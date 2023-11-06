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Болельщик Бока Хуниорс покончил с собой после поражения команды в финале Кубка Либертадорес
Семья во всем обвиняет команду
Болельщик аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Марсело Алехандро Моралес покончил жизнь самоубийством после поражения аргентинской команды в финале Кубка Либертадорес с "Флуминенсе" (1:2), пишет Marca.
Напомним, в финальном матче Кубка Либертадорес — 2023 бразильский "Флуминенсе" обыграл аргентинский клуб со счётом 2:1.
Основное время матча завершилось вничью 1:1. В дополнительное время гол забил вышедший на замену нападающий Джон Кеннеди Батиста де Соуза, отличившийся на 99-й минуте.
Моралес смотрел встречу со своим отцом и братом, когда она закончилась, он ушел в свою комнату, расположенную на первом этаже дома, лег и выстрелил в висок из табельного оружия.
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