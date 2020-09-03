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Украина - Швейцария онлайн трансляция матча

Лига Наций - 03 сентября 2020, 21:45
Рейтинг матча:
Украина
1 - 1
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перерыв
Швейцария
Ход матча
14' Андрей Ярмоленко
Кто победит?
379 Пользователей сделало свой выбор
Украина
72%
Ничья
17%
Швейцария
11%
Прогноз на матч
Личные встречи
Украина
0
Побед
1
Игр
0
Побед
Швейцария
Сборная Украины 2009/2010
17.11.2010 - 21:15 Швейцария 2 - 2 Завершен Украина
Последние матчи - Украина
Сборная Украины 2021
17.11.2019 - 16:00 Сербия 2 - 2 Завершен Украина Н
Молодежная сборная 2021
15.11.2019 - 18:30 Украина 2 - 3 Завершен Дания П
Сборная Украины 2021
14.11.2019 - 19:00 Украина 1 - 0 Завершен Эстония В
Сборная Украины 2019/2020
14.10.2019 - 21:45 Украина 2 - 1 Завершен Португалия В
Сборная Украины 2019/2020
11.10.2019 - 21:45 Украина 2 - 0 Завершен Литва В
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Последние матчи - Швейцария
Новости команд
Кто победит?
379 Пользователей сделало свой выбор
Украина
72%
Ничья
17%
Швейцария
11%
Главные события
ГООЛ! Андрей Ярмоленко
14'
Составы команд
Стартовый состав
  • 12
    Андрей Пятов
    Вратарь
  • 19
    Жуниор Мораес
    Нападающий
  • 7
    Андрей Ярмоленко
    Полузащитник
    14
  • 17
    Александр Зинченко
    Полузащитник
  • 10
    Евгений Коноплянка
    Полузащитник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Полузащитник
  • 8
    Руслан Малиновский
    Полузащитник
  • 4
    Сергей Кривцов
    Защитник
  • 22
    Николай Матвиенко
    Защитник
  • 1
    Ян Зоммер
    Вратарь
  • 9
    Харис Сеферович
    Нападающий
  • 10
    Гранит Джака
    Полузащитник
  • 15
    Соу Джибриль
  • 7
    Брил Эмболо
    Полузащитник
  • 13
    Рикардо Родригес
    Защитник
  • 5
    Мануэль Аканджи
    Защитник
  • 2
    Кевин Мбабу
    Защитник
Запасные игроки
  • 20
    Виктор Коваленко
    Полузащитник
  • 15
    Виктор Цыганков
    Полузащитник
  • 21
    Александр Караваев
    Нападающий
  • 5
    Сергей Сидорчук
    Полузащитник
  • 11
    Марлос
    Полузащитник
  • 14
    Игорь Харатин
    Полузащитник
  • 3
    Игорь Пластун
    Защитник
  • 2
    Эдуард Соболь
    Защитник
  • 23
    Андрей Лунин
    Вратарь
  • 9
    Роман Яремчук
    Нападающий
  • 17
    Айети А.
  • 11
    Ренато Штеффен
    Полузащитник
  • 23
    Лорис Бенито
    Защитник
  • 16
    Кристиан Фассначт
  • 3
    Сильван Видмер
    Защитник
  • 6
    Михаэль Ланг
    Защитник
  • 21
    Джонас Омлин
  • 12
    Ивон Мвого
  • 19
    Марио Гавранович
    Нападающий
Тренеры
Трансляция
45+2'
Перерыв.
45'
Инфо
1 мин. добавлена.
42'
Гоооол!!!
ГОЛ! Провал хозяев в опорной зоне. Сеферович спокойно принял мяч и пробил с 23-х метров! 1:1!
39'
Мораес отдал на Ярмоленко. Андрея накрыли защитники гостей.
36'
Офсайд
Цубер в офсайде.
33'
Опасный момент
Атака Украины! Зинченко отдал в темп на Коноплянку, но Евгений замедлился и решил разыграть позиционно. Защитники Швейцарии успели вернуться. Эх, Евгений...
29'
Опасный момент
Джака отдал на Варгаса. Удар! Над перекладиной.
25'
Инфо
Статистика ударов в створ - 2:0 в пользу сборной Украины.
23'
Опасный момент
Контратака Украины 4 в 4! Зинченко получил передачу с правого полуфланга и отдал на Коноплянку. Евгений пробил! Мимо створа!
20'
Украинцы держат мяч под контролем и пытаются вскрыть оборону соперника. Швейцария активно прессингует хозяев.
