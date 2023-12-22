  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Манчестер Сити - Флуминенсе Смотреть онлайн
В тренде

Манчестер Сити - Флуминенсе онлайн трансляция матча

Клубный чемпионат мира - 22 декабря 2023, 20:00 - King Abdullah Sports City . Трансляция: MEGOGO Футбол Первый
Главный судья: Шимон Марчиняк
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
2 - 0
Обновить
38'
Флуминенсе
Рио-де-Жанейро
Смотреть трансляцию
Ход матча
1' Альварез, Джулиан 27' Kouter Nino
Кто победит?
98 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
34%
Ничья
33%
Флуминенсе
34%
П1: 1.60 Х: 3.38 П2: 7.96
Интересные факты
  • Когда Флуминенсе лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Флуминенсе% своих матчей.
  • Когда Флуминенсе проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Флуминенсе% своих матчей.
Прогноз на матч
Последние матчи - Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2023/2024
16.12.2023 - 17:00 Манчестер Сити 2 - 2 Завершен Кристал Пэлас Н
Лига Чемпионов 2023/2024
13.12.2023 - 19:45 Црвена Звезда 2 - 3 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2023/2024
10.12.2023 - 16:00 Лутон Таун 1 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2023/2024
06.12.2023 - 22:15 Астон Вилла 1 - 0 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2023/2024
03.12.2023 - 18:30 Манчестер Сити 3 - 3 Завершен Тоттенхэм Н
Показать больше
Последние матчи - Флуминенсе
Клубный чемпионат мира 2023
18.12.2023 - 20:00 Флуминенсе 2 - 0 Завершен Аль-Ахли В
Кубок Либертадорес 2023
04.11.2023 - 22:00 Бока Хуниорс 1 - 2 Завершен Флуминенсе В
Кубок Либертадорес 2023
05.10.2023 - 03:30 Интернасьонал 1 - 2 Завершен Флуминенсе В
Кубок Либертадорес 2023
28.09.2023 - 03:30 Флуминенсе 2 - 2 Завершен Интернасьонал Н
Кубок Либертадорес 2023
01.09.2023 - 03:30 Олимпия Асунсьон 1 - 3 Завершен Флуминенсе В
Показать больше
Новости команд
Гвардиола высказался о восстановлении Де Брюйне и Холанда 20.12.2023 в 14:51 Гвардиола высказался о восстановлении Де Брюйне и Холанда Тренер Сити рассказал о восстановлении футболистов
Гвардиола - тренер года по версии BBC, Ман Сити - команда года 20.12.2023 в 10:55 Гвардиола - тренер года по версии BBC, Ман Сити - команда года Горожане лучшие по версии BBC
Два английских гранда интересуются бразильским талантом 11.04.2021 в 15:52 Два английских гранда интересуются бразильским талантом Отступные игрока - 40 млн Евро
Манчестер Сити может подписать молодого таланта Флуминенсе за 10 миллионов евро 10.02.2021 в 17:32 Манчестер Сити может подписать молодого таланта Флуминенсе за 10 миллионов евро Игрок уже успел заявить о себе не смотря на свой возраст
Главные события
ГООЛ! Kouter Nino
27'
ГООЛ! Альварез, Джулиан
1'
Кто победит?
98 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
34%
Ничья
33%
Флуминенсе
34%
П1: 1.60 Х: 3.38 П2: 7.96
Составы команд
31
Эдерсон
6
Натан Аке
5
Джон Стоунз
3
Рубен Диаш
2
Кайл Уокер
16
Родри
82
Lewis, Rico
10
Джек Грилиш
47
Филип Фоден
20
Силва, Бернардо
19
Альварез, Джулиан
1
Фабио
2
Xavier Samuel
33
Kouter Nino
30
Фелипе Мело
12
Марсело
7
Shinyashiki Andre
8
Martinelli, Matheus
21
Arias, Jhon
10
Гансо
11
Marcos da Silva França
14
Кано, Герман
Стартовый состав
  • 19
    Альварез, Джулиан
    Нападающий
    1
  • 10
    Джек Грилиш
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
    27
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 82
    Lewis, Rico
    Защитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 3
    Рубен Диаш
    Защитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
  • 14
    Кано, Герман
    Нападающий
  • 21
    Arias, Jhon
    Полузащитник
  • 10
    Гансо
    Полузащитник
  • 11
    Marcos da Silva França
    Полузащитник
  • 7
    Shinyashiki Andre
  • 8
    Martinelli, Matheus
    Полузащитник
  • 2
    Xavier Samuel
  • 33
    Kouter Nino
  • 30
    Фелипе Мело
    Полузащитник
  • 12
    Марсело
    Защитник
  • 1
    Фабио
    Полузащитник
Запасные игроки
Тренеры
  • Хосеп Гвардиола
  • Diniz, Fernando
Статистика матча
1
Удары в створ
5
Штрафные
2
2
Фолы
3
Удары мимо
1
Офсайды
2
3
Блокировано ударов
1
Угловые
LIVE
Трансляция матча "Манчестер Сити" - Флуминенсе
play-btn
