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Жирона на втором месте, первое поражение Реала. Турнирная таблица Ла Лиги

Испания
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Барселона лидирует за счет разницы мячей

Жирона на втором месте, первое поражение Реала. Турнирная таблица Ла Лиги

Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий

Новина українською

“Реал” уступил в мадридском дерби “Атлетико” и сразу откатился на третье месте. “Бланкос” опережают “Барселона” и “Жирона”. Чемпион и “украинская” команда имеют одинаковое количество очков и забитых голов, но “Барса” пропустила на мяч меньше.

“Валенсия” Романа Яремчука занимает в турнирной таблице чемпионата Испании шестое место.

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Барселона" 6 5 1 0 16-6 +10 16
2 "Жирона" 6 5 1 0 16-7 +9 16
3 "Реал" Мадрид 6 5 0 1 11-6 +5 15
4 "Атлетик" 6 4 1 1 11-4 +7 13
5 "Валенсия" 6 3 1 2 9-6 +3 10
6 "Атлетико" 5 3 1 1 13-5 +8 10
7 "Райо Вальекано" 6 3 1 2 7-9 -2 10
8 "Реал Сосьедад" 6 2 3 1 12-10 +2 9
9 "Кадис" 6 2 2 2 6-8 -2 8
10 "Бетис" 6 2 2 2 6-11 -5 8
11 "Хетафе" 6 2 1 3 8-11 -3 7
12 "Осасуна" 6 2 1 3 7-8 -1 7
13 "Вильярреал" 6 2 1 3 9-11 -2 7
14 "Алавес" 6 2 0 4 5-9 -4 6
15 "Лас-Пальмас" 6 1 2 3 2-4 -2 5
16 "Мальорка" 6 1 2 3 7-10 -3 5
17 "Севилья" 5 1 1 3 6-8 -2 4
18 "Сельта" 6 1 1 4 6-10 -4 4
19 "Гранада" 6 1 0 5 9-17 -8 3
20 "Альмерия" 6 0 2 4 7-13 -6 2
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В статье: Атлетик (Бильбао) Атлетико (Мадрид) Валенсия (Испания) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Роман Яремчук Барселона Чемпионат Испании Реал (Мадрид) Сельта (Виго) Гранада Мальорка Севилья Хетафе Бетис (Севилья) Осасуна (Памплона) Вильярреал Ла Лига Артем Довбик Кадис Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) Алавес (Витория-Гастейс) Виктор Цыганков Жирона Райо Вальекано (Мадрид) Альмерия
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