их 7 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Минай не забивает в 3 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Колос Ковалёвка в сезоне 2-3-2
  • Выездная статистика Минай в сезоне 0-2-4
  • Минай не забивает в последних 6 матчах.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первый тайм в 28% матчей, Минай выигрывает в 17% матчей.
  • Колос Ковалёвка выигрывает первую половину матча в 28% случаев, Минай выигрывает в 17%.
  • Победителем прошлой встречи была команда Минай.
  • В их последнюю встречу команда Минай победила в 1 гол(а).
  • Когда Колос Ковалёвка лидирует 1-0 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда Минай лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Когда Колос Ковалёвка проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Колос Ковалёвка% своих матчей.
  • Когда Минай проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Минай% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Колос Ковалёвка в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Минай.
  • Колос Ковалёвка's performance of the last 5 matches is better than Минай's.
  • У команды Минай серия из 6 матчей с 0 забитых мячей.
  • Из последних 5 встреч команда Колос Ковалёвка выиграла 1, команда Минай выиграла 1, 3 ничьи.
  • Колос Ковалёвка забивает 0.8 гола за матч против команды Минай, а Минай забивает 0.8 гола против команды Колос Ковалёвка (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Колос Ковалёвка и Минай - 1.6.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Колос Ковалёвка и Минай - 0.8.
  • Обе команды не выиграли свой последний матч в "Премьер-лига".
  • Колос Ковалёвка забивает 0.81 гола, играя дома, а Минай забивает 0.62 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Личные встречи
Колос
1
Побед
6
Игр
1
Побед
ФК Минай
Премьер-лига 2022/2023
19.03.2023 - 14:00 Колос 0 - 1 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2022/2023
05.09.2022 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Колос
Премьер-лига 2021/2022
12.12.2021 - 19:30 Колос 2 - 1 Завершен ФК Минай
Премьер-лига 2021/2022
24.11.2021 - 14:00 ФК Минай 1 - 1 Завершен Колос
Последние матчи - Колос
Премьер-лига 2023/2024
04.11.2023 - 15:45 ЛНЗ 1 - 1 Завершен Колос Н
Премьер-лига 2023/2024
28.10.2023 - 15:00 Колос 1 - 1 Завершен Динамо Н
Премьер-лига 2023/2024
21.10.2023 - 19:00 ФК Александрия 0 - 1 Завершен Колос В
Премьер-лига 2023/2024
07.10.2023 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 17:00 Колос 0 - 0 Завершен Полесье Н
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Последние матчи - ФК Минай
Премьер-лига 2023/2024
05.11.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Ворскла Н
Премьер-лига 2023/2024
29.10.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 0 Завершен Верес Н
Премьер-лига 2023/2024
21.10.2023 - 15:00 Черноморец 3 - 0 Завершен ФК Минай П
Премьер-лига 2023/2024
08.10.2023 - 15:00 Рух 0 - 0 Завершен ФК Минай Н
Премьер-лига 2023/2024
01.10.2023 - 13:00 ФК Минай 0 - 1 Завершен Оболонь П
Показать больше
Кто победит?
40 Пользователей сделало свой выбор
Колос
33%
Ничья
35%
ФК Минай
33%
П1: 1.91 Х: 2.38 П2: 6.00
Составы команд
Стартовый состав
  • 22
    Денис Безбородько
    Нападающий
  • 90
    Андрей Богданов
    Полузащитник
  • 50
    Сергей Болбат
    Полузащитник
  • 5
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 6
    Никита Бурда
    Защитник
  • 15
    Александр Черноморец
    Защитник
  • 23
    Fesyun, Kiril
    Вратарь
  • 27
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 14
    Милко, Вадим
    Полузащитник
  • 30
    Андрей Тотовицкий
    Полузащитник
  • 29
    Владислав Емец
    Защитник
  • 13
    Бандура Александр
  • 2
    Dmytruk, Taras
    Защитник
  • 7
    Ghecev, Mihail
    Полузащитник
  • 19
    Gunichev, Yegor
    Нападающий
  • 73
    Александр Мельник
    Защитник
  • 23
    Дмитрий Немчанинов
    Полузащитник
  • 10
    Odaryuk, Volodimir
    Нападающий
  • 32
    Сергей Петько
    Полузащитник
  • 6
    Андрей Ралюченко
    Полузащитник
  • 3
    Soldat, Igor
    Защитник
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Vyshnyak, Yaroslav
  • Володимир Шаран
Статистика матча
6
Штрафные
2
1
Фолы
6
1
Удары мимо
1
Блокировано ударов
1
2
Угловые
1
1
Удары в створ
1
Офсайды
LIVE
Трансляция матча Колос - ФК Минай
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В эфире
MEGOGO
Трансляция
18'
Гоооол!!!
Колос открывает счет! Как они это любят, со стандарта. Милько на опыте отклеился от защитника и вколотил мяч в сетку с отскоком от перекладины.
12'
Могло быть опасно у ворот Колоса после углового, но Одарюк слишком долго готовил удар и его заблокировали.
10'
Интересную передачу в свободную зону задумал Богданов, но Болбат не успел на нее откликнуться. Все равно благодарит партнера вингер Колоса.
6'
Минай провів швидку контратаку, до удару справа не дійшла. Фесюн перехопив простріл з правого флангу.
5'
Богданов выполнил подачу со штрафного. Бурда добрался до мяча, но не смог акцентировано пробить.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Роман Блавацкий.
Запасные: Горох (в), Мысак (в), Велетень, Гончаренко, Демченко, Золотов, Ильин, Кукош, Мякушко, Ориховский, Попов, Салабай.
Инфо
Стартовый состав Колоса: Фесюн — Бурда, Бондаренко, Черноморец — Емец, Милько (к), Богданов, Лучкевич — Тотовицкий, Безбородько, Болбат. Главный тренер — Ярослав Вишняк.
Запасные: Кемкин (в), Ольховой (в), Вишневский, Витенчук, Голуб, Демиденко, Кораблин, Кравчук, Панасенко, Ременяк, Рогозинский, Чуев.
Инфо
Стартовый состав Миная: Бандура (к) — Дмитрук, Немчанинов, Мельник, Солдат — Петько, Ралюченко — Гечев, Твердохлеб, Одарюк — Гуничев. Главный тренер — Владимир Шаран.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 14-го тура УПЛ Колос – Минай.
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Анонс матча Колос - ФК Минай 10.11.2023, Премьер-лига

Противостояние между командой Колос (Ковалевка) и командой ФК Минай (Минай) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2023/2024, матч пройдет на стадионе Колос.

Дата проведения матча: 10.11.2023
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Колос (Ковалевка) и командой ФК Минай (Минай):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу команды ФК Минай, тогда как команда Колос осталась с поражением. Столкновение Колос и ФК Минай в предыдущем футбольном матче 19.03.2023 закончилось с такими результатами: 0:1 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Vyshnyak, Yaroslav и Володимир Шаран разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Колос - ФК Минай можно посмотреть 10.11.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча Колос - ФК Минай, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Колос (Ковалевка)
Год основания Колос (Ковалевка): 2012
Страна: Украина
Тренер: Ярослав Вишняк

Предыдущий поединок команды Колос был сыгран против ЛНЗ - 04.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: ФК Минай (Минай)
Год основания ФК Минай (Минай): 2015
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший поединок команды ФК Минай был сыгран против Ворскла - 05.11.2023, в рамках турнира Премьер-лига 2023/2024 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Колос - ФК Минай онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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