Кевин Де Брюйне вспомнил свой первый разговор с Гвардиолой

Полузащитник "Манчестер Сити" Кевин Де Брюйне поделился воспоминаниями о первом разговоре с наставником клуба Хосепом Гвардиолой, а также рассказал о взаимоотношениях с тренером.

"Думаю, впервые мы поговорили, когда я вернулся с Евро-2016, мы встретились, и он сказал: "Ты можешь стать очень, очень хорошим игроком, в пятерке лучших в мире", и я сказал: "Вау, хорошо". Это придало мне уверенности, чтобы продолжать.

У нас очень хорошие отношения, иногда он очень эмоционально относится к футболу, и я не думаю, что все замечают это в нем, но он любит игру, любит команду и клуб. Это было действительно хорошее путешествие", - приводит слова Де Брюйне официальный сайт английского клуба.