Манчестер Сити - Флуминенсе онлайн трансляция матча

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) будет проходить в рамках турнира по футболу: Клубный чемпионат мира 2023, матч начнется на стадионе King Abdullah Sports City.
Дата проведения матча: 22.12.2023
Время начала матча: 20:00
Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Diniz, Fernando разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола
Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Кристал Пэлас - 16.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился ничьей.
Название: Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
Страна: Бразилия
Прошедший матч команды Флуминенсе был сыгран против Аль-Ахли - 18.12.2023, в рамках чемпионата Клубный чемпионат мира 2023 и закончился победой команды Флуминенсе.
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