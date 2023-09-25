Испания
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Жирона на втором месте, первое поражение Реала. Турнирная таблица Ла Лиги
Барселона лидирует за счет разницы мячей
Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий
“Реал” уступил в мадридском дерби “Атлетико” и сразу откатился на третье месте. “Бланкос” опережают “Барселона” и “Жирона”. Чемпион и “украинская” команда имеют одинаковое количество очков и забитых голов, но “Барса” пропустила на мяч меньше.
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“Валенсия” Романа Яремчука занимает в турнирной таблице чемпионата Испании шестое место.
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Барселона"
|6
|5
|1
|0
|16-6
|+10
|16
|2
|"Жирона"
|6
|5
|1
|0
|16-7
|+9
|16
|3
|"Реал" Мадрид
|6
|5
|0
|1
|11-6
|+5
|15
|4
|"Атлетик"
|6
|4
|1
|1
|11-4
|+7
|13
|5
|"Валенсия"
|6
|3
|1
|2
|9-6
|+3
|10
|6
|"Атлетико"
|5
|3
|1
|1
|13-5
|+8
|10
|7
|"Райо Вальекано"
|6
|3
|1
|2
|7-9
|-2
|10
|8
|"Реал Сосьедад"
|6
|2
|3
|1
|12-10
|+2
|9
|9
|"Кадис"
|6
|2
|2
|2
|6-8
|-2
|8
|10
|"Бетис"
|6
|2
|2
|2
|6-11
|-5
|8
|11
|"Хетафе"
|6
|2
|1
|3
|8-11
|-3
|7
|12
|"Осасуна"
|6
|2
|1
|3
|7-8
|-1
|7
|13
|"Вильярреал"
|6
|2
|1
|3
|9-11
|-2
|7
|14
|"Алавес"
|6
|2
|0
|4
|5-9
|-4
|6
|15
|"Лас-Пальмас"
|6
|1
|2
|3
|2-4
|-2
|5
|16
|"Мальорка"
|6
|1
|2
|3
|7-10
|-3
|5
|17
|"Севилья"
|5
|1
|1
|3
|6-8
|-2
|4
|18
|"Сельта"
|6
|1
|1
|4
|6-10
|-4
|4
|19
|"Гранада"
|6
|1
|0
|5
|9-17
|-8
|3
|20
|"Альмерия"
|6
|0
|2
|4
|7-13
|-6
|2
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