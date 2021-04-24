Манчестер Сити подписал бразильца, на которого претендовал Шахтер

"Манчестер Сити" объявил о переходе бразильца Кайки из "Флуминенсе". Ранее молодым талантом активно интересовался донецкий "Шахтер".

17-летний футболист продолжит играть за родной клуб до завершения футбольного сезона в Бразилии.

"Флуминенсе" получит за трансфер 10 миллионов евро без учета бонусов и 20% от суммы последующей перепродажи игрока. В Манчестере с ним подпишут контракт на 5 лет.

Кайки забил два гола и отдал одну результативную передачу в девяти матчах за "Флуминенсе" во всех турнирах.