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Пари Сен-Жермен - Бавария онлайн трансляция матча

Лига Чемпионов - 13 апреля 2021, 22:00 - Парк-де-Пренс . Трансляция: Футбол 1
Главный судья: Даниеле Орсато
Рейтинг матча:
Пари Сен-Жермен
Париж
0 - 1
Обновить
перерыв
Бавария
Мюнхен
Ход матча
40' Эрик-Максим Шупо-Мотинг
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
26%
Ничья
23%
Бавария
51%
П1: 5.89 Х: 5.14 П2: 1.50
П1: 2.75 Х: 3.75 П2: 2.50
П1: 5.89 Х: 5.14 П2: 1.50
П1: 6.24 Х: 4.66 П2: 1.53
П1: 2.95 Х: 3.55 П2: 2.35
Интересные факты
  • Пари Сен-Жермен без побед над Бавария Мюнхен в последних 3 играх.
  • Результат первой игры Бавария Мюнхен - Пари Сен-Жермен 2-3.
  • Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде
  • Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 7 матчей.
  • Пари Сен-Жермен выигрывает первый тайм в 57% матчей, Бавария Мюнхен выигрывает в 64% матчей.
  • Пари Сен-Жермен выигрывает первую половину матча в 57% случаев, Бавария Мюнхен выигрывает в 64%.
  • Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Пари Сен-Жермен's.
  • Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Бавария Мюнхен's.
  • Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Бавария Мюнхен.
  • Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Пари Сен-Жермен (во всех соревнованиях).
  • Из последних 5 встреч команда Пари Сен-Жермен выиграла 2, команда Бавария Мюнхен выиграла 3, 0 ничьи.
  • Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.
  • Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.
  • В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 1 гол(а).
  • В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 1 гол(а).
  • Пари Сен-Жермен забивает 1.6 гола за матч против команды Бавария Мюнхен, а Бавария Мюнхен забивает 1.8 гола против команды Пари Сен-Жермен (в среднем).
  • Пари Сен-Жермен забивает 2.18 гола, играя дома, а Бавария Мюнхен забивает 2.58 гола, играя на выезде (в среднем).
  • Среднее количество голов во встречах между командами Пари Сен-Жермен и Бавария Мюнхен - 3.4.
  • Когда Пари Сен-Жермен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.
  • Когда Бавария Мюнхен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.
  • Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Пари Сен-Жермен и Бавария Мюнхен - 1.6.
  • Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 65 матчах.
  • Во время последних 5 встреч, команда Пари Сен-Жермен выиграла 2 раз, 0 раз сыграла вничью, в то время как команда Бавария Мюнхен выиграла 3 раз. Разница забитых и пропущенных голов 9-8 в пользу команды Бавария Мюнхен
Личные встречи
Пари Сен-Жермен
2
Побед
4
Игр
2
Побед
Бавария
Лига Чемпионов 2020/2021
07.04.2021 - 22:00 Бавария 2 - 3 Завершен Пари Сен-Жермен
Лига Чемпионов 2019/2020
23.08.2020 - 22:00 Пари Сен-Жермен 0 - 1 Завершен Бавария
Лига Чемпионов 2017/2018
05.12.2017 - 21:45 Бавария 3 - 1 Завершен Пари Сен-Жермен
Лига Чемпионов 2017/2018
27.09.2017 - 21:45 Пари Сен-Жермен 3 - 0 Завершен Бавария
Последние матчи - Пари Сен-Жермен
Чемпионат Франции 2020/2021
10.04.2021 - 18:00 Страсбур 1 - 4 Завершен Пари Сен-Жермен В
Лига Чемпионов 2020/2021
07.04.2021 - 22:00 Бавария 2 - 3 Завершен Пари Сен-Жермен В
Чемпионат Франции 2020/2021
03.04.2021 - 18:00 Пари Сен-Жермен 0 - 1 Завершен Лилль П
Чемпионат Франции 2020/2021
21.03.2021 - 22:00 Лион 2 - 4 Завершен Пари Сен-Жермен В
Кубок Франции 2020/2021
17.03.2021 - 18:45 Пари Сен-Жермен 3 - 0 Завершен Лилль В
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Последние матчи - Бавария
Чемпионат Германии 2020/2021
10.04.2021 - 16:30 Бавария 1 - 1 Завершен Унион Н
Лига Чемпионов 2020/2021
