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Марлон из-за войны исключает возможность возвращения в Шахтер

Премьер-лига

Вероятно, защитник продлит свое соглашение с Флуминенсе

Марлон из-за войны исключает возможность возвращения в Шахтер

shakhtar.com

Новина українською

28-летний бразильский центрбек "Шахтера" Марлон, который сейчас играет в аренде в "Флуминенсе", исключает возможность возвращения в Украину из-за проболжающейся полномасштабной войны.

Футболист хочет остаться на родине, да и в "Флуминенсе" им довольны и уже начали предварительные переговоры по продлению аренды.

Нынешнее соглашение Марлона с "трехцветными" рассчитано до 30 июня 2024 года, однако защитник не прочь продлить его как минимум до конца следующего года, чтобы провести в бразильской Серии А полноценный сезон.

Напомним, игроком "Флуминенсе" Марлон стал в июле нынешнего года, и уже успел выиграть с командой Кубок Либертадорес-2023.

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Источник:
netflu
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