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Один из лидеров Манчестер Сити вернулся к тренировкам
Кевин де Брюйне возвращается
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитника "Манчестер Сити" Кевина де Брюйне заметили во время тренировки со своими одноклубниками, перед матчем в Саудовской Аравии.
Вскоре клуб опубликовал сообщение с подписью: "Рады тебя видеть". Футболиста сфотографировали с командой во время подготовки к матчу против "Урава Редс", который состоится 19 декабря в 20:00 по киевскому времени.
Пока не ожидается, что Кевин сыграет в Клубном чемпионате мира завтра, ведь еще не совсем восстановился после травмы.
Good to see ya, ???? @KevinDeBruyne! ???? pic.twitter.com/sXhsjCC3Eu— Manchester City (@ManCity) December 18, 2023
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