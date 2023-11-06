23-летний фанат Бока Хуниорс покончил с собой из-за поражения клуба в финале Кубка Либертадорес

"Бока Хуниорс" уступили "Флуминенсе" (1:2) в финале Кубка Либертадорес.

После матча 23-летний полицейский Марсело Моралес, который болел за "Боку", покончил с собой. Мать фаната подтвердила, что сын сделал это из-за поражения любимого клуба.

"Если "Бока" проигрывала, ему было плохо, грустно, он ругался. Он говорил, что "Бока" - это самое важное. Он покончил с собой из-за этого.

Я не думала, что мой сын достигнет такой черты, чтобы покончить с собой. Несколько недель назад он сказал отцу: "Если "Бока" не выиграет 4 ноября, я убью себя". Мы думали, что он шутит.

Пусть молодые люди осознают это, пусть их семьи задумаются", - сказала мать болельщика Crónica TV.