Ливерпуль – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча 28-го тура АПЛ на 10.03.2024

Английская Премьер-лига. 28-й тур.

10 марта. 17:45. Ливерпуль. "Энфилд"

Главный судья: Майкл Оливер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Без преувеличения центральный матч второй половины сезона, хотя потенциальное противостояние кого-то из этих команд против "Арсенала" сейчас также может смело получить такой статус. Юрген Клопп против Пепа Гвардиолы будут спорить за первую строчку.

Давненько "Манчестер Сити" не возглавлял турнирную таблицу АПЛ и голод по поводу этого ощущения точно заставит "горожан" идти на риски, несмотря на то, что играть придется не у себя дома, а не "Энфилде". А мерсисайдцы прекрасно понимают, что это едва ли не лучшая возможность оторваться от одного из преследователей.

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Новости "Ливерпуля"

Команда Юргена Клоппа в этом сезоне проиграла только два матча. Один из них был еще в сентябре, когда после судейского скандала и несправедливо незасчитанного гола Луиса Диаса, они уступили "Тоттенхэму". А другое поражение состоялось на стадионе одного из конкурентов за чемпионство: "красные" проиграли "Арсеналу" на "Эмирейтс" в начале февраля.

С того момента у них исключительно победы, по крайней мере в АПЛ. Хотя и в Лиге Европы, и в Кубке Англии, и даже в Кубке Лиги также победы, правда в Кубке Лиги в основное время они сыграли вничью с "Челси", победу удалось вырвать уже в экстра-таймах.

Команда в прекрасной форме, несмотря на травмы и другие кадровые проблемы, которые они переживают. Молодые футболисты Юргена показали, что могут уже сейчас решать даже такие сложные задачи, как борьба с командами Премьер-лиги.

В последних 5 матчах у мерсисайдцев 5 побед. В рамках чемпионата пострадали "Лутон" и "Ноттингем Форест", в Кубке Англии ни с чем вернулся домой "Саутгемптон", в Кубке Лиги в финале одолели "Челси", а на этой неделе не оставили живого места от пражской "Спарты" в Лиге Европы. Они точно готовы к одной из главных битв в этом сезоне против "Манчестер Сити", но что же приготовит для них Пеп Гвардиола?

Новости "Манчестер Сити"

Последнее поражение команды Пепа Гвардиолы датируется 6 декабря прошлого года, тогда они на выезде проиграли "Астон Вилле" и с тех пор исключительно победы и редкие ничьи. Одна из таких произошла в середине февраля, когда на "Этихад" приехал "Челси", это был последний раз, когда "горожане" покидали поле не в статусе команды, которая победила.

Прекрасную форму набрал Эрлинг Холанд, а особенно Фил Фоден, который внезапно в этом сезоне стал игроком больших матчей и помог своей команде одолеть "Манчестер Юнайтед" на прошлой неделе.

Вообще в последних 5 матчах у манкунианцев 5 побед. Среди интересных матчей стоит отметить противостояние с "Лутоном" в рамках Кубка Англии, где Эрлинг Холанд оформил пента-трик. Также были непростые победы над "Борнмутом" и "Брентфордом", а на этой неделе они максимально спокойно разобрались с "Копенгагеном" в 1/8 Лиги Чемпионов.

Кажется, что они, как и "Ливерпуль", подходят к этому важному матчу в оптимальной форме, поэтому нас ждет настоящий бой двух мощных коллективов.

Турнирная таблица

Личные встречи

25.11.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" 1:1

01.04.23 АПЛ "Манчестер Сити" — "Ливерпуль" 4:1

22.12.22 КАЛ "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" 3:2

16.10.22 АПЛ "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" 1:0

30.07.22 СКА "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" 3:1

Цифры и факты

"Манчестер Сити" выиграл 9 из последних 10 матчей в рамках Премьер-лиги;

"Ливерпуль" непобедим в 24 из последних 25 домашних матчей против "Манчестер Сити" во всех турнирах;

"Ливерпуль" выиграл 8 из своих последних 9 матчей в рамках Премьер-лиги.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Юрген Клопп, несмотря на то, что его команда продолжает забирать нужные результаты, все равно имеет очень много кадровых проблем. И все это так или иначе связано с травмами. Из-за повреждений не смогут помочь своей команде Жоэль Матип, Диогу Жота, Трент Александер-Арнолд, Алиссон Бекер, Стефан Байчетич, Кертис Джонс, Райан Гравенберх и Тьяго Алькантара. Также под вопросом готовность Ибрагима Конате.

У Пепа Гвардиолы все куда проще и из-за травмы не сможет сыграть лишь Джек Грилиш. Правда, под вопросом возможность сыграть Жереми Доку и Матеуша Нуньеша, хотя они должны быть готовы.

"Ливерпуль", 4-3-3: Келлехер — Гомес, Конате, ван Дейк, Робертсон — Собослай, Эндо, Мак Аллистер — Салах, Нуньес, Диас

"Манчестер Сити", 4-1-4-1: Эдерсон — Уокер, Стоунз, Диаш, Аке — Родри — Силва, Альварес, Де Брюйне, Фоден — Холанд

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ливерпуль" — "Манчестер Сити" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:2. Наверное, если бы не кадровые проблемы "Ливерпуля", то мы бы спокойно ставили на победу хозяев, учитывая, что все будет происходить на "Энфилде", где команде Гвардиолы исторически чрезвычайно непросто. Но это засилье травм заставляет больше склоняться к тому, что "Сити" не проиграет. Нет, на чью-то победу ставить не будем. Боевая ничья с обменом голами.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.