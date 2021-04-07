Пари Сен-Жермен - Бавария онлайн трансляция матча

Пари Сен-Жермен без побед над Бавария Мюнхен в последних 3 играх.

Результат первой игры Бавария Мюнхен - Пари Сен-Жермен 2-3.

Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 3 матчей на выезде

Бавария Мюнхен имеет выигрышную серию из 7 матчей.

Пари Сен-Жермен выигрывает первый тайм в 57% матчей, Бавария Мюнхен выигрывает в 64% матчей.

Пари Сен-Жермен выигрывает первую половину матча в 57% случаев, Бавария Мюнхен выигрывает в 64%.

Бавария Мюнхен's performance of the last 5 matches is better than Пари Сен-Жермен's.

Пари Сен-Жермен's performance of the last 5 matches is better than Бавария Мюнхен's.

Недавнее выступление команды Пари Сен-Жермен в "Лига Чемпионов УЕФА" лучше, чем у команды Бавария Мюнхен.

Команда Бавария Мюнхен проиграла лишь 1 из последних 4 встреч против команды Пари Сен-Жермен (во всех соревнованиях).

Из последних 5 встреч команда Пари Сен-Жермен выиграла 2, команда Бавария Мюнхен выиграла 3, 0 ничьи.

Победителем прошлой встречи была команда Бавария Мюнхен.

Победителем прошлой встречи была команда Пари Сен-Жермен.

В их последнюю встречу команда Бавария Мюнхен победила в 1 гол(а).

В их последнюю встречу команда Пари Сен-Жермен победила в 1 гол(а).

Пари Сен-Жермен забивает 1.6 гола за матч против команды Бавария Мюнхен, а Бавария Мюнхен забивает 1.8 гола против команды Пари Сен-Жермен (в среднем).

Пари Сен-Жермен забивает 2.18 гола, играя дома, а Бавария Мюнхен забивает 2.58 гола, играя на выезде (в среднем).

Среднее количество голов во встречах между командами Пари Сен-Жермен и Бавария Мюнхен - 3.4.

Когда Пари Сен-Жермен лидирует 1-0 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Когда Бавария Мюнхен лидирует 0-1 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Когда Пари Сен-Жермен проигрывает 0-1 дома, они побеждают в Пари Сен-Жермен% своих матчей.

Когда Бавария Мюнхен проигрывает 1-0 на выезде, они побеждают в Бавария Мюнхен% своих матчей.

Среднее количество голов за первый тайм в стречах между Пари Сен-Жермен и Бавария Мюнхен - 1.6.

Бавария Мюнхен забивал хотя бы раз в последних 65 матчах.