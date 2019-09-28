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Барселона - Хетафе онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 15 февраля 2020, 17:00 - Камп Ноу
Рейтинг матча:
Барселона
Барселона
2 - 0
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47'
Хетафе
Хетафе
Ход матча
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
64%
Ничья
18%
Хетафе
18%
П1: 1.42 Х: 4.74 П2: 8.3 ТБ 2.5: 21 ТМ 2.5: 1.016
Личные встречи
Барселона
13
Побед
18
Игр
1
Побед
Хетафе
Чемпионат Испании 2019/2020
28.09.2019 - 17:00 Хетафе 0 - 2 Завершен Барселона
Чемпионат Испании 2018
12.05.2019 - 21:00 Барселона 0 - 0 Завершен Хетафе
Чемпионат Испании 2018
12.05.2019 - 19:15 Барселона 2 - 0 Завершен Хетафе
Чемпионат Испании 2018
06.01.2019 - 21:45 Хетафе 1 - 2 Завершен Барселона
Последние матчи - Барселона
Чемпионат Испании 2019/2020
09.02.2020 - 22:15 Бетис 2 - 3 Завершен Барселона В
Чемпионат Испании 2019/2020
02.02.2020 - 21:45 Барселона 2 - 1 Завершен Леванте В
Чемпионат Испании 2019/2020
25.01.2020 - 18:00 "Валенсия" 2 - 0 Завершен Барселона П
Чемпионат Испании 2019/2020
19.01.2020 - 21:45 Барселона 1 - 0 Завершен Гранада В
Суперкубок Испании 2019/2020
09.01.2020 - 21:00 Барселона 2 - 3 Завершен Атлетико П
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Последние матчи - Хетафе
Чемпионат Испании 2019/2020
08.02.2020 - 17:15 Хетафе 3 - 0 Завершен "Валенсия" В
Чемпионат Испании 2019/2020
02.02.2020 - 17:45 Атлетик 0 - 2 Завершен Хетафе В
Чемпионат Испании 2019/2020
26.01.2020 - 18:00 Хетафе 1 - 0 Завершен Бетис В
Чемпионат Испании 2019/2020
17.01.2020 - 22:00 "Леганес" 0 - 3 Завершен Хетафе В
Чемпионат Испании 2019/2020
04.01.2020 - 17:00 Хетафе 0 - 0 Завершен Реал Н
Показать больше
Кто победит?
11 Пользователей сделало свой выбор
Барселона
64%
Ничья
18%
Хетафе
18%
П1: 1.42 Х: 4.74 П2: 8.3 ТБ 2.5: 21 ТМ 2.5: 1.016
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Марк-Андре тер Штеген
    Вратарь
  • 31
    Анссумане Фати
  • 10
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 17
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 21
    Де Йонг Ф.
  • 5
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 8
    Артур
    Вратарь
  • 20
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 3
    Херард Пике
    Защитник
  • 23
    Самуэль Умтити
    Защитник
  • 18
    Хорди Альба
    Защитник
  • 13
    Давид Сориа
  • 7
    Мата Хайме
  • 19
    Молина С.
  • 15
    Марк Кукурелла
  • 20
    Максимович Неманья
  • 18
    Мауро Арамбарри
    Полузащитник
  • 5
    Огенекаро Этебо
  • 17
    Матиас Оливера
    Защитник
  • 16
    Эчеита Хавьер
  • 2
    Джене Даконам
  • 12
    Ньом Аллан
Запасные игроки
  • 4
    Иван Ракитич
    Полузащитник
  • 2
    Нелсон Семеду
    Защитник
  • 33
    Araujo Роналд
  • 24
    Хуниор Фирпо
  • 13
    Нето
    Вратарь
  • 22
    Артуро Видаль
  • 24
    Дэвид Тимор
  • 4
    Эрик Кабако
    Защитник
  • 1
    Леандро Чичизола
  • 25
    Кенеди
Тренеры
Трансляция
45+5'
Свисток
Перерыв.
45+4'
Опасный момент
Месси пробил в упор! Сориа среагировал и потащил удар Лео! Блестящий сэйв!
45'
Инфо
4 мин. добавлено.
43'
Опасный момент
Месси нанес удар со штрафного. Мяч летит мимо "девятки".
39'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Фирпо нашел Роберто своим прострелом! Серхи пробил мимо Сории! 2:0!
37'
"Барселона" продолжает комбинировать около штрафной "Хетафе". Гостии отошли к своим воротам.
35'
Инфо
Статистика ударов в створ - 3:2 в пользу "Барселоны".
