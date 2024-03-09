Ливерпуль - Манчестер Сити онлайн трансляция матча

Анонс матча "Ливерпуль" - "Манчестер Сити" 10.03.2024, Чемпионат Англии

Поединок между командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер) будет проходить в рамках турнира по футболу: Чемпионат Англии 2023/2024, матч пройдет на стадионе Энфилд.

Дата проведения матча: 10.03.2024

Время начала матча: 17:45

История предыдущих матчей

История противостояний между "Ливерпуль" (Ливерпуль) и командой "Манчестер Сити" (Манчестер):

Прошедший поединок между командами закончился ничьей. Столкновение "Манчестер Сити" и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 25.11.2023 закончилось со следующими результатом: 1:1 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд Юрген Клопп и Хосеп Гвардиола разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)

Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892

Страна: Англия

Тренер: Юрген Клопп



Прошедший поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Спарта - 07.03.2024, в рамках турнира Лига Европы 2023/2024 и закончился победой команды "Ливерпуль".

Команда гостей

Название: "Манчестер Сити" (Манчестер)

Год основания "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Страна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий поединок команды "Манчестер Сити" был сыгран против Копенгаген - 06.03.2024, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2023/2024 и закончился победой команды "Манчестер Сити".

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