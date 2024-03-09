  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ливерпуль - Манчестер Сити Смотреть онлайн
В тренде

Ливерпуль - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Чемпионат Англии - 10 марта 2024, 17:45 - Энфилд . Трансляция: Setanta Sports
Главный судья: Оливер, Майкл
Рейтинг матча:
Ливерпуль
Ливерпуль
0 - 1
Обновить
перерыв
Манчестер Сити
Манчестер
Смотреть трансляцию
Ход матча
23' Джон Стоунз
Кто победит?
38 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
37%
Ничья
34%
Манчестер Сити
29%
Интересные факты
  • Наиболее популярный результат в играх между Ливерпуль иМанчестер Сити, когда Ливерпуль играет дома, 1- 0. 5 игры закончились с этим результатом
  • За последние 27 встреч когда команда Ливерпуль играла дома, команда Ливерпуль выиграла 18 раз, 7 сыграла в ничью и 2 победы команды Манчестер Сити. Разница голов 55-28 в пользу команды Ливерпуль.
  • Во время последних 63 встреч, команда Ливерпуль выиграла 28 раз, 22 раз сыграла вничью, в то время как команда Манчестер Сити выиграла 13 раз. Разница забитых и пропущенных голов 102-85 в пользу команды Ливерпуль
  • Игры прошлого года: 1-0 (Ливерпуль дома) и 4-1 (Манчестер Сити дома).
  • Ливерпуль выиграл последние 4 матчи в Премьер-лига.
  • В Премьер-лига, Ливерпуль одержала 4 домашних побед подряд.
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 38% голов между минутами 76-90? Это лучший процент в лиге.
  • Вы знали, что Ливерпуль забил 3% голов между минутами 0-15? Это худший процент в лиге.
  • Вы знали, что Манчестер Сити забил 24% голов между минутами 76-90?
  • Ливерпуль имеет выигрышную серию из 7 матчей.
  • Ливерпуль выиграл 7 домашних матчей подряд.
  • Ливерпуль не проигрывает в последних 29 домашних матчах.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 5 матчей.
  • Манчестер Сити не проигрывает в последних 20 играх.
  • Манчестер Сити имеет выигрышную серию из 9 матчей на выезде
  • Ливерпуль получил 5 красных карточек вв этом сезоне. Это наибольшее количество в Премьер-лига
  • Ливерпуль не забивает в 1 из их 13 домашних матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Манчестер Сити не забивает в 2 из их 13 выездных матчах в Премьер-лига в этом сезоне
  • Домашняя статистика Ливерпуль в сезоне 11-2-0
  • Mohamed Salah лучший бомбардир Ливерпуль с 15 голами. Erling Haaland забил 18 раз за Манчестер Сити
  • Darwin Nunez получил больше всего желтых карточек (8) в Ливерпуль. Rodri получил 7 в Манчестер Сити.
  • Год назад, Ливерпуль была на 7 месте в таблице с 43 очками. Сейчас они на 1 месте с 63 очками.
  • Ливерпуль не пропускает в 3 матчах подряд.
  • Ливерпуль забивал хотя бы раз в последних 18 матчах.
  • Манчестер Сити забивал хотя бы раз в последних 20 матчах.
  • Ливерпуль выигрывает первый тайм в 42% матчей, Манчестер Сити выигрывает в 52% матчей.
  • Ливерпуль выигрывает первую половину матча в 42% случаев, Манчестер Сити выигрывает в 52%.
  • Последняя встреча завершилась в ничью. (1-1)
  • Когда Ливерпуль лидирует 1-0 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Когда Ливерпуль проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Ливерпуль% своих матчей.
  • Когда Манчестер Сити проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Манчестер Сити% своих матчей.
  • Недавнее выступление команды Манчестер Сити в "Премьер-лига" лучше, чем у команды Ливерпуль.
  • Ливерпуль's performance of the last 5 matches is better than Манчестер Сити's.
  • Из последних 5 встреч команда Ливерпуль выиграла 2, команда Манчестер Сити выиграла 2, 1 ничьи.
  • Ливерпуль забивает 1.6 гола за матч против команды Манчестер Сити, а Манчестер Сити забивает 1.8 гола против команды Ливерпуль (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Ливерпуль и Манчестер Сити - 3.4.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Ливерпуль и Манчестер Сити - 1.2.
