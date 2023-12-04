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Лутон Таун - Арсенал онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 05 декабря 2023, 22:15 - Кенилворт Роуд . Трансляция: Setanta Sports +
Главный судья: Barrott, Samuel
Рейтинг матча:
Лутон Таун
Лутон
1 - 1
Обновить
42'
Арсенал
Лондон
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Ход матча
20' Мартинелли, Габриэль 25' Габриэль Ошо 33' Браун, Джейкоб
Кто победит?
144 Пользователей сделало свой выбор
Лутон Таун
32%
Ничья
33%
Арсенал
35%
П1: 11.00 Х: 3.28 П2: 1.54
Интересные факты
  • Вы знали, что Лутон Таун забил 67% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Арсенал забил 33% голов между минутами 76-90?
  • Арсенал имеет выигрышную серию из 4 матчей.
  • Лутон Таун не забивает в 1 из их 6 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Арсенал не забивает в 1 из их 6 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Carlton Morris лучший бомбардир Лутон Таун с 3 голами. Eddie Nketiah забил 5 раз за Арсенал
  • Carlton Morris отдал больше всего передач в Лутон Таун с 2 передачами. Bukayo Saka лучший распасовщик Арсенал (5 передач)
  • Лутон Таун пропускает в каждом из последних 15 матчах.
  • Лутон Таун выигрывает первый тайм в 23% матчей, Арсенал выигрывает в 43% матчей.
  • Лутон Таун выигрывает первую половину матча в 23% случаев, Арсенал выигрывает в 43%.
  • Когда Лутон Таун лидирует 1-0 дома, они побеждают в Лутон Таун% своих матчей.
  • Когда Арсенал лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Когда Лутон Таун проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Лутон Таун% своих матчей.
  • Когда Арсенал проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Арсенал% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Арсенал в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Лутон Таун.
  • Арсенал's performance of the last 5 matches is better than Лутон Таун's.
  • Лутон Таун забивает 1.43 гола, играя дома, а Арсенал забивает 1.74 гола, играя на выезде (в среднем).
Прогноз на матч
Последние матчи - Лутон Таун
Чемпионат Англии 2023/2024
02.12.2023 - 17:00 Брентфорд 3 - 1 Завершен Лутон Таун П
Чемпионат Англии 2023/2024
25.11.2023 - 17:00 Лутон Таун 2 - 1 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Манчестер Юнайтед 1 - 0 Завершен Лутон Таун П
Чемпионат Англии 2023/2024
05.11.2023 - 18:30 Лутон Таун 1 - 1 Завершен Ливерпуль Н
Чемпионат Англии 2023/2024
29.10.2023 - 16:00 Астон Вилла 3 - 1 Завершен Лутон Таун П
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Последние матчи - Арсенал
Чемпионат Англии 2023/2024
02.12.2023 - 17:00 Арсенал 2 - 1 Завершен Вулверхэмптон В
Лига Чемпионов 2023/2024
29.11.2023 - 22:00 Арсенал 6 - 0 Завершен Ланс В
Чемпионат Англии 2023/2024
25.11.2023 - 19:30 Брентфорд 0 - 1 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2023/2024
11.11.2023 - 17:00 Арсенал 3 - 1 Завершен Бернли В
Лига Чемпионов 2023/2024
08.11.2023 - 22:00 Арсенал 2 - 0 Завершен Севилья В
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Главные события
Браун, Джейкоб
33'
ГООЛ! Габриэль Ошо
25'
20'
Мартинелли, Габриэль ГООЛ!
Кто победит?
144 Пользователей сделало свой выбор
Лутон Таун
32%
Ничья
33%
Арсенал
35%
П1: 11.00 Х: 3.28 П2: 1.54
Составы команд
24
Томас Камински
29
Белл, Амари
2
Габриэль Ошо
15
Mengi, Teden
45
Даути, Алфи
6
Росс Баркли
17
Руддок, Пелли
12
Kabore, Issa
30
Таунсенд, Андрос
19
Браун, Джейкоб
11
Адебайо, Элайджа
22
Рая Мартин, Дэвид
15
Кивёр, Якуб
2
Салиба, Вильям
6
Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
4
Бен Уайт
8
Мартин Эдегор
41
Деклан Райс
29
Хавертц, Кай
7
Букайо Сака
9
Жезус, Габриэль
11
Мартинелли, Габриэль
Стартовый состав
  • 11
    Адебайо, Элайджа
    Нападающий
  • 30
    Таунсенд, Андрос
    Полузащитник
  • 19
    Браун, Джейкоб
    Нападающий
    33
  • 45
    Даути, Алфи
    Полузащитник
  • 6
    Росс Баркли
    Полузащитник
  • 17
    Руддок, Пелли
