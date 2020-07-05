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"Барселона" - Вильярреал онлайн трансляция матча

Чемпионат Испании - 27 сентября 2020, 22:00 - Камп Ноу
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандез (Испания)
Рейтинг матча:
"Барселона"
Барселона
2 - 0
Обновить
19'
Вильярреал
Вильярреаль
Ход матча
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
53%
Ничья
24%
Вильярреал
24%
П1: 1.49 Х: 5.1 П2: 6.7 ТБ 3: 1.01 ТМ 3: 19
Интересные факты
  • Barcelona have won their last 10 home matches against Villarreal in all competitions.
  • Barcelona have scored at least 2 goals in their last 10 home matches against Villarreal in all competitions.
  • Barcelona have seen over 2.5 goals in 9 of their last 10 home matches against Villarreal in all competitions.
  • Barcelona have been winning at both half time and full time in their last 4 home matches against Villarreal in all competitions.
  • There have been over 2.5 goals scored in 6 of Villarreal's last 7 games (LaLiga).
  • Barcelona are undefeated in 11 of their last 12 matches (LaLiga).
Личные встречи
"Барселона"
13
Побед
18
Игр
0
Побед
Вильярреал
Чемпионат Испании 2019/2020
05.07.2020 - 23:00 Вильярреал 1 - 4 Завершен "Барселона"
Чемпионат Испании 2019/2020
24.09.2019 - 22:00 "Барселона" 0 - 0 Завершен Вильярреал
Чемпионат Испании 2019/2020
24.09.2019 - 21:45 "Барселона" 2 - 1 Завершен Вильярреал
Чемпионат Испании 2018
02.04.2019 - 22:30 Вильярреал 4 - 4 Завершен "Барселона"
Последние матчи - "Барселона"
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
16.09.2020 - 20:00 "Барселона" 3 - 1 Завершен Жирона В
Лига Чемпионов 2019/2020
14.08.2020 - 22:00 "Барселона" 2 - 8 Завершен "Бавария" П
Лига Чемпионов 2021
08.08.2020 - 22:00 "Барселона" 3 - 1 Завершен Наполи В
Чемпионат Испании 2019/2020
19.07.2020 - 18:00 "Алавес" 0 - 5 Завершен "Барселона" В
Чемпионат Испании 2019/2020
16.07.2020 - 23:00 "Барселона" 1 - 2 Завершен Осасуна П
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Последние матчи - Вильярреал
Чемпионат Испании 2019/2020
19.09.2020 - 18:15 Вильярреал 2 - 1 Завершен Эйбар В
Чемпионат Испании 2019/2020
13.09.2020 - 19:15 Вильярреал 0 - 0 Завершен Уэска Н
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
02.09.2020 - 20:00 Вильярреал 2 - 0 Завершен Реал Сосьедад В
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
28.08.2020 - 20:45 Вильярреал 1 - 2 Завершен "Валенсия" П
Клубные товарищеские матчи 2019/2020
25.08.2020 - 21:00 Вильярреал 0 - 0 Завершен Тенерифе Н
Показать больше
Кто победит?
17 Пользователей сделало свой выбор
"Барселона"
53%
Ничья
24%
Вильярреал
24%
П1: 1.49 Х: 5.1 П2: 6.7 ТБ 3: 1.01 ТМ 3: 19
Составы команд
0
Нето
0
Серхи Роберто
0
Херард Пике
0
Клеман Лангле
0
Хорди Альба
0
Серхио Бускетс
0
Де Йонг Ф.
0
Анссумане Фати
0
Лионель Месси
0
Филиппе Коутиньо
0
Антуан Гризманн
0
Асенхо Серхио
0
Марио Гаспар
0
Мори Рамиро
0
Торрес Pau Francisco
0
Эступинан Первис
0
Сэмюэль Чуквуезе
0
Франсис Коклен
0
Даниэль Парехо
0
Гомес Мойсес
0
Херард Морено
0
Пако Алькасер
Стартовый состав
  • 0
    Антуан Гризманн
    Полузащитник
  • 0
    Анссумане Фати
  • 0
    Лионель Месси
    Нападающий
  • 0
    Филиппе Коутиньо
    Полузащитник
  • 0
    Серхио Бускетс
    Полузащитник
  • 0
    Де Йонг Ф.
  • 0
    Серхи Роберто
    Полузащитник
  • 0
    Херард Пике
    Защитник
  • 0
    Клеман Лангле
    Защитник
  • 0
    Хорди Альба
    Защитник
  • 0
    Нето
    Вратарь
  • 0
    Херард Морено
    Нападающий
  • 0
    Пако Алькасер
    Нападающий
  • 0
    Сэмюэль Чуквуезе
  • 0
    Франсис Коклен
    Полузащитник
  • 0
    Даниэль Парехо
    Полузащитник
  • 0
    Гомес Мойсес
  • 0
    Марио Гаспар
    Защитник
  • 0
    Мори Рамиро
  • 0
    Торрес Pau Francisco
  • 0
    Эступинан Первис
  • 0
    Асенхо Серхио
Запасные игроки
  • 17
    Франциско Тринсао
  • 12
    Рафинья
    Защитник
  • 28
    Пуиг Ricard
  • 26
    Инаки Пена
  • 36
    Арнау Комас Фейксас
  • 30
    Araujo Роналд
  • 11
    Усман Дембеле
    Нападающий
  • 6
    Карлос Аленья
    Полузащитник
  • 24
    Хуниор Фирпо
  • 14
    Мануэль Тригерос
    Полузащитник
  • 13
    Рулли Жеронимо
  • 34
    Нино Ф.
  • 6
    Мори Рамиро
  • 16
    Такефуша Кубо
  • 10
    Висенте Иборра
    Полузащитник
  • 9
    Карлос Бакка
    Нападающий
  • 32
    Алехандро Баена
  • 21
    Хауме Коста
Тренеры
Трансляция
15'
Гоооол!!!
ГОЛ! Фати вколотил мяч под перекладину, завершив передачу от лицевой с левого фланга в исполнении Альбы на вход в штрафную!
14'
Передача с левого фланга от Месси в центр штрафной оказалась слишком неудобной для Гризманна.
12'
Падение Месси в чужой штрафной обошлось без внимания арбитра.
10'
Альба сбил Чуквуезе во время попытки соперника укрыть мяч корпусом.
8'
Вынес мяч Асенхо из штрафной после очередной подачи Альбы с левого фланга.
6'
Удар Коутиньо с лицевой границы штрафной был блокирован защитником.
6'
Месси протащил мяч к штрафной, отдал на фланг, на Альбу, но прострел защитника был перехвачен.
4'
Морено опасно оставлял мяч в чужой штрафной, но никто из партнеров не успел на этот пас.
3'
Подача с левого фланга от Фати пришлась впору для Асенхо.
1'
На первых минутах Барселона забрала мяч себе.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Рулли, Фуньес Мори, Бакка, Иборра, Тригейрос, Таке, Коста, Ланчи, Баена, Ниньо.
Вильярреал: Асенхо — Гаспар, Альбиоль, Пау, Эступинан — Чуквуезе, Парехо, Коклен, Гомес — Морено, Алькасер.
Запасные: Пенья, Тенас, Аленья, Пьянич, Дембеле, Рафинья, Педри, Тринкан, Фирпо, Пуч, Араухо, Миньо.
Барселона: Нето — Роберто, Пике, Ленгле, Альба — Бускетс, де Йонг — Месси, Коутиньо, Фати — Гризманн.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Гильермо Куадра (Испания) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию 3-го тура испанской Примеры. На поле стадиона "Камп Ноу" (Барселона, Испания) сыграют каталонская Барселона и Вильярреал.
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Анонс матча "Барселона" - Вильярреал 27.09.2020, Чемпионат Испании

Поединок между командой "Барселона" (Барселона) и командой Вильярреал (Вильярреаль) будет проходить в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Испании 2019/2020, матч состоится на стадионе Камп Ноу.

Дата проведения матча: 27.09.2020
Время начала матча: 22:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами "Барселона" (Барселона) и командой Вильярреал (Вильярреаль):

Предыдущий матч между командами закончился победой в пользу команды "Барселона", тогда как команда Вильярреал осталась с поражением. Столкновение Вильярреал и "Барселона" в предыдущем футбольном матче 05.07.2020 закончилось со следующими результатом: 1:4 в пользу гостей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих матчей внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча "Барселона" - Вильярреал можно посмотреть 27.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Чемпионат Испании. Текстовую трансляцию матча "Барселона" - Вильярреал, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: "Барселона" (Барселона)
Год основания "Барселона" (Барселона): 1899
Страна: Испания
Тренер: Эрнесто Вальверде

Прошедший матч команды "Барселона" был сыгран против Жирона - 16.09.2020, в рамках турнира Клубные товарищеские матчи 2019/2020 и закончился победой команды "Барселона".

Команда гостей

Название: Вильярреал (Вильярреаль)
Год основания Вильярреал (Вильярреаль): 1923
Страна: Испания
Тренер: Хавьер Кальеха

Прошедший матч команды Вильярреал был сыгран против Эйбар - 19.09.2020, в рамках турнира Чемпионат Испании 2019/2020 и закончился победой команды Вильярреал.

Следите за результатами матча "Барселона" - Вильярреал онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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