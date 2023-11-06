Болельщик Бока Хуниорс покончил с собой после поражения команды в финале Кубка Либертадорес

Болельщик аргентинского клуба "Бока Хуниорс" Марсело Алехандро Моралес покончил жизнь самоубийством после поражения аргентинской команды в финале Кубка Либертадорес с "Флуминенсе" (1:2), пишет Marca.

Напомним, в финальном матче Кубка Либертадорес — 2023 бразильский "Флуминенсе" обыграл аргентинский клуб со счётом 2:1.

Основное время матча завершилось вничью 1:1. В дополнительное время гол забил вышедший на замену нападающий Джон Кеннеди Батиста де Соуза, отличившийся на 99-й минуте.

Моралес смотрел встречу со своим отцом и братом, когда она закончилась, он ушел в свою комнату, расположенную на первом этаже дома, лег и выстрелил в висок из табельного оружия.