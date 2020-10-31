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ФК Александрия - Десна онлайн трансляция матча

Премьер-лига - 31 октября 2020, 17:00 . Трансляция: Футбол 2
Рейтинг матча:
ФК Александрия
Александрия
0 - 1
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перерыв
Десна
Чернигов
Ход матча
25' Андрей Мостовой 28' Андрей Гитченко
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
30%
Ничья
11%
Десна
59%
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Александрия
3
Побед
10
Игр
6
Побед
Десна
Премьер-лига 2019/2020
16.07.2020 - 19:00 Десна 1 - 3 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2021
14.06.2020 - 19:30 ФК Александрия 1 - 5 Завершен Десна
Премьер-лига 2021
01.12.2019 - 14:00 Десна 2 - 0 Завершен ФК Александрия
Премьер-лига 2019/2020
24.08.2019 - 17:00 ФК Александрия 0 - 3 Завершен Десна
Последние матчи - ФК Александрия
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 17:00 Динамо 1 - 0 Завершен ФК Александрия П
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 17:00 ФК Александрия 4 - 3 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 14:00 Олимпик 3 - 2 Завершен ФК Александрия П
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 18:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен Ингулец В
Премьер-лига 2021
26.09.2020 - 19:30 ФК Александрия 4 - 1 Завершен СК Днепр-1 В
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Последние матчи - Десна
Премьер-лига 2021
24.10.2020 - 17:00 Олимпик 0 - 2 Завершен Десна В
Премьер-лига 2021
18.10.2020 - 19:30 СК Днепр-1 2 - 0 Завершен Десна П
Премьер-лига 2021
04.10.2020 - 17:00 Десна 2 - 2 Завершен Шахтер Н
Кубок Украины 2021
30.09.2020 - 17:00 Десна 2 - 1 Завершен Рух В
Премьер-лига 2021
27.09.2020 - 19:30 Десна 3 - 1 Завершен Рух В
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Новости команд
Кто победит?
27 Пользователей сделало свой выбор
ФК Александрия
30%
Ничья
11%
Десна
59%
Главные события
28'
Андрей Гитченко
25'
Андрей Мостовой
Составы команд
Стартовый состав
  • 79
    Юрий Панькив
    Вратарь
  • 90
    Дубра К.
  • 55
    Валерий Бондаренко
    Защитник
  • 27
    Дмитрий Гречишкин
    Полузащитник
  • 20
    Павел Пашаев
    Защитник
  • 18
    Артём Ситало
    Нападающий
  • 17
    Валерий Лучкевич
    Защитник
  • 6
    Кирилл Ковалец
    Полузащитник
  • 4
    Владислав Бабогло
    Защитник
  • 44
    Евгений Паст
    Вратарь
  • 32
    Максим Имереков
    Защитник
  • 26
    Ефим Конопля
  • 22
    Андрей Мостовой
    Защитник
    25
  • 17
    Андрей Гитченко
    Защитник
    28
  • 11
    Владислав Калитвинцев
    Полузащитник
  • 9
    Леван Арвеладзе
    Полузащитник
  • 7
    Владислав Огиря
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 23
    Дмитрий Шастал
    Нападающий
  • 22
    Василий Грицук
    Полузащитник
  • 10
    Максим Третьяков
    Полузащитник
  • 9
    Bezborodko Денис
  • 8
    Алексей Довгий
    Полузащитник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Защитник
  • 31
    Олег Билык
    Вратарь
  • 44
    Евгений Банада
    Полузащитник
  • 12
    Егор Картушов
    Полузащитник
  • 8
    Андрей Домбровский
    Полузащитник
  • 5
    Виталий Ермаков
    Защитник
  • 4
    Йоонас Тамм
    Защитник
  • 72
    Игорь Литовка
    Вратарь
  • 13
    Хлебас Дмитрий
Тренеры
Трансляция
Свисток
Перерыв. 0:1 в нашем матче по итогам первой половины.
45+3'
Недалеко от штрафной на левом фланге защиты сбил Гитченко Ситало.
45+2'
Так и перелетел мяч над воротами после подачи Конопли с правого фланга.
45'
Арбитр позволил командам провести на поле еще, как минимум, 3 мин.
44'
Разбит нос у Имерекова.
43'
Желтая карточка
Имереков головой выбил мяч на правом фланге обороны, после чего Мишенко попал ему в лицо ногой.
41'
Опасный момент
Тотовицкий замыкал подачу с левого фланга ударом головой, но чуток не попал в дальний угол!
39'
Гоооол!!!
ГОЛ! Панькив чуть не достал удар Тотовицкого с пенальти в левый нижний угол, но таки не достал!
37'
Опасный момент
ПЕНАЛЬТИ! Вантух выбил мяч из-под ног Конопли в своей штрафной, после чего Ефим упал. Арбитр поспешил с решением?!
34'
Опасный момент
Жесточайшее столкновение между Панькивым и Шевцовым в левом фланге штрафной хозяев!
32'
Желтая карточка
