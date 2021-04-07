Пари Сен-Жермен - Бавария онлайн трансляция матча

Матч между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч начнется на стадионе Парк-де-Пренс.
Дата проведения матча: 13.04.2021
Время начала матча: 22:00
История противостояний между "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой "Бавария" (Мюнхен):
Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Пари Сен-Жермен", тогда как команда "Бавария" осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и "Пари Сен-Жермен" в предыдущем футбольном матче 07.04.2021 закончилось со следующими результатом: 2:3 в пользу гостей.
Для одержания победы тренеры команд Маурисио Почеттино и Flick, Hans-Dieter разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель
Предыдущий матч команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Страсбур - 10.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".
Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик
Предыдущий поединок команды "Бавария" был сыгран против "Унион" - 10.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился ничьей.
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