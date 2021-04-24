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Манчестер Сити подписал бразильца, на которого претендовал Шахтер

Англия
(1 голосов)

"Горожане" усиливаются еще до открытия трансферного окна

Манчестер Сити подписал бразильца, на которого претендовал Шахтер

Getty Images

Новина українською

"Манчестер Сити" объявил о переходе бразильца Кайки из "Флуминенсе". Ранее молодым талантом активно интересовался донецкий "Шахтер".

17-летний футболист продолжит играть за родной клуб до завершения футбольного сезона в Бразилии.

"Флуминенсе" получит за трансфер 10 миллионов евро без учета бонусов и 20% от суммы последующей перепродажи игрока. В Манчестере с ним подпишут контракт на 5 лет.

Кайки забил два гола и отдал одну результативную передачу в девяти матчах за "Флуминенсе" во всех турнирах.

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В статье: Манчестер Сити Флуминенсе Кайки
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Комментарии (3)
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Olegyurchak (Хмельницький )
24.04.2021 в 17:44
Шахтарю бразильський базар поламали.
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+2
0
download1 (huyersk)
24.04.2021 в 17:32
Да у Шахтаря кожен другий бразилець у шортлисті , куди не ткни. Коли вони вже вгомоняться
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+3
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
24.04.2021 в 17:32
Браво МС !!!!
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0
-3


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