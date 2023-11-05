Флуминенсе в финале Копа Либертадорес вырвал победу в дополнительное время – ВИДЕО

Вчера поздно вечером по центральноевропейскому времени начался решающий матч за Кубок Либертадорес. В финале южноамериканского аналога Лиги чемпионов встречались аргентинский "Бока Хуниорс" и бразильский "Флуминенсе".

Матч проходил на легендарной "Маракане" в Рио-де-Жанейро. Именно этот город является родным для "Флуминенсе".

Бразильцы первыми открыли счет на 36 минуте, но в середине второго тайма "Бока" сравняла цифры на табло красивым голом Адвинкулы. После перерыва "Флуминенсе" снова вышел вперед: Джон Кеннеди точным ударом в правый угол завершил отличную комбинацию бразильцев.

"Флуминенсе" впервые в своей истории стал обладателем Кубка Либертадорес. В пятый раз подряд этот трофей выиграла бразильская команда. Также в шестой раз "Бока Хуниорс" проиграла решающую битву за Кубок.

Обладателем трофея стал бывший центрбек "Шахтера" Марлон, защитник мадридского "Реала" Марсело, защитник "Интера" и "Ювентуса" Фелипе Мело, а на воротах "Флуминенсе" играл 43-летний вратарь Фабио.

В противоположной команде выступал экс-нападающий ряда европейских клубов Эдинсон Кавани и бывший голкипер сборной Аргентины Серхио Ромеро.

"Боха Хуниорс" (Буэнос-Арейс, Аргентина) – "Флуминенсе" (Рио-де-Жанейро, Бразилия) 1:2

Голы: Адвинкула 72 – Кано 36, Кеннеди 99

Удаления: Фабра 105+7 (прямая красная) – Кеннеди 101 (вторая желтая)