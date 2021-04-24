Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Манчестер Сити подписал бразильца, на которого претендовал Шахтер
"Горожане" усиливаются еще до открытия трансферного окна
Getty Images
"Манчестер Сити" объявил о переходе бразильца Кайки из "Флуминенсе". Ранее молодым талантом активно интересовался донецкий "Шахтер".
17-летний футболист продолжит играть за родной клуб до завершения футбольного сезона в Бразилии.
"Флуминенсе" получит за трансфер 10 миллионов евро без учета бонусов и 20% от суммы последующей перепродажи игрока. В Манчестере с ним подпишут контракт на 5 лет.
Кайки забил два гола и отдал одну результативную передачу в девяти матчах за "Флуминенсе" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- Барселона интересуется трансфером одного из лучших бомбардиров в истории Шахтера
- Решающий автогол голкипера. Арсенал - Эвертон 0:1. Видео гола и обзор матча
- Победа Руха, стадион для Вереса, переговоры между Шахтером и Де Дзерби. Главные новости за 23 апреля
- УЕФА идет в контратаку на Суперлигу и планирует увеличить финансирование до 6,5 млрд
- Happy Birthday to me! Девушка Валерия Бондаря отметила свое 20-летие сверхгорячими кадрами. ФОТО
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО