  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Кевин Де Брюйне вспомнил свой первый разговор с Гвардиолой
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Кевин Де Брюйне вспомнил свой первый разговор с Гвардиолой

Англия

Полузащитник Манчестер Сити поделился воспоминаниями о первом разговоре с наставником горожан

Кевин Де Брюйне вспомнил свой первый разговор с Гвардиолой

Новина українською

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне поделился воспоминаниями о первом разговоре с наставником клуба Хосепом Гвардиолой, а также рассказал о взаимоотношениях с тренером.

"Думаю, впервые мы поговорили, когда я вернулся с Евро-2016, мы встретились, и он сказал: "Ты можешь стать очень, очень хорошим игроком, в пятерке лучших в мире", и я сказал: "Вау, хорошо". Это придало мне уверенности, чтобы продолжать.

У нас очень хорошие отношения, иногда он очень эмоционально относится к футболу, и я не думаю, что все замечают это в нем, но он любит игру, любит команду и клуб. Это было действительно хорошее путешествие", - приводит слова Де Брюйне официальный сайт английского клуба.

Напомним, Де Брюйне получил травму подколенного сухожилия в начале нынешнего сезона. Изначально сообщалось, что футболист может пропустить три-четыре месяца. Однако бельгиец попал в заявку "Манчестер Сити" на клубный чемпионат мира по футболу, который проходит с 12 по 22 декабря текущего года в Джидде (Саудовская Аравия).

По теме
yellow-arrow
Наставник Эвертона: У Миколенко было небольшое повреждение
yellow-arrow
Эванс о МЮ: Тен Хаг - фантастический тренер, у меня нет сомнений насчет него
yellow-arrow
Де Дзерби - о выходе в 1/8 финала Лиги Европы: Это исторический момент для Брайтона
Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Гвардиола
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
mancity
Опубликовал: Михаил Олексиенко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости