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Арсенал - "Ливерпуль" онлайн трансляция матча

Суперкубок Англии - 29 августа 2020, 18:30
Рейтинг матча:
Арсенал
Лондон
1 - 1
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88'
"Ливерпуль"
Ливерпуль
Ход матча
12' Пьер-Эмерик Обамеянг
57' Джеймс Милнер 59' Эктор Бельерин 60' Уильямс Neco Вышел: Такуми Минамино 60' Джеймс Милнер Вышел: Наби Кейта 74' Такуми Минамино
Кто победит?
76 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
45%
Ничья
11%
"Ливерпуль"
45%
Личные встречи
Арсенал
6
Побед
19
Игр
6
Побед
"Ливерпуль"
Чемпионат Англии 2021
15.07.2020 - 22:15 Арсенал 2 - 1 Завершен "Ливерпуль"
Кубок Лиги Англия 2021
30.10.2019 - 21:30 "Ливерпуль" 5 - 5 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2019/2020
24.08.2019 - 19:30 "Ливерпуль" 3 - 1 Завершен Арсенал
Чемпионат Англии 2018
29.12.2018 - 19:30 "Ливерпуль" 5 - 1 Завершен Арсенал
Последние матчи - Арсенал
Кубок Англии 2021
01.08.2020 - 19:30 Арсенал 2 - 1 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021
26.07.2020 - 18:00 Арсенал 3 - 2 Завершен Уотфорд В
Чемпионат Англии 2021
21.07.2020 - 22:15 Астон Вилла 1 - 0 Завершен Арсенал П
Кубок Англии 2021
18.07.2020 - 21:45 Арсенал 2 - 0 Завершен "Манчестер Сити" В
Чемпионат Англии 2021
15.07.2020 - 22:15 Арсенал 2 - 1 Завершен "Ливерпуль" В
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Последние матчи - "Ливерпуль"
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
25.08.2020 - 16:45 Зальцбург 2 - 2 Завершен "Ливерпуль" Н
Чемпионат Англии 2021
26.07.2020 - 18:00 Ньюкасл 1 - 3 Завершен "Ливерпуль" В
Чемпионат Англии 2021
22.07.2020 - 22:15 "Ливерпуль" 5 - 3 Завершен Челси В
Чемпионат Англии 2021
15.07.2020 - 22:15 Арсенал 2 - 1 Завершен "Ливерпуль" П
Чемпионат Англии 2021
11.07.2020 - 17:00 "Ливерпуль" 1 - 1 Завершен "Бернли" Н
Показать больше
Кто победит?
76 Пользователей сделало свой выбор
Арсенал
45%
Ничья
11%
"Ливерпуль"
45%
Главные события
74'
Такуми Минамино ГООЛ!
60'
Уильямс Neco
Вышел: Такуми Минамино
60'
Джеймс Милнер
Вышел: Наби Кейта
Эктор Бельерин
59'
57'
Джеймс Милнер
ГООЛ! Пьер-Эмерик Обамеянг
12'
Составы команд
Стартовый состав
  • 3
    Тирни
  • 7
    Букайо Сака
  • 30
    Эдвард Нкетиа
    Нападающий
  • 14
    Пьер-Эмерик Обамеянг
    12
  • 2
    Эктор Бельерин
    Защитник
    59
  • 25
    Мохамед Эль-Ненни
    Полузащитник
  • 34
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 15
    Эйнсли Мэйтленд-Найлс
    Полузащитник
  • 16
    Роб Холдинг
    Защитник
  • 23
    Давид Луис
  • 1
    Алиссон
    Полузащитник
  • 10
    Садио Мане
    Полузащитник
  • 9
    Роберто Фирмино
    Нападающий
  • 11
    Мохамед Салах
    Полузащитник
  • 5
    Жоржиньо Вейналдум
    Нападающий
  • 3
    Фабиньо
    Защитник
  • 7
    Джеймс Милнер
    Полузащитник
    60 57
  • 26
    Эндрю Робертсон
    Защитник
  • 4
    Вирджил ван Дейк
    Защитник
  • 12
    Джозеф Гомес
    Защитник
  • 76
    Уильямс Neco
    60
Запасные игроки
  • 47
    Тайрис Джон-Жуль
  • 28
    Кристофер Уиллок
    Нападающий
  • 32
    Смит-Роу Э.
  • 31
    Зеад Колашинац
    Защитник
  • 1
    Бернд Лено
    Вратарь
  • 24
    Нельсон Р.
  • 24
    Райан Брюстер
    Нападающий
  • 17
    Кертис Джонс
  • 16
    Марко Груич
    Полузащитник
  • 18
    Такуми Минамино
    Нападающий
    74
  • 8
    Наби Кейта
  • 21
    Константинос Тсимикас
  • 13
    Адриан
    Полузащитник
  • 67
    Харви Эллиот
Тренеры
Трансляция
83'
Замена
Замена у "Ливерпуля". Джонс сменил Фирмино.
82'
Замена
Тройная замена у "Арсенала". Уиллок сменил Сака. Нельсон сменил Нкетиа. Колашинац сменил Тирни.
82'
Опасный момент
Мане пробил с угла вратарской! Мартинес вышел из ворот и ликвилировал угрозу!
79'
Не очень высокий темп поединка. "Ливерпуль" держит мяч в районе центрального круга.
76'
Робертсон навесил на дальнюю штангу. Мартинес забрал мяч в руки.
74'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Минамино пробил с 8-ми метров после отскока мяча! 1:1!
72'
Суареш сфолил против Минамино. Свободный для "Ливерпуля".
69'
Минамино пробил под перекладину с 23-х метров! Мартинес достал сферу! Сейв!
68'
Кейта сфолил против Нкетиа в центре поля.
65'
Инфо
Статистика ударов - 12:5 в пользу "Ливерпуля".
62'
Опасный момент
Кейта пробил издали! Выше ворот летит мяч!
60'
Замена
Двойная замена у "Ливерпуля". Минамино сменил Уильямса. Кейта сменил Милнера.
59'
Замена
Замена у "Арсенала". Суареш сменил Бельерина.
57'
Желтая карточка
Милнер получил желтую за фол против Нкетиа.
55'
Инфо
Владение мячом - 58%/42% в пользу "Ливерпуля".
53'
Опасный момент
Фирмино нанес удар с 25-ти метров! Рядом со штангой мяч летит.
50'
Милнер сфолил против Эльнени. Свободный для хозяев.
49'
"Ливерпуль" держит мяч под контролем. Острых моментов не наблюдается.
46'
Свисток
Второй тайм начался!
45+2'
Свисток
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
44'
Опасный момент
Тирни нанес удар с линии штрафной! Соперник заблокировал этот выстрел!
41'
Опасный момент
Мане пробил головой после навеса партнера с углового. Мимо створа!
38'
Робертсон прострелил после паса Салаха. Сака заблокировал передачу.
35'
Моментов нет. "Ливерпуль" катает мяч в районе центрального круга.
32'
Опасный момент
Салах пробил с линии штрафной! Мяч попал в защитника соперника.
30'
Эльнени нарушил правила в центре поля. Свободный для "Ливерпуля".
28'
Опасный момент
Нкетиа пробил с 18-ти метров после паса Сака! Выше цели летит сфера!
25'
Инфо
Статистика ударов в створ - 2:0 в пользу "Арсенала".
22'
"Арсенал" продолжает навешивать в чужую штрафную. Алиссон спокойно перехватывает эти подачи.
20'
Уголовой
Сака навесил с угла поля. Алиссон забрал мяч в руки.
18'
Опасный момент
Сака прострелил с правого фланга! Нкетиа пробил в правый нижний! Алиссон спасает! Сейв!
15'
Инфо
Владение мячом - 56%/44% в пользу "Ливерпуля".
12'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Сака нашел диагональной передачей Обамеянга! Пьер-Эмерик проил с 17-ти метров в дальний угол! 1:0!
12'
Опасный момент
Милнер пробил головой после подачи Уильямса с правого фланга! Над перекладиной!
9'
Робертсон нвесил на правый фланг. Мяч ушел за боковую. Аут для "Арсенала".
7'
Офсайд
Робертсон навесил со штрафного. Ван Дейк отправил мяч в сетку, но боковой зафиксировал офсайд. 0:0.
6'
Опасный момент
Удар Салаха! Тирни заблокировал этот выстрел!
3'
"Ливерпуль" владеет мячом. Моментов не наблюдается.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Андре Марринер.
"Арсенал", стартовый состав: Мартинес - Холдинг, Давид Луис, Тирни - Бельерин, Эльнени, Джака, Мэйтленд-Найлз - Сака, Нкетиа, Обамеянг. Запасные: Лено, Суареш, Салиба, Колашинац, Олайинка, Уиллок, Нельсон, Смит Роу, Джон-Джулз.
"Ливерпуль", стартовый состав: Алиссон - Уильямс, Гомес, ван Дейк, Робертсон - Милнер, Фабиньо, Вейналдум - Салах, Фирмино, Мане. Запасные: Адриан, Кейта, Груйич, Джонс, Минамино, Цимикас, Брюстер, Эллиотт, Куметио.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет Вам текстовую онлайн-трансляцию матча за Суперкубок Англии: "Арсенал" - "Ливерпуль". Начало поединка - 18:30.
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Анонс матча Арсенал - "Ливерпуль" 29.08.2020, Суперкубок Англии

Поединок между командой Арсенал (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Суперкубок Англии 2021.

Дата проведения матча: 29.08.2020
Время начала матча: 18:30

История предыдущих матчей

История противостояний между Арсенал (Лондон) и командой "Ливерпуль" (Ливерпуль):

Прошедший матч между командами закончился победой в пользу Арсенал, тогда как команда "Ливерпуль" осталась с поражением. Столкновение Арсенал и "Ливерпуль" в предыдущем футбольном матче 15.07.2020 закончилось с такими результатами: 2:1 в пользу хозяев.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Арсенал - "Ливерпуль" можно посмотреть 29.08.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Суперкубок Англии. Текстовую трансляцию матча Арсенал - "Ливерпуль", ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Арсенал (Лондон)
Год основания Арсенал (Лондон): 1886
Страна: Англия
Тренер: Микель Артета

Предыдущий матч команды Арсенал был сыгран против Челси - 01.08.2020, в рамках чемпионата Кубок Англии 2021 и закончился победой команды Арсенал.

Команда гостей

Название: "Ливерпуль" (Ливерпуль)
Год основания "Ливерпуль" (Ливерпуль): 1892
Страна: Англия
Тренер: Юрген Клопп

Предыдущий поединок команды "Ливерпуль" был сыгран против Зальцбург - 25.08.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился ничьей.

Следите за результатами матча Арсенал - "Ливерпуль" онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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