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23-летний фанат Бока Хуниорс покончил с собой из-за поражения клуба в финале Кубка Либертадорес

Кубок Либертадорес

Болельщик Бока Хуниорс совершил суицид из-за поражения клуба

23-летний фанат Бока Хуниорс покончил с собой из-за поражения клуба в финале Кубка Либертадорес

UA-Футбол
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"Бока Хуниорс" уступили "Флуминенсе" (1:2) в финале Кубка Либертадорес.

После матча 23-летний полицейский Марсело Моралес, который болел за "Боку", покончил с собой. Мать фаната подтвердила, что сын сделал это из-за поражения любимого клуба.

"Если "Бока" проигрывала, ему было плохо, грустно, он ругался. Он говорил, что "Бока" - это самое важное. Он покончил с собой из-за этого.

Я не думала, что мой сын достигнет такой черты, чтобы покончить с собой. Несколько недель назад он сказал отцу: "Если "Бока" не выиграет 4 ноября, я убью себя". Мы думали, что он шутит.

Пусть молодые люди осознают это, пусть их семьи задумаются", - сказала мать болельщика Crónica TV.

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Источник:
marca
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