07.04.2021 - 22:00 Бавария 2 - 3 Завершен Пари Сен-Жермен П
Чемпионат Германии 2020/2021
03.04.2021 - 19:30 РБ Лейпциг 0 - 1 Завершен Бавария В
Чемпионат Германии 2020/2021
20.03.2021 - 16:30 Бавария 4 - 0 Завершен Штутгарт В
Лига Чемпионов 2020/2021
17.03.2021 - 22:00 Бавария 2 - 1 Завершен Лацио В
Показать больше
Главные события
40'
Эрик-Максим Шупо-Мотинг ГООЛ!
Кто победит?
43 Пользователей сделало свой выбор
Пари Сен-Жермен
26%
Ничья
23%
Бавария
51%
П1: 5.89 Х: 5.14 П2: 1.50
П1: 2.75 Х: 3.75 П2: 2.50
П1: 5.89 Х: 5.14 П2: 1.50
П1: 6.24 Х: 4.66 П2: 1.53
П1: 2.95 Х: 3.55 П2: 2.35
Составы команд
1
Кейлор Навас
22
Абду Диалло
3
Кимпембе, Преснель
15
Данилу
31
Колин Дагба
8
Леандро Паредес
27
Гуейе, Идрисса
23
Юлиан Дракслер
10
Неймар
11
Анхель Ди Мария
10
Килиан Мбаппе
1
Мануэль Нойер
5
Бенжамен Павар
17
Жером Боатенг
21
Лукас-Франсуа Эрнандес
19
Дэвис, Альфонсо
6
Киммих, Йосуа
27
Давид Алаба
19
Лерой Сане
25
Томас Мюллер
29
Кингсли Коман
13
Эрик-Максим Шупо-Мотинг
Стартовый состав
  • 10
    Килиан Мбаппе
    Нападающий
  • 23
    Юлиан Дракслер
    Полузащитник
  • 10
    Неймар
    Нападающий
  • 11
    Анхель Ди Мария
    Полузащитник
  • 8
    Леандро Паредес
  • 27
    Гуейе, Идрисса
    Полузащитник
  • 22
    Абду Диалло
    Защитник
  • 3
    Кимпембе, Преснель
    Защитник
  • 15
    Данилу
  • 31
    Колин Дагба
  • 1
    Кейлор Навас
    Вратарь
  • 13
    Эрик-Максим Шупо-Мотинг
    Нападающий
    40
  • 19
    Лерой Сане
    Полузащитник
  • 25
    Томас Мюллер
    Полузащитник
  • 29
    Кингсли Коман
    Полузащитник
  • 6
    Киммих, Йосуа
    Защитник
  • 27
    Давид Алаба
    Полузащитник
  • 5
    Бенжамен Павар
    Полузащитник
  • 17
    Жером Боатенг
    Защитник
  • 21
    Лукас-Франсуа Эрнандес
    Защитник
  • 19
    Дэвис, Альфонсо
    Полузащитник
  • 1
    Мануэль Нойер
    Вратарь
Запасные игроки
  • 32
    Timothee Pembele
  • 25
    Митчел Баккер
  • 24
    Алессандро Флоренци
    Полузащитник
  • 21
    Андер Эррера
    Полузащитник
  • 19
    Пабло Сарабия
    Полузащитник
  • 18
    Мойзе Кин
    Нападающий
  • 12
    Рафинья
    Защитник
  • 6
    Марко Верратти
    Полузащитник
  • 4
    Тило Керер
    Защитник
  • 70
    Saidani, Yanis
    Вратарь
  • 16
    Серхио Рико Гонсалес
    Вратарь
  • 39
    Kenny Nagera
  • 35
    Александр Нюбель
    Вратарь
  • 8
    Хави Мартинес
    Полузащитник
  • 20
    Сарр, Боуна
    Защитник
  • 23
    Куасси, Ньянзу Тангуй
    Защитник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Полузащитник
  • 44
    Stanisic, Josip
    Защитник
  • 49
    Zaiser, Maximilian
    Полузащитник
Тренеры
  • Маурисио Почеттино
  • Flick, Hans-Dieter
Статистика матча
14
Штрафные
7
1
Фолы
12
52%
Владение мячом
48%
3
Удары мимо
4
6
Офсайды
2
3
Удары в створ
4
3
Сейвы
3
2
Угловые
4
Блокировано ударов
1
Live Zone
Трансляция
МЕГАнасичений перший тайм у виконанні обох фіналістів минулорічної ЛЧ. "Баварія" з перших хвилин включила шалений пресинг і намагалася накрити парижан на їхній ж частині поля. Швидкі Мбаппе і Неймар користувалися високою лінією оборони і неодноразово вибігали в котратаки, проте не реалізували численну кількість убивчих моментів. А от скромний дублер Левандовського Чупо-Мотінг використав свій єдиний шанс і збільшив напругу матчу.
Свисток
Перерва у матчі!
45+2'
Сане з меж карної зони пробивав обвідним ударом у дальній кут, але м'яч після рикошету потрапив в руки Навасу.
45+2'
Офсайд
Коман (Баварія) не витримав лінію.
45'
Инфо
Дві хвилини було додано до першого тайму!
44'
Опасный момент
Який потужний постріл завдав Алаба з-за меж штрафного! Навас витягнув м'яч з нижньої частини дев'ятки!
40'
Гоооол!!!
