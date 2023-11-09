Колос - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 10.11.2023

В рамках 14-го тура чемпионата Украины самая ничейная команда первенства будет принимать абсолютного аутсайдера. Поединок между подопечными Ярослава Вишняка и Владимира Шарана пройдет на домашней арене ковалевского клуба. Закарпатская команда еще ни разу не побеждала в текущей кампании. А "Колосу" в целом победы даются тяжело.

14-й тур УПЛ сезона 2023/24

10.11.2023. Ковалевка, "Колос"

"Колос" 17:00 "Минай"

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"Колос": последние новости

Ковалевская команда находится на стадии поиска себя. "Колос" вроде бы делает все правильно, но все время для побед какого-то компонента не хватает. Это стало результатом сразу 8 ничьих. Подопечные Ярослава Вишняка очень мало забивают, хотя и мало пропускают. Насколько плохо работает атакующая линия "Колоса", настолько же хорошо показывает себя защита. Команда из Ковалевки имеет лучший показатель пропущенных голов в УПЛ.

После двух домашних сухих поражений в начале чемпионата от криворожского "Кривбасса" и донецкого "Шахтера" команда Вишняка непременно брала очки в каждом поединке. Впрочем, за этот период была зафиксирована лишь одна победа и сразу три нулевые ничьи.

В двух последних турах "Колос" сыграл вничью с "Динамо" (1:1) и ЛНЗ (1:1). Стоит отметить характер ковалевского клуба. В матчах против киевского и черкасского коллективов "Колос" пропускал первым, но возвращался в игру и делал камбэк.

Сейчас "Колос" идет седьмым в таблице, однако если ковалевскому клубу удастся наладить реализацию, то команда будет занимать явно более высокие места.

Ориентировочный состав "Колоса": Фесюн, Емец, Черноморец, Бондаренко, Бурда, Лучкевич, Богданов, Демченко, Мякушко, Безбородько, Ильин.

"Минай": последние новости

Дела у подопечных Владимира Шарана, мягко говоря, идут катастрофически. Команда из одноименного села еще не одержала ни одной победы в этом сезоне. "Минай" идет последним в турнирной таблице, имея в своем активе худший показатель разницы мячей в УПЛ. Голы закарпатскому клубу также даются слишком тяжело. За 13 туров "Минай" забил лишь 6 мячей.

Если искать позитив, то стоит отметить, что в последних матчах команде Шарана хотя бы удалось наладить игру в обороне. В двух предыдущих турах "Минай" на своем поле расписал две нулевые ничьи - с ровенским "Вересом" и полтавской "Ворсклой".

Какого-то прорыва и прогресса в результатах от закарпатского коллектива в ближайшее время ожидать будет довольно наивно. "Минай" имеет целую кучу проблем и по факту является самой слабой командой в чемпионате.

Ориентировочный состав "Миная": Бандура, Дмитрук, Немчанинов, Мельник, Солдат, Петько, Ралюченко, Гуничев, Твердохлеб, Одарюк, Вишневский.

"Колос" - "Минай". Личные встречи

Команды всего в своей истории провели 6 очных поединков. Все они были в рамках УПЛ. "Колос" и "Минай" одержали по одной победе, еще 4 раза коллективы расписали ничью.

Последний спарринг между клубами состоялся в марте. Тогда минимальную победу на выезде одержал "Минай" (1:0).

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"Колос" - "Минай". Ставка и коэффициенты

"Колос" - "Минай". Прогноз на матч от UA-Футбол

Победа 1:0. Ожидать много голов в этом поединке будет наивным решением. Обоим коллективам победы даются слишком сложно. А для "Миная" эта задача вообще кажется нереальной. Букмекеры считают "Колос" явным фаворитом этой пары. Прогнозируем минимальную победу ковалевского клуба.