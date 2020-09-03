Украина - Швейцария онлайн трансляция матча

Противостояние между командой Украина и командой Швейцария будет проходить в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2021.
Дата проведения матча: 03.09.2020
Время начала матча: 21:45
История противостояний между командами Украина и командой Швейцария:
Предыдущий поединок между командами закончился ничьей. Столкновение Швейцария и Украина в предыдущем футбольном матче 17.11.2010 закончилось с такими результатами: 2:2 ничьей.
Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих встреч внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.
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Название: Украина
Страна: Украина
Предыдущий поединок команды Украина был сыгран против Сербия - 17.11.2019, в рамках турнира Сборная Украины 2021 и закончился ничьей.
Название: Швейцария
Страна: Швейцария
Тренер: Владимир Петкович
Предыдущий матч команды Швейцария был сыгран против Гибралтар - 18.11.2019, в рамках чемпионата Евро 2020 2020 и закончился победой команды Швейцария.
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