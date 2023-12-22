Манчестер Сити – Флуминенсе. Анонс и прогноз финала Клубного чемпионата мира

Клубный чемпионат мира. Финал.

22 декабря. 20:00. Джидда. "King Abdullah Sports City"

Главный судья: Шимон Марциняк (Польша)

Трансляция: Megogo Футбол 1

Декабрь – очень непростое время для ведущих английских клубов. Традиционно плотный календарь искрит баталиями на домашней арене, андердоги и середняки вставляют палки в колеса, также мешают травмы и спад физической формы. И на этом сером фоне УЕФА жаждет подсыпать еще парочку поединков сверху, чтобы взамен подарить чашку в трофейный шкаф, а самой срубить побольше золота. Жалобы Гвардиолы, Клоппа и остальных, естественно, не слышат.

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Новости "Манчестер Сити"

Команда Гвардиолы находится на 4-й строчке в турнирной таблице АПЛ, отставая от "Астон Виллы" и "Ливерпуля" на 4 очка, а от лидера "Арсенала" – на все 5. В своих последних 6 поединках в чемпионате "Сити" одержал всего одну победу, на выезде над скромным "Лутоном" (1:2). Забавно, что первыми пропустили именно "горожане", статусным гостям пришлось камбэчить.

Убийственные 4:4 с "Челси" Почеттино, любящим играть в открытый футбол. Показательные 1:1 с "Ливерпулем", когда Пеп не нашел способа усилить игру с лавки (ноль замен от испанца). Вновь рваный второй тайм против "Тоттенхэма" и, как итог, гостевые 3:3 для "Сити". Наконец, выездное поражение невероятной "Астон Вилле" Эмери (1:0) и неожиданная потеря очков с "Кристал Пэлас" (2:2). "Горожане" вели в счете в два мяча и умудрились растерять преимущество.

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В АПЛ сегодняшнему "Манчестер Сити" готовы давать бой, здесь все не так, как в группе ЛЧ (18 из 18 в скромном квартете). Тем более, когда команда Пепа сама выключается по ходу встреч. Сейчас в матчах с напористыми оппонентами у банды Гвардиолы не чувствуется запаса прочности. Может, все исправит Де Брюйне? Кевин уже вернулся к тренировкам с коллективом.

Новости "Флуминенсе"

В ночь с 4 на 5 ноября "Флуминенсе" впервые в своей истории стал обладателем Кубка Либертадорес, переиграв в финальной битве за трофей "Бока Хуниорс" (1:2). Для определения победителя командам потребовалось дополнительное время, по итогам экстратаймов триумфовал "Большой Флу".

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Вообще, в стане "трехцветных" подобралась интересная компания. Защитника Марлона все мы помним по "Шахтеру", также за команду из Рио "бегают" в защите два именитых бразильца – Фелипе Мело и Марсело. Плеймейкер "Флуминенсе" – некогда подававший надежды Гансо, именно он феерил в "Сантосе" на пару с Неймаром, если помните. Правда, в отличие от Нея, "Гусь" себя в Европе не зарекомендовал.

В начале декабря завершился розыгрыш Бразильской Серии А. Чемпионом стал "Палмейрас", а "Флуминенсе" занял седьмое место, на дистанцию ветеранам собраться труднее, чем на матчи на вылет.

Fim de preparação! Agora é a grande final!



Faz o LL aí, Tricolor! pic.twitter.com/ghILHR4umj — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 21, 2023

Цифры и факты

– В полуфинале "Манчестер Сити" разбил японскую "Ураву Ред Даймондс" (3:0);

– "Флуминенсе" разобрался с египетским "Аль-Ахли" (2:0);

– Действующий победитель КЧМ – мадридский "Реал". В финале прошлого сезона "меренги" выиграли у саудовского "Аль-Хиляля" (5:3);

– "Сити" и "Флуминенсе" ни разу не встречались в своей истории;

– Из 16 последних розыгрышей КЧМ в 15 выиграли обладатели Лиги чемпионов.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Все еще травмирован и даже не тренируется Эрлинг Холанд. Вряд ли рисковать будут и Кевином Де Брюйне. Залечивает повреждение подколенного сухожилия Жереми Доку.

"Манчестер Сити", 3-5-2: Эдерсон – Уокер, Аканджи, Аке – Фоден, Стоунз, Родри, Ковачич, Грилиш – Нунес, Силва

"Флуминенсе", 4-2-3-1: Фабио – Брито, Нино, Мело, Марсело – Андре, Мартинелли – Ариас, Гансо, Кено – Кано

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Манчестер Сити" и "Флуминенсе" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 3:1. "Манчестер Сити" впервые в своей истории имеет шанс выиграть межконтинентальный трофей. До этого Гвардиола трижды играл в финалах КЧМ и трижды в них побеждал. Да, "горожане" сейчас не рвут и мечут, но "Флуминенсе" по статусу ближе к "Црвене Звезде" и "Янг Бойз", а не к "Тоттенхэму" Постекоглу или сегодняшней "Астон Вилле". Бразильцы будут уповать на стандартные положения, контратаки, отскоки или же ошибки "Сити". В этом поединке англичане обязаны свести случайности к минимуму, все в их ногах.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.