  • Ливерпуль забивает 2.93 гола, играя дома, а Манчестер Сити забивает 2.26 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Манчестер Сити выиграл последние 3 матчи в Премьер-лига.
  • Mohamed Salah отдал больше всего передач в Ливерпуль с 9 передачами. Julian Alvarez лучший распасовщик Манчестер Сити (8 передач)
Прогноз на матч
Личные встречи
Ливерпуль
13
Побед
32
Игр
9
Побед
Манчестер Сити
Чемпионат Англии 2023/2024
25.11.2023 - 14:30 Манчестер Сити 1 - 1 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2022/2023
01.04.2023 - 14:30 Манчестер Сити 4 - 1 Завершен Ливерпуль
Кубок английской лиги 2022/2023
22.12.2022 - 22:00 Манчестер Сити 3 - 2 Завершен Ливерпуль
Чемпионат Англии 2022/2023
16.10.2022 - 18:30 Ливерпуль 1 - 0 Завершен Манчестер Сити
Последние матчи - Ливерпуль
Лига Европы 2023/2024
07.03.2024 - 19:45 Спарта 1 - 5 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2023/2024
02.03.2024 - 17:00 Ноттингем Форест 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Кубок Англии 2023/2024
28.02.2024 - 22:00 Ливерпуль 3 - 0 Завершен Саутгемптон В
Кубок английской лиги 2023/2024
25.02.2024 - 17:00 Челси 0 - 1 Завершен Ливерпуль В
Чемпионат Англии 2023/2024
21.02.2024 - 21:30 Ливерпуль 4 - 1 Завершен Лутон Таун В
Показать больше
Последние матчи - Манчестер Сити
Лига Чемпионов 2023/2024
06.03.2024 - 22:00 Манчестер Сити 3 - 1 Завершен Копенгаген В
Чемпионат Англии 2023/2024
03.03.2024 - 17:30 Манчестер Сити 3 - 1 Завершен Манчестер Юнайтед В
Кубок Англии 2023/2024
27.02.2024 - 22:00 Лутон Таун 2 - 6 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2023/2024
24.02.2024 - 19:30 Борнмут 0 - 1 Завершен Манчестер Сити В
Чемпионат Англии 2023/2024
20.02.2024 - 21:30 Манчестер Сити 1 - 0 Завершен Брентфорд В
Показать больше
Новости команд
Главные события
23'
Джон Стоунз ГООЛ!
Кто победит?
38 Пользователей сделало свой выбор
Ливерпуль
37%
Ничья
34%
Манчестер Сити
29%
Составы команд
62
Келлехер, Каоимхин
2
Джозеф Гомес
4
Вирджил ван Дейк
78
Quansah, Jarell
84
Bradley, Conor
10
Макаллистер, Алексис
3
Ватару Эндо
8
Доминик Собослаи
7
Луис Густаво Диас
9
Нунез, Дарвин
19
Эллиотт, Харви
31
Эдерсон
2
Кайл Уокер
25
Мануэль Аканджи
6
Натан Аке
47
Филип Фоден
16
Родри
5
Джон Стоунз
19
Альварез, Джулиан
20
Силва, Бернардо
17
Де Брeйне, Кевин
9
Халанд, Эрлинг
Стартовый состав
  • 7
    Луис Густаво Диас
  • 9
    Нунез, Дарвин
    Нападающий
  • 19
    Эллиотт, Харви
    Нападающий
  • 10
    Макаллистер, Алексис
    Полузащитник
  • 3
    Ватару Эндо
    Полузащитник
  • 8
    Доминик Собослаи
    Полузащитник
  • 2
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 78
    Quansah, Jarell
    Защитник
  • 84
    Bradley, Conor
    Полузащитник
  • 62
    Келлехер, Каоимхин
    Вратарь
  • 9
    Халанд, Эрлинг
    Нападающий
  • 20
    Силва, Бернардо
    Полузащитник
  • 17
    Де Брeйне, Кевин
    Полузащитник
  • 47
    Филип Фоден
    Полузащитник
  • 16
    Родри
    Защитник
  • 5
    Джон Стоунз
    Защитник
    23
  • 19
    Альварез, Джулиан
    Нападающий
  • 2
    Кайл Уокер
    Защитник
  • 25
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 6
    Натан Аке
    Защитник
  • 31
    Эдерсон
    Нападающий
Запасные игроки
Тренеры
  • Юрген Клопп
  • Хосеп Гвардиола
Статистика матча
Удары в створ
3
4
Штрафные
7
5
Офсайды
1
2
Сейвы
51%
Владение мячом
49%
Угловые
4
2
Фолы
3
3
Удары мимо
2
Блокировано ударов
2
LIVE
Трансляция матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити"
play-btn
play sound
В эфире
Setanta Sports
Трансляция
44'
Попытка Альвареса исполнить в дальний - сильно неточно.
42'
Диаааас! Выцарапал себе момент для удара , прошел Уокера и Родри, пробил впритирку со штангой.
40'
Ван Дейк не позволил Холанду себя продавить, Вирджил оттеснил Эрлинга в неудобную позицию - Келлехер забрал не самый сильный удар норвежца.
38'
Эллиотт бьет из пределов штрафной, но под мяч бросаются защитники "Сити". Неплохой вертикальный выпад "Ливерпуля".
35'
Удар Де Брюйне после скидки Холанда - рядом со штангой, но с рикошетом от защитника.
32'
Брэдли мог наказывать после обрезки "Сити" у своей штрафной, но защитники гостей успели накрыть удар.