Огиря высоко поднятой ногой сыграл против Мишнева в центре поля.
30'
Повезло, или так и задумывали? Защитники хозяев выбили прострел Мудрика с левого фланга точно в форварда Шевцова, который не успел увернуться, чем не заработал угловой для своей команды.
28'
Желтая карточка
Гитченко со спины вкатился в ноги Ситало, который укрывал мяч корпусом на правом фланге.
25'
Желтая карточка
Лучкевича принял на бедро Мостовой на левом фланге обороны.
23'
Александрия пытается сыграть на позиционной атаке.
21'
Калитвинцев поднимал мяч над газоном передачей верхом от центра поля. Неточно.
19'
Калитвинцев ударом из-за пределов штрафной низом направил в руки Панькиву.
17'
Мишенко сбил с ног Калитвинцева в левом фланге обороны.
15'
На центральной линии Мудрик сбил с ног Ковальца.
13'
На прохладном воздухе вот такие вот удары мяча в лицо, как в ситуации выноса от Пашаева в Мудрика, достаточно болезненны.
11'
На отбой сыграл Гитченко при перехвате заброса в штрафную из глубины поля.
9'
Вантух неудачно исполнил подачу с левого фланга.
7'
Арвеладзе неудачно подставился под удар от Тотовицкого со штрафного.
6'
Бабогло подкатом остановил смещение с левого фланга от Мудрика в зону перед штрафной.
4'
Уголовой
Ситало влетел в Гитченко в чужой штрафной, старясь успеть к подаче углового с правого фланга.
2'
Опасный момент
ШТАНГА! Тотовицкий в касание замыкал прострел с правого фланга штрафной от Арвеладзе, про попал в дальний каркас!
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Литовка, Тамм, Ермаков, Домбровский, Картушов, Хлебас, Гуцуляк, Будковский, Дегтярев.
Десна: Паст — Конопля, Гитченко, Имереков, Мостовой — Огиря, Арвеладзе — Калитвинцев, Тотовицкий, Мудрик — Шевцов.
Запасные: Билык, Мельник, Стецьков, Довгий, Безбородько, Грицук, Шастал, Банада.
Александрия: Панькив — Бабогло, Бондаренко, Дубра — Пашаев, Гречишкин, Ковалец, Вантух — Лучкевич, Ситало, Мишенко.
Стали известны стартовые составы:
Ярослав Козык (Мукачево, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 8-го тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона КСК "Ника" (Александрия, Украина) сыграют Александрия и черниговская Десна.
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Комментарии(6)
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Djibouti (Djibouti)
31.10.2020 в 17:51
Как так судить ?
Ответить
0
0
Djibouti (Djibouti)
31.10.2020 в 17:51
Мукачевский петух
Ответить
0
0
Djibouti (Djibouti)
31.10.2020 в 17:51
Рыжему желтую
Ответить
0
0
Djibouti (Djibouti)
31.10.2020 в 17:51
Какой пенальти ?
Ответить
0
0
Djibouti (Djibouti)
31.10.2020 в 17:51
Судья ? Ау
Ответить
0
0
avatar
Кююмалайнен (Київ)
31.10.2020 в 17:33
Паст против Панькива, Гречишкин против Конопли, Мудрик против Дубры...
Ответить
0
0


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Анонс матча ФК Александрия - Десна 31.10.2020, Премьер-лига

Поединок между командой ФК Александрия (Александрия) и командой Десна (Чернигов) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Премьер-лига 2021.

Дата проведения матча: 31.10.2020
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между ФК Александрия (Александрия) и командой Десна (Чернигов):

Прошедший поединок между командами закончился победой в пользу команды ФК Александрия, тогда как команда Десна осталась с поражением. Столкновение Десна и ФК Александрия в предыдущем футбольном матче 16.07.2020 закончилось с таким счетом: 1:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Александрия - Десна можно посмотреть 31.10.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Премьер-лига. Текстовую трансляцию матча ФК Александрия - Десна, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Александрия (Александрия)
Год основания ФК Александрия (Александрия): 1991
Страна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Предыдущий поединок команды ФК Александрия был сыгран против Динамо - 24.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Динамо.

Команда гостей

Название: Десна (Чернигов)
Год основания Десна (Чернигов): 1960
Страна: Украина
Тренер: Александр Рябоконь

Предыдущий поединок команды Десна был сыгран против Олимпик - 24.10.2020, в рамках турнира Премьер-лига 2021 и закончился победой команды Десна.

Следите за результатами матча ФК Александрия - Десна онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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