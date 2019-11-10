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Манчестер Сити - Ливерпуль онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 02 июля 2020, 22:15
Рейтинг матча:
Манчестер Сити
Манчестер
0 - 0
Обновить
13'
Ливерпуль
Ливерпуль
Ход матча
Кто победит?
60 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
27%
Ничья
18%
Ливерпуль
55%
Личные встречи
Манчестер Сити
5
Побед
21
Игр
10
Побед
Ливерпуль
Чемпионат Англии 2019/2020
10.11.2019 - 18:15 Ливерпуль 3 - 1 Завершен Манчестер Сити
Суперкубок Англии 2019/2020
04.08.2019 - 17:00 Ливерпуль 1 - 1 Завершен Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2018
03.01.2019 - 22:00 Манчестер Сити 2 - 1 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2018
07.10.2018 - 18:30 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Манчестер Сити
Кубок Англии 2021
28.06.2020 - 20:30 Ньюкасл 0 - 2 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2019/2020
25.06.2020 - 22:15 Челси 2 - 1 Завершен Манчестер Сити П
Чемпионат Англии 2021
22.06.2020 - 22:00 Манчестер Сити 5 - 0 Завершен "Бернли" В
Чемпионат Англии 2021
17.06.2020 - 22:15 Манчестер Сити 3 - 0 Завершен Арсенал В
Чемпионат Англии 2019/2020
08.03.2020 - 18:30 Манчестер Юнайтед 0 - 0 Завершен Манчестер Сити Н
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Последние матчи - Ливерпуль
Чемпионат Англии 2021
24.06.2020 - 22:15 Ливерпуль 4 - 0 Завершен Кристал Пэлас В
Чемпионат Англии 2021
21.06.2020 - 21:00 Эвертон 0 - 0 Завершен Ливерпуль Н
Лига Чемпионов 2019/2020
11.03.2020 - 22:00 Ливерпуль 2 - 3 Завершен Атлетико П
Чемпионат Англии 2019/2020
07.03.2020 - 14:30 Ливерпуль 0 - 0 Завершен Борнмут Н
Чемпионат Англии 2019/2020
07.03.2020 - 14:15 Ливерпуль 2 - 1 Завершен Борнмут В
Показать больше
Новости команд
Кто победит?
60 Пользователей сделало свой выбор
Манчестер Сити
27%
Ничья
18%
Ливерпуль
55%
Составы команд
Стартовый состав
  • 9
    Габриэл Жезус
    Нападающий
  • 31
    Эдерсон Мораес
    Вратарь
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 50
    Гарсия
  • 8
    Илкай Гюндоган
    Полузащитник
  • 17
    Кевин Де Брюйне
    Полузащитник
  • 14
    Эмерик Лапорт
    Защитник
  • 22
    Бенжамен Менди
    Защитник
  • 16
    Родриго Эрнандез
  • 7
    Рахим Стерлинг
    Полузащитник
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 66
    Трент Александер-Арнольд
    Полузащитник
  • 14
    Джордан Хендерсон
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 5
    Жоржиньо Вейналдум
    Нападающий
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
Запасные игроки
  • 1
    Клаудио Браво
    Вратарь
  • 69
    Томас Доиле
  • 11
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 27
    Канселу Жоау
  • 26
    Рияд Марез
    Полузащитник
  • 30
    Николас Отаменди
    Защитник
  • 21
    Бернарду Силва
    Полузащитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 48
    Кертис Джонс
  • 8
    Наби Кейта
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
  • 15
    Алекс Окслейд-Чемберлен
    Полузащитник
  • 27
    Дивок Ориги
    Нападающий
  • 76
    Джордан Уильямс
    Защитник
  • 67
    Харви Эллиот
Тренеры
Трансляция
10'
Де Брюйне попытался пробить с правого фланга штрафной после отскока мяча к нему, но защитники успели заблокировать.
8'
В сложнейших условиях принимал мяч у чужой штрафной Мане после диагонали от Фабиньо, поэтому на продление атаки в сторону Фирмино можно было не рассчитывать.
6'
Мане пострадал в борьбе против Фодена при проходе по левому флангу атаки во второй фронт наступления.
4'
Опасный момент
Эдерсон в красивом прыжке потащил удар Салаха из полукруга у штрафной! Добивал с острого угла на правом фланге Фирмино, но это уже было не так сложно для голкипера.
3'
Офсайд
И мог бы первый гол залететь от Сити! Но Жезус был в офсайде в момент заброса к штрафной из центра поля, хотя и переиграл Алиссона.
2'
С левого фланга подавал Фирмино, но Салах в центре штрафной не дотянулся до мяча.
1'
Уже пришлось Ван Дейку блокировать продвижение Жезуса по правому флангу.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Адриан, Уильямс, Милнер, Кейта, Окслейд-Чемберлен, Джонс, Эллиотт, Минамино, Ориги.
Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Хендерсон, Фабиньо, Вейналдум — Салах, Фирмино, Мане.
Запасные: Браво, Стоунз, Зинченко, Канселу, Отаменди, Б. Силва, Д. Силва, Дойл, Марез.
Манчестер Сити: Эдерсон — Уокер, Гарсия, Ляпорт, Менди — Родри, Гюндоган — Фоден, Де Брюйне, Стерлинг — Габриэль Жезус.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Энтони Тейлор (Уайтеншо, Великобритания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка тридцать второго тура Украинской Премьер-лиги. На поле стадиона "Этихад Стэдиум" (Манчестер, Великобритания) сыграют Манчестер Сити и Ливерпуль.
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Анонс матча Манчестер Сити - Ливерпуль 02.07.2020, Чемпионат Англии

Матч между командой Манчестер Сити (Манчестер) и командой Ливерпуль (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Англии 2021.

Дата проведения матча: 02.07.2020
Время начала матча: 22:15

История предыдущих матчей

История противостояний между Манчестер Сити (Манчестер) и командой Ливерпуль (Ливерпуль):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу Ливерпуль, тогда как команда Манчестер Сити осталась с поражением. Столкновение Ливерпуль и Манчестер Сити в предыдущем футбольном матче 10.11.2019 закончилось с такими результатами: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Манчестер Сити - Ливерпуль можно посмотреть 02.07.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча Манчестер Сити - Ливерпуль, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Манчестер Сити (Манчестер)
Год основания Манчестер Сити (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Прошедший поединок команды Манчестер Сити был сыгран против Ньюкасл - 28.06.2020, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021 и закончился победой команды Манчестер Сити.

Команда гостей

Название: Ливерпуль (Ливерпуль)
Год основания Ливерпуль (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший матч команды Ливерпуль был сыгран против Кристал Пэлас - 24.06.2020, в рамках чемпионата Чемпионат Англии 2021 и закончился победой команды Ливерпуль.

Следите за результатами матча Манчестер Сити - Ливерпуль онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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