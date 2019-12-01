  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. ФК Александрия - Десна Смотреть онлайн
В тренде

ФК Александрия - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 14 июня 2020, 19:30 . Трансляция: Футбол 1
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
0 - 0
Обновить
3'
Десна
Чернигов
Ход матча
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
28%
Ничья
21%
Десна
51%
Личные встречи
ФК Александрия
2
Побед
8
Игр
5
Побед
Десна
Премьер-лига 2021
01.12.2019 - 14:00 Десна 2 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2019/2020
24.08.2019 - 17:00 ФК Александрия 0 - 3 Завершен Десна
Премьер-лига 2018
04.11.2018 - 14:00 ФК Александрия 1 - 1 Завершен Десна
Премьер-лига 2018/2019
05.08.2018 - 19:30 Десна 0 - 2 Завершен ФК Александрия
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021
07.06.2020 - 17:00 Динамо 5 - 1 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 17:00 ФК Александрия 1 - 0 Завершен Заря В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
26.05.2020 - 17:00 ФК Александрия 5 - 0 Завершен Черкащина В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
22.05.2020 - 14:00 ФК Александрия 4 - 2 Завершен Ворскла В
Премьер-лига 2021
14.03.2020 - 17:00 ФК Александрия 4 - 2 Завершен Колос В
Показать больше
Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021
06.06.2020 - 17:00 Шахтер 3 - 2 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021
30.05.2020 - 14:00 Колос 0 - 2 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021
15.03.2020 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершен Десна Н
Кубок Украины 2021
12.03.2020 - 19:00 Десна 0 - 1 Завершен Ворскла П
Премьер-лига 2021
07.03.2020 - 14:00 Десна 1 - 0 Завершен Заря В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
39 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
28%
Ничья
21%
Десна
51%
Составы команд
Стартовый состав
  • 4
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 18
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 11
    Денис Мирошниченко
    Защитник
  • 17
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 27
    Дмитрий Гречишкин
    Полузащитник
  • 13
    Глеб Бухал
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 23
    Дмитрий Шастал
    Нападающий
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 94
    Максим Задерака
    Полузащитник
  • 8
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 22
    Василий Грицук
    Полузащитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 26
    Антон Шендрик
    Защитник
Тренеры
Трансляция
2'
Ситало отмахнулся от Имерекова в верховой борьбе в центре поля.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Литовка, Тамм, Ермаков, Арвеладзе, Хлебас, Тотовицкий, Мостовой, Старенький, Кузик.
Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Имереков, Западня — Огиря — Фаворов, Калитвинцев, Картушов — Будковский, Филиппов.
Запасные: Билык, Стецьков, Довгий, Безбородько, Грицук, Шастал, Шендрик, Мишенко, Задерака.
Александрия: Панькив — Гордиенко, Бабогло, Бухал, Мирошниченко — Ковалец, Гречишкин, Вантух — Лучкевич, Ситало, Третьяков.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Анатолий Арановский (Киев, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка двадцать шестого тура Украинской Премьер-лиги. На поле КСК "Ника" (Александрия, Украина) сыграют Александрия и черниговская Десна.
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Последние матчи
Завершен 17:00 - Сегодня Колос Колос 0 Шахтер Шахтер 1 Завершен 16:30 - Сегодня Майнц Майнц 0 Аугсбург Аугсбург 1 Завершен 15:00 - Сегодня Атлетик Атлетик 1 Атлетико Атлетико 1 Завершен 23:00 - Вчера Мальорка Мальорка 0 Барселона Барселона 4 Завершен 22:00 - Вчера Наполи Наполи 1 Интер Интер 1

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости
В тренде

загрузка...

Анонс матча ФК Александрия - Десна 14.06.2020, Премьер-лига

Противостояние между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках турнира по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 14.06.2020
Время начала матча: 19:30

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Александрия (Александрия) и командой Десна (Чернигов):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Десна, тогда как команда ФК Александрия осталась с поражением. Столкновение Десна и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 01.12.2019 закончилось с такими результатами: 2:0 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Десна можно посмотреть 14.06.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший матч команды ФК Александрия был сыгран против Динамо - 07.06.2020, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против Шахтер - 06.06.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Шахтер.

Следите за результатами матча ФК Александрия - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Премьер-лига и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.