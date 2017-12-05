"Пари Сен-Жермен" - "Бавария" онлайн трансляция матча

Анонс матча "Пари Сен-Жермен" - "Бавария" 23.08.2020, Лига Чемпионов

Поединок между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2019/2020, матч пройдет на стадионе Эштадиу да Луж.

Дата проведения матча: 23.08.2020

Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между клубами "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой "Бавария" (Мюнхен):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу "Бавария", тогда как команда "Пари Сен-Жермен" осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и "Пари Сен-Жермен" в предыдущем футбольном матче 05.12.2017 закончилось с такими результатами: 3:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

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Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)

Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970

Страна: Франция

Тренер: Томас Тухель



Предыдущий поединок команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против "РБ Лейпциг" - 18.08.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Команда гостей

Название: "Бавария" (Мюнхен)

Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900

Страна: Германия

Тренер: Ханси Флик



Прошедший матч команды "Бавария" был сыгран против Лион - 19.08.2020, в рамках чемпионата Лига Чемпионов 2019/2020 и закончился победой команды "Бавария".

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