    Полузащитник
  • 12
    Kabore, Issa
    Защитник
  • 29
    Белл, Амари
    Защитник
  • 2
    Габриэль Ошо
    25
  • 15
    Mengi, Teden
    Защитник
  • 24
    Томас Камински
    Вратарь
  • 7
    Букайо Сака
  • 9
    Жезус, Габриэль
    Нападающий
  • 11
    Мартинелли, Габриэль
    Нападающий
    20
  • 8
    Мартин Эдегор
    Полузащитник
  • 41
    Деклан Райс
    Полузащитник
  • 29
    Хавертц, Кай
    Полузащитник
  • 15
    Кивёр, Якуб
    Защитник
  • 2
    Салиба, Вильям
    Защитник
  • 6
    Магальяйнс, Габриэль дос Сантос
    Защитник
  • 4
    Бен Уайт
  • 22
    Рая Мартин, Дэвид
    Вратарь
Запасные игроки
Тренеры
  • Edwards, Rob
  • Arteta, Mikel
Статистика матча
34%
Владение мячом
66%
5
Штрафные
7
7
Фолы
5
1
Удары в створ
3
1
Угловые
1
2
Сейвы
1
ЖК
Блокировано ударов
2
LIVE
Трансляция матча Лутон Таун - Арсенал
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В эфире
Setanta Sports +
Трансляция
39'
Опасный момент
32'
Желтая карточка
Браун влетел в подкате в Габриэла без шансов выбить мяч. Железная желтая карточка.
32'
Опасный момент
Мартинелли мог оформлять дубль! Вторым темпом подключился в штрафную площадку, получил пас от партнера и неожиданно с носка ударил в ближний. Камински среагировал, хоть это было непросто.
30'
У Лутона даже случился небольшой всплеск атакующей активности, поверили в себя после гола. Но конкретики у ворот Райи никакой не было.
25'
Гоооол!!!
Лутон очень быстро сравнивает счет! Ошо визуально легко выигрывает верх в штрафной соперника и головой отправляет мяч в угол, воспользовавшись навесом Даути с корнера.
23'
Жезус проверил Камински ударом с границы штрафной. Бельгиец сделал шаг в сторону и намертво зафиксировал мяч в руках.
20'
Гоооол!!!
Но Арсенал открывает счет с первого удара! Ошибка Камински дорого стоила Лутону. Жезус быстро вбросил аут на Саку, а тот нашел в штрафной Мартинелли. 11 номер в касание отправил мяч в левый нижний угол. Вратарю гостей просто не нужно было спешить и сразу выносить за линию.
15'
Стоит признать, что стартовый план Лутона на игру работает. Канониры пока ни разу не угрожали воротам соперника, вся борьба проходит в центре.
10'
Очень часто нарушают правила футболисты Лутона. Наверное для них это единственный способ остановить более мастеровитого соперника.
4'
Мартинелли лежит на газоне и держится за спину. Надеемся, что все будет хорошо с вингером Арсенала.
1'
Свисток
Матч начался.
Инфо
Арбитр — Сэмюэл Барротт.
Запасные: Крул (в), Бэрри, Джайлс, Джонсон, Кларк, Моррис, Нелсон, Огбене, Чонг.
Инфо
Стартовый состав Лутона: Камински — Белл, Ошо, Менги — Даути, Баркли, Мпанзу (к), Каборе — Таунсенд, Браун — Адебайо. Главный тренер — Роб Эдвардс.
Запасные: Рамсдейл (в), Уолтерс, Эльнени, Жоржиньо, Зинченко, Нелсон, Нкетиа, Седрик, Троссар.
Инфо
Стартовый состав Арсенала: Райя — Кивер, Габриэл, Салиба, Уайт — Хаверц, Райс, Эдегор (к) — Мартинелли, Жезус, Сака. Главный тренер — Микель Артета.
Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 15-го тура АПЛ Лутон – Арсенал.
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Анонс матча Лутон Таун - Арсенал 05.12.2023, Чемпионат Англии

Противостояние между командой Лутон Таун (Лутон) и командой Арсенал (Лондон) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2023/2024, матч начнется на стадионе Кенилворт Роуд.

Дата проведения матча: 05.12.2023
Время начала матча: 22:15

Для одержания победы тренеры команд Edwards, Rob и Arteta, Mikel разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Лутон Таун (Лутон)
Год основания Лутон Таун (Лутон): 1885
Страна: Англия
Тренер: Роб Едвардс

Предыдущий поединок команды Лутон Таун был сыгран против Брентфорд - 02.12.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды Брентфорд.

Команда гостей

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий поединок команды Арсенал был сыгран против "Вулверхэмптон" - 02.12.2023, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился победой команды Арсенал.

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