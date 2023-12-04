Лутон Таун - Арсенал онлайн трансляция матча

Вы знали, что Лутон Таун забил 67% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.

Вы знали, что Арсенал забил 33% голов между минутами 76-90?

Арсенал имеет выигрышную серию из 4 матчей.

Лутон Таун не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Арсенал не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне

Carlton Morris лучший бомбардир Лутон Таун с 3 голами. Eddie Nketiah забил 5 раз за Арсенал

Carlton Morris отдал больше всего передач в Лутон Таун с 2 передачами. Bukayo Saka лучший распасовщик Арсенал (5 передач)

Лутон Таун пропускает в каждом из последних 15 матчах.

Лутон Таун выигрывает первый тайм в 23% матчей, Арсенал выигрывает в 43% матчей.

Лутон Таун выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Арсенал выигрывает в 43%.

Когда Лутон Таун лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лутон Таун% своих матчей.

Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Когда Лутон Таун проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лутон Таун% своих матчей.

Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.

Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лутон Таун.

Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Лутон Таун's.