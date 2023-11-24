Марлон из-за войны исключает возможность возвращения в Шахтер

28-летний бразильский центрбек " Шахтера " Марлон, который сейчас играет в аренде в "Флуминенсе", исключает возможность возвращения в Украину из-за проболжающейся полномасштабной войны.

Футболист хочет остаться на родине, да и в "Флуминенсе" им довольны и уже начали предварительные переговоры по продлению аренды.

Нынешнее соглашение Марлона с "трехцветными" рассчитано до 30 июня 2024 года, однако защитник не прочь продлить его как минимум до конца следующего года, чтобы провести в бразильской Серии А полноценный сезон.

Напомним, игроком "Флуминенсе" Марлон стал в июле нынешнего года, и уже успел выиграть с командой Кубок Либертадорес-2023.