17'
Инфо
Владение мячом - 66%/34% в пользу сборной Швейцарии.
14'
Гоооол!!!
ГОООООЛ! Тымчик прорвался правым флангом! Удар! Зоммер не поймал мяч! Тымчик на Ярмоленко! Андрей отправил мяч в сетку из пределов вратарской! 1:0!
13'
Коноплянка мог разогнать атаку левым флангом, но отдал передачу назад.
11'
Опасный момент
Малиновский! Пушка! Стойка спасает гостей! Добивание Ярмоленко с правого полуфланга! Мяч попал в сетку с внешней стороны!
9'
Сразу контратака Украины! Передача с левого фланга! Мораес не смог обострить!
8'
Соу нанес удар со средней дистанции! Соперник заблокировал этот выстрел!
6'
Сеферович подключил партнера на левом фланге. Тымчик был внимателен в эпизоде. Мяч перехвачен.
4'
Украинцы владеют мячом, но не могут перейти центр поля. Моментов нет.
2'
Ярмоленко вынес мяч из штрафной после подачи соперника с углового.
1'
Свисток
Матч начался!
Главный арбитр встречи - Андреас Экберг.
Украина, стартовый состав: Пятов — Тымчик, Кривцов, Матвиенко, Михайличенко — Малиновский, Степаненко, Зинченко — Ярмоленко, Мораес, Коноплянка. Запасные: Бущан, Лунин, Соболь, Пластун, Сидорчук, Яремчук, Марлос, Супряга, Харатин, Цыганков, Коваленко, Караваев.
Швейцария, стартовый состав: Зоммер — Мбабу, Эльведи, Аканжи, Родригес, Цубер — Эмболо, Соу, Джака, Варгас — Сеферович. Запасные: Мвого, Омлин, Видмер, Ланг, Эбишер, Штеффен, Фасснахт, Айети, Гавранович, Зом, Омерагич, Бенито.
Добрый вечер, дорогие друзья! UA-Футбол представляет вам текстовую онлайн-трансляцию матча 1-го тура Лиги наций: Украина - Швейцария. Начало поединка - 21:45.
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Комментарии(4)
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ГенриВол (Волочиськ)
03.09.2020 в 22:27
В наших з пасом туго. Зовсім туго.
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0
Maestro777 (Херсон)
03.09.2020 в 22:24
Зинченко на поле лишний, слабо играет Коноплянка
Ответить
0
0
megrivan (Курячі Лози)
03.09.2020 в 22:16
Онлайн-комментатор не различает Тымчика и Мораеса. В моменте гола Морес просто крутился рядом.
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+1
0
avatar
Max_Nj (Мелітополь)
03.09.2020 в 20:08
Хорошей игры и, главное - ПОБЕДЫ!!!
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0
0


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Анонс матча Украина - Швейцария 03.09.2020, Лига Наций

Противостояние между командой Украина и командой Швейцария будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2021.

Дата проведения матча: 03.09.2020
Время начала матча: 21:45

История предыдущих матчей

История противостояний между командами Украина и командой Швейцария:

Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Швейцария и Украина в предыдущем футбольном матче 17.11.2010 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча Украина - Швейцария можно посмотреть 03.09.2020 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности чемпионат Лига Наций. Текстовую трансляцию матча Украина - Швейцария, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: Украина
Страна: Украина

Предыдущий поединок команды Украина был сыгран против Сербия - 17.11.2019, в рамках турнира Сборная Украины 2021 и закончился ничьей.

Команда гостей

Название: Швейцария
Страна: Швейцария
Тренер: Владимир Петкович

Предыдущий матч команды Швейцария был сыгран против Гибралтар - 18.11.2019, в рамках чемпионата Евро 2020 2020 и закончился победой команды Швейцария.

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