29'
Собослаи! Ворвался под навес Эллиотта, но не попал в ворота своим ударом головой.
26'
Офсайд
Вне игры у Нуньеза, мяч отскочил Дарвину в офсайд после удара Луиса Диаса.
23'
Гоооол!!!
Забивает "Сити"! С корнера открывает счет в матче Стоунз. Де Брюйне навесил с углового на ближнюю штангу, Аке оттеснил Макаллистера, Дарвин не пошел играть с Джоном до конца, он оказался один перед Келлехером и прошил его.
22'
Теперь "Сити" заряжает долгую позиционную атаку. Ван Дейк снял мяч с головы Холанда после навеса Силвы с фланга.
19'
Офсайд
Забивает "Ливерпуль", но из явного офсайда. Дарвин оказался во вне игры, он покатил на пустые Диасу.
16'
Скорее, попал мяч в голову Дарвину после навеса Диаса, чем Нуньез сам пробил головой.
13'
О, уже лучше! Брэдли прострелил на дальнюю штангу, разобравшись с Аке, а дальше Дарвин не дотянулся и врезался в штангу.
12'
Успокоил немного игру "Ливерпуль". Пока без опасных моментов у "Сити". Но и у "Ливерпуля" нет продвижения.
9'
Де Брюйне пробил после скидки Родри, с левой ноги. Метров где-то с 25, Келлехер отбил.
8'
Де Брюйне то ли бил, то ли навешивал под углом возле вратарской. Мяч в любом случае перелетел ворота и всех игроков и покинул поле.
6'
Команды очень заряжены. "Ливерпулю" все-таки пока приходится больше защищаться.
3'
Келлехер! Сильное начало от "Сити". Альварес получил мяч на левом углу штрафной и с левой ноги и пробил - вратарь на месте.
2'
Какой подкат от Ван Дейка, идеальный. Фоден уже был готов наносить удар после паса Де Брюйне с фланга, но Вирджил великолепен.
1'
Свисток
Поехали, исторический матч начался!
Инфо
Стартовый состав Манчестер Сити: Эдерсон, Уолкер, Аке, Стоунз, Аканджи, Эрнандес, Де Брюйне, Фоден, Альварес, Силва, Холанд
Инфо
Стартовый состав Ливерпуля: Келлехер, Брэдли, Гомес, ван Дейк, Куанса, Мак Аллистер, Эндо, Собослаи, Эллиотт, Нуньес, Диас
Инфо
Матч пройдет на Энфилде и начнется в 17:45. Судить будет Майкл Оливер
В таблице ситуация такова: Арсенал лидирует, уже сыграл свой матч тура. Ливерпуль отстает от канониров на 1 очко, а Сити - на два
Центральный матч не просто тура, а возможно, всего чемпионата!
Добрый вечер всем любителям английского футбола! UA-Футбол предлагает вашему вниманию текстовый онлайн матча 28-го тура АПЛ, в котором Ливерпуль примет Манчестер Сити!
Авторизуйтесь на сайте, для того, чтобы голосовать.
Комментарии(0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Последние матчи
Завершен 16:30 - Сегодня Бохум Бохум 1 Фрайбург Фрайбург 2 Завершен 16:30 - Сегодня Фехервар Фехервар 0 Ференцварош Ференцварош 2 Завершен 16:00 - Сегодня Погонь Погонь 0 Заглембе Заглембе 2 Завершен 16:00 - Сегодня Страсбур Страсбур 0 Монако Монако 1 Завершен 16:00 - Сегодня Гавр Гавр 1 Тулуза Тулуза 0

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 10 000 грн
freebet
 На сайт
2 2 500 грн На сайт
Все букмекеры

Новости футбола

Все новости

Анонс матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 10.03.2024, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2023/2024, матч пройдет на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 10.03.2024
Время начала матча: 17:45

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 25.11.2023 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" можно посмотреть 10.03.2024 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Чемпионат Англии. Текстовую трансляцию матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Спарта - 07.03.2024, в рамках турнира Лига Европы 2023/2024 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)
Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Страна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Копенгаген - 06.03.2024, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2023/2024 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

Следите за результатами матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

Другие анонсы матчей, расписание, турнирная таблица и результаты игр Чемпионат Англии и других чемпионатов также доступны онлайн на сайте в режиме 24/7.