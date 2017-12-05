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"Пари Сен-Жермен" - "Бавария" онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 23 августа 2020, 22:00 - Эштадиу да Луж
Главный судья: Даниэле Орсато (Италия)
Рейтинг матча:
"Пари Сен-Жермен"
Париж
До начала
00 : 00 : 00
"Бавария"
Мюнхен
Кто победит?
104 Пользователей сделало свой выбор
"Пари Сен-Жермен"
32%
Ничья
12%
"Бавария"
57%
П1: 3.46 Х: 4.14 П2: 2.056 ТБ 3: 19 ТМ 3: 1.02
Личные встречи
"Пари Сен-Жермен"
1
Побед
2
Игр
1
Побед
"Бавария"
Лига Чемпионов 2017/2018
05.12.2017 - 21:45 "Бавария" 3 - 1 Завершен "Пари Сен-Жермен"
Лига Чемпионов 2017/2018
27.09.2017 - 21:45 "Пари Сен-Жермен" 3 - 0 Завершен "Бавария"
Последние матчи - "Пари Сен-Жермен"
Лига Чемпионов 2019/2020
18.08.2020 - 22:00 "РБ Лейпциг" 0 - 3 Завершен "Пари Сен-Жермен" В
Лига Чемпионов 2019/2020
12.08.2020 - 22:00 "Аталанта" 1 - 2 Завершен "Пари Сен-Жермен" В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
05.08.2020 - 19:45 "Пари Сен-Жермен" 1 - 0 Завершен Сошо В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
21.07.2020 - 20:00 "Пари Сен-Жермен" 4 - 0 Завершен Селтик В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
17.07.2020 - 20:00 "Пари Сен-Жермен" 7 - 0 Завершен Васланд-Беверен В
Показать больше
Последние матчи - "Бавария"
Лига Чемпионов 2019/2020
19.08.2020 - 22:00 Лион 0 - 3 Завершен "Бавария" В
Лига Чемпионов 2019/2020
14.08.2020 - 22:00 "Барселона" 2 - 8 Завершен "Бавария" В
Лига Чемпионов 2021
08.08.2020 - 22:00 "Бавария" 4 - 1 Завершен Челси В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
31.07.2020 - 16:45 "Бавария" 1 - 0 Завершен Марсель В
Кубок Германии 2021
04.07.2020 - 21:00 Байер 2 - 4 Завершен "Бавария" В
Показать больше
Кто победит?
104 Пользователей сделало свой выбор
"Пари Сен-Жермен"
32%
Ничья
12%
"Бавария"
57%
П1: 3.46 Х: 4.14 П2: 2.056 ТБ 3: 19 ТМ 3: 1.02
Составы команд
Стартовый состав
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
  • 11
    Анхель Ди Мария
    Полузащитник
  • 14
    Хуан Бернат
  • 3
    Преснел Кимпембе
    Защитник
  • 2
    Тьяго Силва
    Защитник
  • 4
    Тило Керер
    Защитник
  • 8
    Леандро Паредес
  • 5
    Маркиньос
    Защитник
  • 21
    Андер Эррера
    Полузащитник
  • 7
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 10
    Неймар
    Нападающий
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
  • 9
    Роберт Левандовски
    Нападающий
  • 32
    Йозуа Киммих
    Полузащитник
  • 17
    Жером Боатенг
    Защитник
  • 27
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 19
    Дэвис Alphonso
  • 18
    Леон Горецка
  • 6
    Тьяго Алькантара
    Полузащитник
  • 22
    Серж Гнабри
    Нападающий
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 29
    Кингсли Коман
    Полузащитник
Запасные игроки
  • 25
    Мис Баккер
  • 31
    Колин Дагба
  • 20
    Лейвин Курзава
    Защитник
  • 22
    Абду Диалло
  • 27
    Идрисса Гейе
    Полузащитник
  • 19
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
  • 23
    Юлиан Дракслер
    Полузащитник
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
  • 18
    Мауро Икарди
    Нападающий
  • 16
    Рико
    Вратарь
  • 17
    Эрик-Максим Чупо-Мотинг
  • 39
    Рон-Торбен Хофманн
  • 4
    Никлас Зюле
    Защитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 2
    Альваро Одриосола
    Защитник
  • 8
    Хави Мартинес
    Полузащитник
  • 10
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 24
    Корентин Толиссо
    Полузащитник
  • 11
    Микаэль Кюизанс
  • 14
    Иван Перишич
    Полузащитник
  • 26
    Свен Ульрайх
    Вратарь
  • 35
    Джошуа Зиркзи
Тренеры
Трансляция
Главный арбитр встречи - Даниэле Орсато.
"Пари Сен-Жермен", стартовый состав: Навас — Керер, Силва, Кимпембе, Бернат — Паредес, Маркиньос, Эррера — Ди Мария, Мбаппе, Неймар. Запасные: Рико, Булка, Верратти, Чупо-Мотинг, Икарди, Сарабия, Кюрзава, Диалло, Дракслер, Баккер, Гуйе, Дагба.
"Бавария", стартовый состав: Нойер — Киммих, Боатенг, Алаба, Дэвис — Горецка, Тиаго — Гнабри, Мюллер, Коман — Левандовски. Запасные: Ульрайх, Хоффманн, Одриосола, Зюле, Павар, Мартинес, Коутиньо, Кюизанс, Перишич, Эрнандес, Толиссо, Зиркзи.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию финала Лиги чемпионов: "Пари Сен-Жермен" - "Бавария". Начало поединка - 22:00.
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Анонс матча "Пари Сен-Жермен" - "Бавария" 23.08.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч пройдет на стадионе Эштадиу да Луж.

Дата проведения матча: 23.08.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой "Бавария" (Мюнхен):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Бавария", тогда как команда "Пари Сен-Жермен" осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и "Пари Сен-Жермен" в предыдущем футбольном матче 05.12.2017 закончилось с такими результатами: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - "Бавария" можно посмотреть 23.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - "Бавария", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против "РБ Лейпциг" - 18.08.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Команда гостей

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Прошедший матч команды "Бавария" был сыгран против Лион - 19.08.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды "Бавария".

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