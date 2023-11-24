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Марлон из-за войны исключает возможность возвращения в Шахтер
Вероятно, защитник продлит свое соглашение с Флуминенсе
shakhtar.com
28-летний бразильский центрбек "
Футболист хочет остаться на родине, да и в "Флуминенсе" им довольны и уже начали предварительные переговоры по продлению аренды.
Нынешнее соглашение Марлона с "трехцветными" рассчитано до 30 июня 2024 года, однако защитник не прочь продлить его как минимум до конца следующего года, чтобы провести в бразильской Серии А полноценный сезон.
Напомним, игроком "Флуминенсе" Марлон стал в июле нынешнего года, и уже успел выиграть с командой Кубок Либертадорес-2023.
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