ГООООЛ! Алаба пробив з розстрільної позиції в Наваса, але на добиванні був перший Чупо-Мотінг, котрий переграв у верховій боротьбі Кімпембе!
39'
Опасный момент
ЗНОВУ Неймар! Парижани розіграли позиційну атаку з центра поля, Мбаппе вивів на побачення Неймара, а бразилець влучив у стійку!
37'
Опасный момент
Неймар відправив Комана у відпустку, прибравши француза, ще раз показав техніку і пробив обвідним ударом у поперечку!
34'
Опасный момент
Неймар знову накрутив Ернандеса і пробив у ближній кут під стійку. Ноєр знову на місці!
32'
Офсайд
Суперечливий момент! Мбаппе виривався абсолютно самотній на вільний простір, але лайнсмен одразу зафіксував офсайд. На повторі видно, що француз знаходився з Паваром на одній лінії!
28'
Опасный момент
Який момент втрачає Неймар! Мбаппе втік від захисників і віддав в центр штрафного майданчика, а бразилець не зумів переграти голкіпера! Ноєріще!
27'
Постійний пресинг від мюнхенців знову призвів до втрати м'яча гравцями "ПСЖ", Кімміх його підібрав і з-за меж карної зони дуже потужним ударом не влучив у площину.
26'
Чупо-Мотінг віддав п'ятою в хід передачу на Сане, а Лерой пробив з-за меж штрафного майданчика трохи лівіше від стійки воріт. А віддав би німець на вільного Мюллера...
24'
Даніло (ПСЖ) двічі поспіль виніс навіси від гравців "Баварії".
23'
Як ж красиво "ПСЖ" за допомогою передач виходили з під шаленого пресингу від мюнхенців, проте Неймар хотів показати техніку і втратив м'яч.
22'
Кімміх виконував навіс з лівого флангу на голову Чупо-Мотінгу, але Даніло перший на м'ячі.
19'
Одразу після попереднього моменту в контраатаку вибіг "ПСЖ", і в завершальній стадії Ді Марія "черпачком" віддав неточну передачу.
18'
Небезпечну передачу від Комана (Баварія) заблокували господарі.
18'
Ді Марія повернувся на поле.
17'
Девіс (Баварія) проривався по лівому флангу, проте послизнувся. Ді Марія відібрав м'яч, але в подальшому єдиноборстві з канадцем пошкодив коліно. Наразі йому надають допомогу.
12'
Инфо
Феєрверки біля стадіону у Парижі. А чи не зарано святкують?
10'
Опасный момент
Мбаппе оббіг Павара, увійшов у штрафний майданчик і прострілив у центр, де наварили захисники гостей. Неймар дотягнувся до м'яча першим, але Ноєр заблокував удар.
9'
Мюллер (Баварія) головою дістався до м'яча після закидання від партнера, але Навас забрав снаряд до рук.
7'
Неймар виконав черговий фінт, а Алаба не зміг його зупинити без порушення правил.
5'
Павар (Баварія) виконав засильний навіс до штрафного майданчика.
4'
Офсайд
До колишнього партнера по команді долучився і Кіліан Мбаппе, котрий потрапив у положення "поза грою".
4'
Офсайд
Чупо-Мотінг (Баварія) не витримав лінію.
3'
Опасный момент
Неймар виводить Мбаппе на оперативний простір, француз втік, але з гострого кута не влучив у площину воріт.
1'
Одразу на 19-й секунді грубий фол від Кімміха! Німці вийшли заряджені на матч.
Свисток
Матч розпочався!
"ПСЖ": Навас - Дагба, Даніло, Кімпембе (К), Діалло - Гуйе, Паредес - Ді Марія, Неймар, Дракслер - Мбаппе.
Запасні господарів: Ріко, Сайдані, Нагера, Баккер, Верратті, Еррера, Керер, Кін, Пембеле, Рафінья, Сарабія, Флоренці.
"Баварія": Ноєр (К) - Павар, Боатенг, Ернандес, Девіс - Кімміх, Алаба - Сане, Мюллер, Коман - Чупо-Мотінг.
Запасні гостей: Нюбель, Куассі, Мартінес Х., Мусіала, Сарр, Станішич, Цайзер.
Инфо
Стали відомі склади команд!
Свисток
Головний арбітр зустрічі: Даніеле Орсато (Італія).
Добрий вечір усім любителям Ліги Чемпіонів! UA-Футбол проведе для Вас текстову онлайн-трансляцію матчу-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ між "ПСЖ" та "Баварією".
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Анонс матча "Пари Сен-Жермен" - "Бавария" 13.04.2021, Лига Чемпионов

