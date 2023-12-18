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Один из лидеров Манчестер Сити вернулся к тренировкам

Англия
Обновлено

Кевин де Брюйне возвращается

Один из лидеров Манчестер Сити вернулся к тренировкам

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне заметили во время тренировки со своими одноклубниками, перед матчем в Саудовской Аравии.

Вскоре клуб опубликовал сообщение с подписью: "Рады тебя видеть". Футболиста сфотографировали с командой во время подготовки к матчу против "Урава Редс", который состоится 19 декабря в 20:00 по киевскому времени.

Пока не ожидается, что Кевин сыграет в Клубном чемпионате мира завтра, ведь еще не совсем восстановился после травмы.

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Манчестер Сити Кевин Де Брюйне
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Источник:
ManCity
Опубликовал: Екатерина Власова
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