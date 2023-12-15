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Кевин Де Брюйне вспомнил свой первый разговор с Гвардиолой
Полузащитник Манчестер Сити поделился воспоминаниями о первом разговоре с наставником горожан
Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне поделился воспоминаниями о первом разговоре с наставником клуба Хосепом Гвардиолой, а также рассказал о взаимоотношениях с тренером.
"Думаю, впервые мы поговорили, когда я вернулся с Евро-2016, мы встретились, и он сказал: "Ты можешь стать очень, очень хорошим игроком, в пятерке лучших в мире", и я сказал: "Вау, хорошо". Это придало мне уверенности, чтобы продолжать.
У нас очень хорошие отношения, иногда он очень эмоционально относится к футболу, и я не думаю, что все замечают это в нем, но он любит игру, любит команду и клуб. Это было действительно хорошее путешествие", - приводит слова Де Брюйне официальный сайт английского клуба.
Напомним, Де Брюйне получил травму подколенного сухожилия в начале нынешнего сезона. Изначально сообщалось, что футболист может пропустить три-четыре месяца. Однако бельгиец попал в заявку "Манчестер Сити" на клубный чемпионат мира по футболу, который проходит с 12 по 22 декабря текущего года в Джидде (Саудовская Аравия).
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