Матч между командой "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой "Бавария" (Мюнхен) будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Чемпионов 2020/2021, матч начнется на стадионе Парк-де-Пренс.

Дата проведения матча: 13.04.2021
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между "Пари Сен-Жермен" (Париж) и командой "Бавария" (Мюнхен):

Предыдущий поединок между командами закончился победой в пользу команды "Пари Сен-Жермен", тогда как команда "Бавария" осталась с поражением. Столкновение "Бавария" и "Пари Сен-Жермен" в предыдущем футбольном матче 07.04.2021 закончилось со следующими результатом: 2:3 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд Маурисио Почеттино и Flick, Hans-Dieter разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих поединков внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - "Бавария" можно посмотреть 13.04.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Лига Чемпионов. Текстовую трансляцию матча "Пари Сен-Жермен" - "Бавария", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Пари Сен-Жермен" (Париж)
Год основания "Пари Сен-Жермен" (Париж): 1970
Страна: Франция
Тренер: Томас Тухель

Предыдущий матч команды "Пари Сен-Жермен" был сыгран против Страсбур - 10.04.2021, в рамках турнира Чемпионат Франции 2020/2021 и закончился победой команды "Пари Сен-Жермен".

Команда гостей

Название: "Бавария" (Мюнхен)
Год основания "Бавария" (Мюнхен): 1900
Страна: Германия
Тренер: Ханси Флик

Предыдущий поединок команды "Бавария" был сыгран против "Унион" - 10.04.2021, в рамках чемпионата Чемпионат Германии 2020/2021 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча "Пари Сен-Жермен" - "Бавария" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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