play sound
В эфире
MEGOGO Футбол Первый
Live Zone
Трансляция
38'
Еще раз решился на удар из-за пределов штрафной Фоден, но на этот раз он попал в капитана "Флуминенсе" Нино.
35'
После розыгрыша стандарта пробивал Фоден, но мяч у него срезался с ноги и полетел мимо ворот.
33'
Инфо
У нас пауза на питье воды, ведь на улице +28 градусов.
31'
Продолжают контролировать мяч футболисты английской команды. Такой темп матча для них очень удобный. Большего ждали от бразильцев.
28'
Гоооол!!!
Похоже, что на этом можно завершать игру. Фоден прострелил, а Нино срезал мяч в свои ворота – 2:0.
27'
Пока очень неинтересный у нас футбол. Одни не могут, другие не очень и хотят. Работы у голкиперов нет.
24'
Ариас грубо сыграл против Грилиша, но ему повезло, что арбитр решил не демонстрировать предупреждения.
22'
Слишком пассивно играют футболисты бразильской команды в отборе. Никаких проблем у англичан пока нет.
19'
Инфо
Процент владения мячом – 61% на 39%. У бразильской команды еще не было ни одного удара в створ ворот, у английской - два.
16'
Футболисты бразильской команды стремятся выходить из защиты через короткий пас и они слишком рискуют, ведь соперники сразу прессингуют.
14'
На первых минутах темп встречи у нас медленный. Безусловно, гол англичан оказал существенное влияние на характер игры.
11'
Начали больше контролировать мяч игроки "Флуминенсе", но пока у них существенные проблемы с конструктивом.
9'
Отметим высокий прессинг футболистов английской команды, не позволяющий соперникам выходить в атаку. Бразильцы нервничают.
6'
Безусловно, бразильцы шокированы быстрым пропущенным мячом и они не могут прийти в себя. Смогут ли футболисты "Флуминенсе" составить достойную конкуренцию?
4'
Номинальные хозяева спокойно контролируют мяч и уже никуда не спешат, ведь начали встречу они здорово.
1'
Гоооол!!!
Вот это начало встречи. Аке пробил в стойку, но первым на добивании оказался Альварес – 1:0.
Свисток
Матч начался!
Инфо
"Флуминенсе" (стартовый состав): Фабиу – Самуэль, Нино, Фелипе Мело, Марселу – Андре, Мартинелли – Ариас, Гансо, Кено – Кано
Инфо
"Манчестер Сити" (стартовый состав): Эдерсон – Аке, Диаш, Стоунс, Уокер – Льюис, Уокер – Грилиш, Силва, Фоден – Альварес
С японской "Уравой" в полуфинале у английской команды проблем не возникло (3:0). Бразильцы обыграли "Аль Ахли" – 2:0. Раньше соперники между собой не встречались.
В Джидде на стадионе "Короля Абдуллы" состоится финальный матч Клубного чемпионата мира по футболу, в котором сыграют английский "Манчестер Сити" и бразильский "Флуминенсе". Игра начнется в 20:00.
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 22:30 - Вчера Алавес Алавес 0 Реал Реал 1 Завершен 22:30 - Вчера Мальорка Мальорка 3 Осасуна Осасуна 2 Завершен 22:00 - Вчера Кристал Пэлас Кристал Пэлас 1 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион 1 Завершен 21:45 - Вчера Гент Гент 4 Ауд-Хеверле Левен Ауд-Хеверле Левен 0 Завершен 21:45 - Вчера Дерби Каунти Дерби Каунти 3 Линкольн Сити Линкольн Сити 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости

Анонс матча "Манчестер Сити" - Флуминенсе 22.12.2023, Клубный чемпионат мира

Матч между командой "Манчестер Сити" (Манчестер) и командой Флуминенсе (Рио-де-Жанейро) будет проходить в рамках турнира по футболу: Клубный чемпионат мира 2023, матч начнется на стадионе King Abdullah Sports City.

Дата проведения матча: 22.12.2023
Время начала матча: 20:00

Для одержания победы тренеры команд Хосеп Гвардиола и Diniz, Fernando разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Манчестер Сити" - Флуминенсе можно посмотреть 22.12.2023 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Клубный чемпионат мира. Текстовую трансляцию матча "Манчестер Сити" - Флуминенсе, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Кристал Пэлас - 16.12.2023, в рамках турнира Чемпионат Англии 2023/2024 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
Страна: Бразилия

Прошедший матч команды Флуминенсе был сыгран против Аль-Ахли - 18.12.2023, в рамках чемпионата Клубный чемпионат мира 2023 и закончился победой команды Флуминенсе.

Следите за результатами матча "Манчестер Сити" - Флуминенсе онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Клубный чемпионат мира и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.