33'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Месси отдал шикарную передачу на Гризманна. Антуан переиграл кипера хозяев! 1:0!
31'
Молина выходил на ударную позицию, но Пике умело сыграл в отборе. Мяч перехвачен.
28'
Немного успокоился темп игры. "Барселона" владеет мячом.
26'
Опасный момент
Тер Штеген отыгран! Мата перевел на Кукурелью! Удар в дальний угол! Мимо штанги летит сфера!
25'
Гол отменен. Ньом сфолил в атаке. 0:0.
24'
Арбитр остановил встречу и пошел смотреть повтор эпизода с голом.
23'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Молина пробил головой после подачи партнера с углового. Тер Штеген отбил перед собой! Удар Ньома! Мяч в сетке! 0:1!
22'
Замена
Замена у "Барселоны". Фирпо сменил Альбу.
19'
Альба получил мышечную травму. Пауза в игре.
18'
Желтая карточка
Бардолас получил желтую карточку за разговоры на бровке.
17'
Альба отдал в обострениие на Фати. Даконам перехватил пас соперника.
15'
Опасный момент
Месси вырвался на рандеву с кипером "Хетафе"! Опасно! Лео пытался перебросить Сорию, но все закончилось крахом.
13'
Инфо
Владение мячом - 77%/23% в пользу "Барселоны".
10'
Хавы "Хетафе" умело закрывают Месси. Хозяева ничего не могут сделать без Лео.
8'
"Барселона" завладела мячом, но продвижения к воротам гостей нет никакого. Защитники и вратарь "Хетафе" скучают.
6'
Месси пошел в обыгрыш против двоих игроков гостей в центре поля и заработал штрафной для своей команды.
4'
"Хетафе" владеет мячом. Моментов не наблюдается.
2'
Офсайд
Мата оказался в положении вне игры после обостряющего паса партнера.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Гильермо Куадра Фернандес.
"Барселона", стартовый состав: тер Штеген - Роберто, Пике, Умтити, Альба - Артур, Бускетс, де Йонг - Месси, Гризманн, Фати. Запасные: Нето, Араухо, Манай, Видаль, Семеду, Фирпо, Ракитич.
"Хетафе", стартовый состав: Сория - Ньом,Эчейта, Даконам, Оливера - Этебо, Арамбарри, Максимович, Кукурелья - Молина, Мата. Запасные: Чичисола, Кабако, Анхель, Ндиайе, Дейверсон, Тимор, Кенеди.
Добрый день, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую трансляцию матча 24-го тура Примеры: "Барселона" - "Хетафе". Начало поединка - 17:00.
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Анонс матча Барселона - Хетафе 15.02.2020, Чемпионат Испании

Противостояние между командой Барселона (Барселона) и командой Хетафе (Хетафе) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч начнется на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 15.02.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между Барселона (Барселона) и командой Хетафе (Хетафе):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды Барселона, тогда как команда Хетафе осталась с поражением. Столкновение Хетафе и Барселона в предыдущем футбольном матче 28.09.2019 закончилось со счетом: 0:2 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Барселона - Хетафе можно посмотреть 15.02.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча Барселона - Хетафе, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Барселона (Барселона)
Год основания Барселона (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Предыдущий матч команды Барселона был сыгран против Бетис - 09.02.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Барселона.

Команда гостей

Название: Хетафе (Хетафе)
Год основания Хетафе (Хетафе): 1983
Страна: Испания
Тренер: Хосе Бордалас

Прошедший поединок команды Хетафе был сыгран против "Валенсия" - 08.02.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Хетафе.

Следите за результатами матча Барселона - Хетафе онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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